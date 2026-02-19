20/02/2026

Պետբյուջեից 520,7 մլն դրամ կհատկացվի ՔՊ-ին, «Հայաստան» դաշինքին, ԲՀԿ-ին և «Հանրապետության»-ը

Կառավարությունը փետրվարի 19-ի նիստում ԱԺ 2021-ի արտահերթ ընտրություններին մասնակցած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 2026-ի պետական բյուջեից նյութական աջակցություն ցույց տալու մասին որոշում է կայացրել։

Ըստ այդմ՝ 520,7 մլն դրամ գումար կհատկացվի ՔՊ-ին, «Հանրապետություն» կուսակցությանը, ԲՀԿ-ին և «Հայաստան» դաշինքին։

ՔՊ-ն կստանա 268,3 մլն դրամ, «Հայաստան» դաշինքը՝ 163,2 մլն դրամ, ԲՀԿ-ն՝ 50,4 մլն դրամ և «Հանրապետություն» կուսակցությունը՝ 38,7 մլն դրամ։

Երբ մի կողմ եք դնում զենքերը և ներդրում կատարում բարգավաճման մեջ, դա կբերի նվաճում․ Վենսը՝ Փաշինյանին և Ալիևին

Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պաշտոնական շփում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Այսօր Հայաստանում գիրքը քայլում է փողոցներով՝ մարդկանց ձեռքերի մեջ, ինչպես տաք հաց, ինչպես փոքրիկ արև

Ալմա Դոյչեր․ անգլիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահարուհի, ջութակահար և վունդերքինդ

Փետրվարի 20-ի աստղագուշակ․ Ապրել մի օր առանց ավելորդ հույզերի ու անհանգստության

Արդյո՞ք սա նշանակո՞ւմ է, թե վաղը պատերազմ չի սկսվի․ Վարդան Ոսկանյան

