Միացյալ Թագավորության արքան դեմ չի լինի եղբորը ժառանգությունից հեռացնելու որոշմանը․ «The Times»

infomitk@gmail.com 21/02/2026 1 min read

Բուքինգհեմյան պալատը դեմ չի լինի բրիտանական կառավարության կողմից Չարլզ III թագավորի կրտսեր եղբորը՝ Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորին, ժառանգության գծից հեռացնելու ծրագրին, հայտնել է «The Times»-ը՝ հղում անելով Նորին Մեծության գրասենյակի աղբյուրին:

«Մաունթբաթեն-Վինձորին ժառանգությունից հեռացնելը բացառապես խորհրդարանի գործն է, և, իհարկե, մենք երբեք չենք կանգնի դրա ճանապարհին կամ չենք հակադրվի խորհրդարանի կամքին», – թերթը մեջբերել է Բուքինգհեմյան պալատի աղբյուրին:

Փետրվարի 20-ին «Sky News»-ը հաղորդել էր, որ կառավարությունը քննարկում է այս նպատակով խորհրդարանում օրինագիծ ներկայացնելու հարցը: YouGov-ի հարցման համաձայն՝ հարցվածների 82%-ը կողմ է այս քայլին: Այնուամենայնիվ, դա կպահանջի խորհրդակցություններ Համագործակցության այլ պետությունների հետ և հնարավոր կլինի միայն Յորքի նախկին արքայազնի վերաբերյալ բոլոր հետաքննությունների ավարտից հետո:

Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորը ձերբակալվել է փետրվարի 19-ին՝ իր 66-ամյակին, և տարվել է ոստիկանություն՝ հարցաքննության համար: Նա կասկածվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ: Թեմզայի հովտի ոստիկանությունը հետաքննում է այն մեղադրանքները, որ 2001-2011 թվականներին Մեծ Բրիտանիայի միջազգային առևտրի և ներդրումների հարցերով հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնում ծառայելիս նա գաղտնի տեղեկություններ է փոխանցել դատապարտված մանկապիղծ Ջեֆֆրի Էպշտեյնին։ Հետագայում նա ազատ է արձակվել առանց մեղադրանքի, իսկ հետաքննությունը շարունակվում է։

