EU – Armenia

Իրանը սկսել է հրաժարվել ադրբեջանական ապրանքներից

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
Iran Adr

Ընթացիկ տարվա 10 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանից Իրան արտադրանքի ներմուծումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է արժեքային առումով 58%-ով և 53.7%-ով՝ քաշային առումով։

Այս մասին հաղորդում է Trend-ը՝ հղում անելով Իրանի մաքսային ծառայության վիճակագրությանը։

Վիճակագրության համաձայն, 10 ամիսների ընթացքում Իրանի կողմից Ադրբեջանից արտադրանքի ներմուծումը կազմել է 5000 տոննա, որի արժեքը կազմում է մոտ 11.4 միլիոն դոլար։

Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում Իրանը Ադրբեջանից ներմուծել է 10900 տոննա արտադրանք, որի արժեքը կազմում է 27 միլիոն դոլար։

Իրանը Ադրբեջանից ներմուծել է տարբեր սարքավորումներ, սեղմված սոյա, տարբեր տեսակի պրոֆիլներ և այլ ապրանքներ։

Առաջին 10 ամիսների ընթացքում Իրանի և Ադրբեջանի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է 724,000 տոննա՝ 496 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է արժեքային առումով 17.3%-ով, իսկ քաշային առումով՝ 1.9%-ով։

