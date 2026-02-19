20/02/2026

EU – Armenia

Իրավապահները զննում են Գագիկ Ծառուկյանի տունը

infomitk@gmail.com 19/02/2026 1 min read
Gagik Tsarukyan

Իրավապահները զննություն են իրականացնում ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի տանը:

Այս մասին տեղեկությունը հայտնել է նրա փաստաբան Էմին Խաչատրյանը՝ նշելով, որ տվյալ քրեական գործը որևէ առնչություն չունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։

Գործը հարուցվել է դեռևս 2020 թվականին Առինջ համայնքի նախկին պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ, և արդեն շուրջ վեց տարի քննվում է, անհրաժեշտություն է առաջացել փորձագետների միջոցով զննել որոշ հողատարածքներ, որոնց մի հատվածը համընկնում է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող տարածքների հետ։

