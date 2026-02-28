Ամերիկյան «Էպիկ ցասում» գործողություն | պայթյուններ Իսրայելում, Իրանում, Հորդանանում․ մանրամասներ

– Կատարը փակում է իր օդային տարածքը։
Կատարում ԱՄՆ դեսպանատունը ԱՄՆ քաղաքացիներին «թաքնվելու» նախազգուշացում է տվել մինչև հետագա ծանուցում` տեղեկացնելով նրանց հրթիռային սպառնալիքի և անխուսափելի հարվածների մասին։ Կատարի իշխանությունները հայտարարել են իրանական հրթիռ որսալու մասին։
Բահրեյնի Մանամայում մի քանի պայթյուններ են լսվել։
Մոտ 20 ամերիկյան և իսրայելական կործանիչներ, ըստ տեղեկությունների, թռչում են Դարաայի վրայով՝ Իրանը ռմբակոծելու համար։
Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել Բահրեյնում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի լոգիստիկական օբյեկտի վրա։
Իսրայելի վրա իրանական հրթիռային հարվածների երրորդ ալիքն է տեղի ունեցել։
Պայթյուններ են հնչել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու-Դաբիում։
Իրանի բալիստիկ հրթիռները հարվածել են ԱՄԷ-ում գտնվող Ալ-Զաֆրա ավիաբազային։
ԱՄԷ-ն ժամանակավորապես փակում է իր օդային տարածքը։
– Ամերիկյան ռազմական գործողությունը Իրանի դեմ կոչվում է «Էպիկ ցասում» | ԱՄՆ Պատերազմի նախարարություն
– Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայում, որտեղ ԱՄՆ 5-րդ նավատորմն է, հայտարարվել է օդային հարձակման մասին տագնապ։
– Գրանցվել են Իրաքից դեպի Իսրայել ու Հորդանան հրթիռների արձակումներ։ Իրանը հարվածել է Թել Ավիվի մի քանի շրջանների։ Պայթյուններ են գրանցվել նաև Երուսաղեմի լեռներում և ափամերձ գոտում։
– ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի «Arleigh Burke» դասի ականակիրներից արձակված Tomahawk թևավոր հրթիռներ են արձակվել դեպի Իրան։
– Իրաքի Քիրքուքում ֆիքսվել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի Tomahawk թևավոր հրթիռ՝ չպայթած մարտագլխիկով։
– Եմենի հուսիթները կվերսկսեն Կարմիր ծովի միջանցքում նավերի վրա հարձակումները։
– Թեհրանը պատրաստվում է հակահարվածի, և պատասխանը կլինի ջախջախիչ, Reuters-ին ասել է իրանցի պաշտոնյան։
– Նեթանյահուն որոշել է Իսրայելի հարձակումը Իրանի վրա անվանափոխել «Առյուծի մռնչյուն»։
– Իրանական պետական լրատվամիջոցները պատերազմական երգեր են հեռարձակում։
– ԱՄՆ պաշտոնյա CNN-ին. «Հարվածները կենտրոնացած են Իրանի ռազմական թիրախների վրա»։
– Իսրայելի պաշտպանության բանակը պահեստազորային ուժեր է կանչում՝ Լիբանանի հետ սահմանների և Արևմտյան ափի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։
– Իսրայելական լրատվամիջոցները պնդում են, որ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար Ամիր Հաթամին սպանվել է։
– Tasnim-ի փոխանցմամբ՝ 7 հրթիռ է արձակվել նախագահական պալատի և Գերագույն առաջնորդ Խամենեիի համալիրի մոտակայքում։
– Իրանական ՄիԳ-29 ինքնաթիռ է նկատվել Թեհրանի երկնքում։
– Կարճ ժամանակ առաջ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը սկսեցին խոշոր մարտական գործողություն Իրանում։ Մեր նպատակն է պաշտպանել ամերիկյան ժողովրդին՝ վերացնելով իրանական ռեժիմի կողմից անմիջական սպառնալիքները։
ԱՄՆ-ն կոչնչացնի Իրանի հրթիռները և կքանդի նրա հրթիռային արդյունաբերությունը։
Մենք կոչնչացնելու ենք նրանց նավատորմը։ | Թրամփ
Իրանի վրա հարվածը նկարագրվում է որպես իսրայելա-ամերիկյան համատեղ գործողություն, հայտնել է N12-ը։
Թեհրանում լսվել են նոր պայթյուններ, Իսրայելի օդային հարվածների երկրորդ ալիքն է սկսվել։
