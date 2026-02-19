Շարունակում ենք աջակցել ՀՀ-ում ժողովրդավարական զարգացումներին. Շվեդիայի ԱԳ նախարար

«Շվեդիայի կառավարությունը շարունակում է աջակցել Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումներին և ողջունում է Հայաստանի ջանքերը՝ ուղղված ԵՄ-ի հետ առավել սերտ համագործակցությանը»:
Այս մասին փետրվարի 18-ին Շվեդիայի խորհրդարանում կառավարության 2026 թվականի արտաքին քաղաքականության հայտարարությունը ներկայացնելիս նշել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստեներգարդը։
Ամբողջական հայտարարությունը՝ այստեղ:
