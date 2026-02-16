Իրանը սկսել է հրաժարվել ադրբեջանական ապրանքներից

Ընթացիկ տարվա 10 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանից Իրան արտադրանքի ներմուծումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է արժեքային առումով 58%-ով և 53.7%-ով՝ քաշային առումով։
Այս մասին հաղորդում է Trend-ը՝ հղում անելով Իրանի մաքսային ծառայության վիճակագրությանը։
Վիճակագրության համաձայն, 10 ամիսների ընթացքում Իրանի կողմից Ադրբեջանից արտադրանքի ներմուծումը կազմել է 5000 տոննա, որի արժեքը կազմում է մոտ 11.4 միլիոն դոլար։
Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում Իրանը Ադրբեջանից ներմուծել է 10900 տոննա արտադրանք, որի արժեքը կազմում է 27 միլիոն դոլար։
Իրանը Ադրբեջանից ներմուծել է տարբեր սարքավորումներ, սեղմված սոյա, տարբեր տեսակի պրոֆիլներ և այլ ապրանքներ։
Առաջին 10 ամիսների ընթացքում Իրանի և Ադրբեջանի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է 724,000 տոննա՝ 496 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է արժեքային առումով 17.3%-ով, իսկ քաշային առումով՝ 1.9%-ով։
Բաց մի թողեք
Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում
TRIPP-ը նոր հնարավորություններ է ստեղծում միջտարածաշրջանային համագործակցության համար․ Հաջիև
Եվրոպայի միայնակ տնտեսությունը։ Քաղաքականության մշակողները շտապ պետք է ինտեգրեն ԵՄ միասնական շուկան