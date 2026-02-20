Թրամփը դիտարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին լայնամասշտաբ հարված հասցնելու հնարավորությունը. ABC News

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դիտարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին լայնամասշտաբ հարված հասցնելու հնարավորությունը:
Այս մասին հայտնել է ABC հեռուստաալիքը:
Ըստ ստացված տվյալների՝ Վաշինգտոնի վարչակազմի ղեկավարը քննարկել է Իրանի դեմ գործողությունների տարբեր տարբերակներ, որոնցից մեկը հզոր հարվածն էր միջուկային, ինչպես նաև ռազմական և կառավարական օբյեկտներին։
«Ամերիկյան առաջնորդը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել Իրանի դեմ հարձակման վերաբերյալ։ Փետրվարի 19-ին Թրամփը հայտարարել էր, որ առավելագույնը 15 օր ժամանակ է տալիս՝ Իրանի հետ համաձայնության հասնելու համար»,- նշվում է հեռուստաալիքի էջում:
