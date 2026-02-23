Ֆրանսիացի կրքոտ Սառա Նաֆոն Փարիզի քաղաքապետի ընտրություններում մեծ առաջընթացի հույս ունի

Հականերգաղթային տրամադրված Եվրախորհրդարանի անդամը խաղադրույք է կատարում, որ քաղաքապետարանի համար մրցավազքը կբարձրացնի իր անվան ճանաչելիությունը 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Սառա Նաֆոն ատում է «ծայրահեղ աջ» պիտակը և պնդում է, որ այդ անվանումը «հիմար և հնացած» է՝ ներկայանալով որպես գոլիստական պահպանողական, որը կկառավարի շվեյցարական ոճի հանրաքվեներով։
ՓԱՐԻԶ — Սառա Նաֆոն Փարիզի քաղաքապետի ընտրարշավն օգտագործում է որպես ցատկահարթակ՝ Ֆրանսիայի հականերգաղթային, լիբերտարիանական աջակողմյանների ծագող աստղի իր կերպարը կառուցելու համար։
32-ամյա կրքոտ Եվրախորհրդարանի անդամը ճանապարհին է դեպի զգալի առաջընթաց այն քաղաքում, որն ավանդական հակակրանք ունի ծայրահեղ աջակողմյանների նկատմամբ։ Եթե նա կարողանա պահպանել աջակցության այդ մակարդակը (հարցումների համաձայն՝ նրա ձայների թիվը ներկայումս 12 տոկոս է), Նաֆոն կդառնա առաջին ծայրահեղ աջակողմյան թեկնածուն, որը կանցնի Լույսերի քաղաքում երկրորդ փուլ։
Մեծ հարցն այն է, թե ինչ կլինի Փարիզում ուժեղ ելույթից հետո։ Օրենսդիրների և քաղաքական շրջանակների շրջանում ենթադրություններ կան, որ նա կարող է դառնալ «Վերաիմաստավորել» կուսակցության նախագահի թեկնածու, որը հիմնադրվել է իր սիրային զուգընկեր Էրիկ Զեմմուրի կողմից, ով սադրիչ մեկնաբան է և չորրորդն է զբաղեցրել 2022 թվականի ընտրությունների առաջին փուլում։
Նաֆոն ատում է «ծայրահեղ աջ» պիտակը և պնդում է, որ այդ պիտակը «հիմար և հնացած» է՝ իրեն ներկայացնելով որպես գոլիստական պահպանողական, որը կկառավարի շվեյցարական ոճի հանրաքվեների միջոցով։ Սակայն դժվար է ազատվել այդ պիտակից՝ հաշվի առնելով նրա կապը Զեմմուրի հետ և «Վերաիմաստավորել» կուսակցության անդամակցությունը, որը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել Ֆրանսիայում միգրացիայի և իսլամի հարցում։ 2022 թվականի ընտրություններում կուսակցությունը ձգտում էր զանգվածային վերաբնակեցման և քարոզարշավ էր իրականացնում քողարկման արգելքի, ինչպես նաև մինարեթների և մեծ մզկիթների կառուցման համար։
Այս տարվա քաղաքապետի ընտրություններում նա քարոզարշավ է անցկացրել քաղաքային ինքնակառավարման մարմինների կրճատման և գործող քաղաքապետ Անն Իդալգոյի կանաչ քաղաքականության չեղարկման վրա հիմնված հարթակով՝ ցանկանալով թույլատրել մեքենաների վերադարձը Սենի ափեր։
Նա պնդում է քաղաքային ոստիկանության թվաքանակի կտրուկ մեծացման և նրանց զենքով զինելու վրա, ինչպես վերջին տարիներին արել են այլ քաղաքային համայնքներ։
«Իսկապես սկանդալային է, որ տիկին Իդալգոն հրաժարվում է զինել քաղաքային ոստիկանությանը, երբ տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայի քաղաքային ոստիկանության ուժերի 80 տոկոսը զինված է», – այս ամսվա սկզբին ասել է Կնաֆոն։ «Հանցագործության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում, կողոպուտների, գողությունների, բռնաբարությունների և սեռական բռնության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում նա կարծում էր, որ անհրաժեշտ չէ զինել ոստիկանությանը»։
Փարիզի վերանվաճումը
Կնաֆոն և նրա կուսակցությունը առաջատարներից բաժանող ամենաակնառու քաղաքական գիծը ներգաղթն է։
«Զանգվածային ներգաղթը չի ստեղծել մեր խնդիրները, բայց սրում է դրանց գրեթե բոլորը», – դեկտեմբերին ասել է Կնաֆոն՝ նախքան իր թեկնածությունն առաջադրելը։
Իր քարոզարշավը սկսելուց ի վեր Կնաֆոն միգրացիայի հարցում ավելի քիչ կրակոտ տոն է ընդունել։ Սակայն կուսակցության դիրքորոշումը միանշանակ է։ Քչերը կմոռանան Զեմուրի մեկնաբանությունները մուսուլմանական համայնքի և Վիշի Ֆրանսիայի Հոլոքոստում դերի մասին, որոնք երկուսն էլ նրան բերեցին ատելության խոսքի մեղադրանքներ։
Զեմուրին նաև լայնորեն են վերագրում Ֆրանսիայում «մեծ փոխարինման» դավադրության տեսության տարածումը, ըստ որի՝ սպիտակամորթ բնակչությունը դիտավորյալ տեղահանվում է ոչ սպիտակամորթների կողմից, և պատահական չէ, որ իր կուսակցության համար ընտրված անունը՝ «Վերանվաճում», հղում է կատարում իսպանական «Վերանվաճում»-ին, երբ երկրի միջնադարյան միապետները պայքարում էին մուսուլմաններին վտարելու համար։
Կուսակցության դիրքորոշումը ներգաղթի հարցում, հավանաբար, կխանգարի Կնաֆոյին հաղթել Փարիզի նման բազմազան քաղաքը ղեկավարելու մրցավազքում, բայց նա տեղ ունի իր թվաքանակը մեծացնելու, եթե կարողանա ավելի շատ աջակցություն ստանալ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի հարուստ, պահպանողական թաղամասերից։ Այդ թաղամասերի աջակողմյան բնակիչները հաճախ համընկնում են ծայրահեղ աջերի հետ ներգաղթի հարցում, բայց վախենում են Ֆրանսիայի ամենահայտնի քաղաքական կուսակցության՝ «Ազգային միավորման» և նրա թեկնածու Թիերի Մարիանիի մշուշոտ պատմությունից և պաշտպանողական օրակարգից։ Սա Կնաֆոյին հնարավորություն է տալիս։
Այդ ընտրողները, հավանաբար, դեմ չեն լինի, թե որքան անտեղյակ էր նա թվում փետրվարի սկզբին, երբ հարցազրույցի ժամանակ նա ասաց, որ տարեկան մետրոյի անցաթուղթը, որը արժե ավելի քան 90 եվրո ամսական, արժե տարեկան 52 եվրո։
Զեմմուրի փոխարինում
Փարիզում Կնաֆոյի քարոզարշավի լավ մեկնարկն արդեն իսկ խթանում է ենթադրությունները, որ նա, այլ ոչ թե Զեմմուրը, կպաշտպանի Ռեկոնկվեստի գույները հաջորդ տարվա 2027 թվականի նախագահական մրցավազքում։
Կնաֆոն բազմիցս փորձել է սառը ջուր լցնել նախագահական թեկնածության մասին խոսակցությունների վրա իր քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում, և Զեմմուրը հունվարի վերջին կրկնել է, որ Կնաֆոն «աստվածաշնչյան առումով հստակ» է եղել, որ չի առաջադրվելու նախագահի պաշտոնում։
Սակայն դա մի փոքր կասկածանքով է ընդունվում
Զույգի ընկերը, ով, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն մնալու իրավունք է ստացել՝ զգայուն հարցերի մասին անկեղծորեն խոսելու համար, ասել է, որ նրանք կասկածանքով են վերաբերվում հանրային կեցվածքին։
«Եթե [նա] Փարիզում հարգելի միավորներ ստանա, նա կլինի նախագահի թեկնածուն», – ասել է ընկերը։
Իսկ Մարին Լը Պենի ծայրահեղ աջ կուսակցության՝ «Ազգային միավորման» պատգամավորը, ով լավ գիտի «Ռեկոնկեստ»-ը, ասել է, որ 67-ամյա Զեմմուրը իր կուսակցության կողմնակիցների կողմից սկսում է ընկալվել որպես «մի փոքր կարծրացած»։
Նույնիսկ եթե որոշում չի կայացվել, թե ով կներկայացնի «Ռեկոնկեստ»-ը 2027 թվականին, նրանց հակադիր ճակատագրերն այնքան ակնհայտ են, որ դրանք Փարիզում անընդհատ կատակ են հրահրում. այն մարդը, ով քաղաքական փառքի հասավ՝ առաջ մղելով մեծ փոխարինման տեսությունը, շուտով կփոխարինվի իր ընկերուհիով։
Բոլոսֆերայի սիրելին
Կնաֆոյից, անկասկած, սպասվում է այնպիսի ռեզյումե, որը կհասնի Ֆրանսիայի կառավարող վերնախավի գագաթնակետին։
Ինչպես «Ազգային միաբանություն» կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելան, ով Ֆրանսիայի ամենահայտնի քաղաքական գործիչն է ըստ հարցումների մեծ մասի, նա մեծացել է Սեն Սեն Դենիի աղքատիկ պարիզյան արվարձաններում: Սակայն, ի տարբերություն Բարդելայի, ով դուրս է մնացել համալսարանից, նա ավարտել է Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր ուսումնական հաստատություններից մի քանիսը, այդ թվում՝ հայտնի նախագահական ավարտական դպրոցը՝ École Nationale d’Administration-ը, նախքան մագիստրոս դառնալը և իր քաղաքական կարիերան սկսելը հիմնական պահպանողական կուսակցությունում՝ այժմ հայտնի որպես Les Républicains:
2024 թվականին Եվրախորհրդարանում ընտրվելուց հետո Ռեկոնկեստի պաշտոնյաները մշակեցին աշխատանքի բաժանում Կնաֆոյի և Զեմմուրի համար: Զեմմուրը կզբաղվեր գրականությամբ, մինչդեռ Կնաֆոն կլիներ կուսակցության ամենուրեք ներկայ դեմքը առցանց և ձայնը եթերում: Այդ ժամանակվանից ի վեր նա դարձել է «Բոլոսֆերայի» սիրելին՝ պահպանողական Բոլորե ընտանիքի կողմից ղեկավարվող ուլտրապահպանողական լրատվամիջոցների հավաքածուի:
Կնաֆոյի ընկերուհիներից մեկը անցյալ ամռանը ասել է, որ նա հետևում էր իր կերպարին և հաղորդագրություններիը՝ ուշադրություն դարձնելով մանրամասներին, ինչպես պահանջվում է առաջնագծի քաղաքական գործիչներից։ Նրա քարոզարշավը մինչ այժմ ցույց է տվել թվային հմտություն, որը սպասվում է հազարամյակի քաղաքական գործիչներից։
«Նա կհարցնի, թե ինչու է [Instagram]-ի տեսանյութն ավարտվում այս կամ այն րոպեին, երբ դրանից հետո նա դեմքին հիանալի ժպիտ ուներ», – ասել է ընկերուհին։
Մինչդեռ Զեմմուրը միայն անցողիկ ուշադրություն է դարձնում սոցիալական ցանցերին։
«Դա մի փոքր խելոք է, նա ուրախ է, երբ դիտումներ է ստանում», – ասել է Կնաֆոյի ընկերուհին։
Հենց Կնաֆոն է նաև պատասխանատու կուսակցության քաղաքականության մշակման համար՝ առանցքային ներքին հարցերի վերաբերյալ, անվտանգության և ներգաղթի թեմաներից այն կողմ։ Այսպիսով, հենց Կնաֆոն է ներկայացնում կուսակցության հակաբյուջեն և առաջարկում է վերացնել ժառանգության բոլոր հարկերը։
2024 թվականին նրան հաջողվել է Եվրոպական խորհրդարանում ապահովել տեխնոլոգիական ինքնիշխանության վերաբերյալ ոչ պարտադիր զեկույցի հեղինակի պաշտոնը։ Սակայն կենտրոնամետ քաղաքական կուսակցությունները, վախենալով ծայրահեղ աջերի աճող ազդեցությունից, փաստորեն հեռացրին նրան պաշտոնից։ Նրանք կուլիսներում կազմեցին ամբողջական «հակա-զեկույց» և այն ընդունեցին Կնաֆոյի տարբերակի փոխարեն։
Այդ զեկույցը հաստատվեց անցյալ ամիս, որի մեջ Կնաֆոյի անունը դեռևս նշված էր՝ չնայած հեղաշրջման ճարտարապետների բողոքներին, և նույնիսկ վերջին րոպեի փոփոխությանը, որը քննադատում էր իր սեփական կուսակցությունը։ Կնաֆոն պնդում է, որ զեկույցի էությունը անփոփոխ է և ասում է, որ չի տեսնում որևէ պատճառ իր անունը հանելու դրանից։
Բանկային
Կնաֆոն ուժեղ տպավորություն է թողել Փարիզի աջակողմյան շրջանակներում որպես հմուտ գործիչ, որը կարող է մրցակցել «Ազգային հանրահավաքի» նախագահ Բարդելայի հետ՝ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերի հազարամյակի չեմպիոնի թիկնոցի համար։ Այս հոդվածի համար զրուցած մի քանիսը նշեցին, որ նա ավելի փորձառու քաղաքական գործիչ է և ավելի դժվար է ծաղրանկարել, քան ավելի գաղափարախոս Զեմուրը։
«Ազգային հանրահավաքի» պատգամավոր Ժան-Ֆիլիպ Տանգին նրան անվանում է «Կլեոպատրա»։ Նա ասում է, որ դա գովեստ է՝ ցույց տալով «նրա՝ որպես ռազմավարի կարողությունները»։
Բայց արդյո՞ք այս ամենը իսկապես նշանակում է, որ նա հաջորդ նախագահական ընտրություններում կփոխարինի Զեմուրին քվեաթերթիկում։
Նրանք, ովքեր «այո» են ասում, կարծում են, որ Զեմուրը, որը պարբերաբար գովաբանում է Կնաֆոյի տաղանդը, երբ նրան հրապարակավ հարցնում են նրա մասին, ճանաչում է դինամիկան և լիովին ուրախ է վերադառնալու սուր մտավորականության աշխարհ։ Ծանոթներից մեկը, որը տեսել է նրանց Ֆրանսիայի հարավում արձակուրդում, ասել է, որ տպավորիչ է դիտել, թե ինչպես է Զեմուրը քայլում փողոցով՝ մանկասայլակով հրելով իրենց երեխային, մինչդեռ Կնաֆոն երեք մետր առաջ էր՝ ականջին կպցրած հեռախոսով։
Նրանք, ովքեր հավատում են հակառակին, ասում են, որ նա կնվաստացվեր՝ մատնանշելով իր 2006 թվականի «Առաջին սեռը» էսսեն և նշելով, որ նա բազմիցս նսեմացրել է կանանց իշխանության գաղափարը։ Մի ծայրահեղ աջ խորհրդարանական ասել է, որ պատկերացնում է Զեմուրին «ավելի դժբախտ, քան երբևէ» և «քնելու խնդիրներ ունեցող»՝ Կնաֆոյի վերելքը դիտելիս։
Հաջորդ նախագահական ընտրություններից առաջ ամբողջ ֆրանսիական քաղաքական աջակողմյաններին ընդգրկող միության աճող կոչերի ֆոնին, պահպանողական ծանրքաշային գործիչներ, ինչպիսիք են «Ռեպրուբլիկենների» բարձրաստիճան պատգամավոր Լորան Վոկիեն և Կաննի քաղաքապետ Դեյվիդ Լիսնարդը, պահանջում են աջակողմյան նախնական ընտրություններ, որոնք կընդգրկեն «[կենտրոնամետ աջակողմյան արդարադատության նախարար] Ժերալդ Դարմանենից մինչև Սառա Կնաֆո» գաղափարախոսական սպեկտրը։
Նման մրցակցությունը քիչ հավանական է, քանի որ «Ազգային միաբանությունը» ներկայացնող թեկնածուներից որևէ մեկը, և Էդուարդ Ֆիլիպը՝ կենտրոնամետ նախկին վարչապետը, որն արդեն հայտարարել է նախագահական մրցավազքին մասնակցելու մասին, չի մասնակցի։ «Ռեպրուբլիկենների» առաջնորդ Բրունո Ռետայոն նույնպես չի ցանկանում մասնակցել։
Սակայն Կնաֆոն անձամբ հույս ունի տեսնել նախնական ընտրությունների անցկացումը։ Եթե նա առաջադրվի, նա կշահի իր հնարավորությունները «Ռեպորտիվենս»-ի կողմից իր դեմ առաջադրվող ցանկացած թեկնածուի դեմ, ինչպես նաև աջակողմյան մյուս խոշոր գործիչների։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչ են նրանք անում», – ասաց «Ազգային հանրահավաք»-ի մի պատգամավոր Վոկիեի և մյուս պահպանողականների մասին, որոնք պնդում են նախնական ընտրությունների անցկացումը։ «Նրանք ռիսկի են դիմում, որ նա կհաղթի»։
Աջակողմյան կառավարության մեկ նախարար ավելի անկեղծ էր։
«Հաղթում է Կնաֆոն։ Նա ավելի գրավիչ է, քան Լորան Վոկիեն կամ Բրունո Ռետայոն», – ասացին նրանք։
