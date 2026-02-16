Երևանում ծնվող երեխաների թիվը նվազել է

Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Դավիթ Կարապետյանը ներկայացրել է մայրաքաղաքում ծննդաբերությունների վիճակը հունվար ամսվա համար։
Նրա խոսքով՝ 2025 թվականի հունվարին Երևանում ծնվել է 1632 երեխա, որոնցից 854-ը տղա և 778-ը աղջիկ։ Այս տարի նույն ժամանակահատվածում ծնվել է 1607 երեխա՝ 859 տղա և 748 աղջիկ, ինչը 25-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։
