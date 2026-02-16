16/02/2026

EU – Armenia

Երևանում ծնվող երեխաների թիվը նվազել է

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read

Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Դավիթ Կարապետյանը ներկայացրել է մայրաքաղաքում ծննդաբերությունների վիճակը հունվար ամսվա համար։

Նրա խոսքով՝ 2025 թվականի հունվարին Երևանում ծնվել է 1632 երեխա, որոնցից 854-ը տղա և 778-ը աղջիկ։ Այս տարի նույն ժամանակահատվածում ծնվել է 1607 երեխա՝ 859 տղա և 748 աղջիկ, ինչը 25-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։

Բաց մի թողեք

Vtar apak avto
1 min read

Կա 1 զոհ, 4 վիրավոր. ողբերգական ավտովթար՝ Գեղարքունիքի մարզում․ Լուսանկար

16/02/2026 infomitk@gmail.com
ceruni
1 min read

Արցախցի այս կինն ապրում է անմարդկային պայմաններում` օգնության կարիք ունի. Լուսանկար

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Avinyan Tikgran
1 min read

Քաղաքն անպատրաստ է դիմավորում տարվա բոլոր եղանակները՝ ձյունն ու սառնամանիքները, հորդառատ անձրեւները

15/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

erexa brnutyun
1 min read

«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

16/02/2026 infomitk@gmail.com
EM EU Ukraune
1 min read

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Yntrutyun
1 min read

Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Mesrop Mesropyan
1 min read

Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

16/02/2026 infomitk@gmail.com