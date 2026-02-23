«Իրանի խնդրի դիվանագիտական ​​լուծում պետք է գտնել». Կալլաս

Իրանի խնդրի դիվանագիտական լուծում պետք է գտնել, ասել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև սպասվող բանակցություններից առաջ։
«Մեզ այս տարածաշրջանում ևս մեկ պատերազմ պետք չէ։ Մենք արդեն չափազանց շատ պատերազմներ ունենք», – ասել է Կալլասը Բրյուսելում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ։
Բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով՝ Իրանը խոցելի դիրքում է, և այս պահը պետք է օգտագործվի դիվանագիտական լուծում գտնելու համար։
