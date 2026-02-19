20/02/2026

EU – Armenia

Շարունակում ենք աջակցել ՀՀ-ում ժողովրդավարական զարգացումներին. Շվեդիայի ԱԳ նախարար

19/02/2026
sweden eu e1769843335871

«Շվեդիայի կառավարությունը շարունակում է աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումներին և ողջունում է Հայաստանի ջանքերը՝ ուղղված ԵՄ-ի հետ առավել սերտ համագործակցությանը»:

Այս մասին փետրվարի 18-ին Շվեդիայի խորհրդարանում կառավարության 2026 թվականի արտաքին քաղաքականության հայտարարությունը ներկայացնելիս նշել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստեներգարդը։

Ամբողջական հայտարարությունը՝ այստեղ:

