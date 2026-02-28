28/02/2026

EU – Armenia

Ամերիկյան «Էպիկ ցասում» գործողություն | պայթյուններ Իսրայելում, Իրանում, Հորդանանում․ մանրամասներ

infomitk@gmail.com 28/02/2026 1 min read

– Կատարը փակում է իր օդային տարածքը։

Կատարում ԱՄՆ դեսպանատունը ԱՄՆ քաղաքացիներին «թաքնվելու» նախազգուշացում է տվել մինչև հետագա ծանուցում` տեղեկացնելով նրանց հրթիռային սպառնալիքի և անխուսափելի հարվածների մասին։ Կատարի իշխանությունները հայտարարել են իրանական հրթիռ որսալու մասին։

Բահրեյնի Մանամայում մի քանի պայթյուններ են լսվել։

Մոտ 20 ամերիկյան և իսրայելական կործանիչներ, ըստ տեղեկությունների, թռչում են Դարաայի վրայով՝ Իրանը ռմբակոծելու համար։

Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել Բահրեյնում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի լոգիստիկական օբյեկտի վրա։

Իսրայելի վրա իրանական հրթիռային հարվածների երրորդ ալիքն է տեղի ունեցել։

Պայթյուններ են հնչել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու-Դաբիում։

Իրանի բալիստիկ հրթիռները հարվածել են ԱՄԷ-ում գտնվող Ալ-Զաֆրա ավիաբազային։

ԱՄԷ-ն ժամանակավորապես փակում է իր օդային տարածքը։

– Ամերիկյան ռազմական գործողությունը Իրանի դեմ կոչվում է «Էպիկ ցասում» | ԱՄՆ Պատերազմի նախարարություն

– Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայում, որտեղ ԱՄՆ 5-րդ նավատորմն է, հայտարարվել է օդային հարձակման մասին տագնապ։

– Գրանցվել են Իրաքից դեպի Իսրայել ու Հորդանան հրթիռների արձակումներ։ Իրանը հարվածել է Թել Ավիվի մի քանի շրջանների։ Պայթյուններ են գրանցվել նաև Երուսաղեմի լեռներում և ափամերձ գոտում։

– ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի «Arleigh Burke» դասի ականակիրներից արձակված Tomahawk թևավոր հրթիռներ են արձակվել դեպի Իրան։

– Իրաքի Քիրքուքում ֆիքսվել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի Tomahawk թևավոր հրթիռ՝ չպայթած մարտագլխիկով։

– Եմենի հուսիթները կվերսկսեն Կարմիր ծովի միջանցքում նավերի վրա հարձակումները։

– Թեհրանը պատրաստվում է հակահարվածի, և պատասխանը կլինի ջախջախիչ, Reuters-ին ասել է իրանցի պաշտոնյան։

– Նեթանյահուն որոշել է Իսրայելի հարձակումը Իրանի վրա անվանափոխել «Առյուծի մռնչյուն»։

– Իրանական պետական ​​լրատվամիջոցները պատերազմական երգեր են հեռարձակում։

– ԱՄՆ պաշտոնյա CNN-ին. «Հարվածները կենտրոնացած են Իրանի ռազմական թիրախների վրա»։

– Իսրայելի պաշտպանության բանակը պահեստազորային ուժեր է կանչում՝ Լիբանանի հետ սահմանների և Արևմտյան ափի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։

– Իսրայելական լրատվամիջոցները պնդում են, որ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար Ամիր Հաթամին սպանվել է։

– Tasnim-ի փոխանցմամբ՝ 7 հրթիռ է արձակվել նախագահական պալատի և Գերագույն առաջնորդ Խամենեիի համալիրի մոտակայքում։

– Իրանական ՄիԳ-29 ինքնաթիռ է նկատվել Թեհրանի երկնքում։

– Կարճ ժամանակ առաջ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը սկսեցին խոշոր մարտական ​​գործողություն Իրանում։ Մեր նպատակն է պաշտպանել ամերիկյան ժողովրդին՝ վերացնելով իրանական ռեժիմի կողմից անմիջական սպառնալիքները։

ԱՄՆ-ն կոչնչացնի Իրանի հրթիռները և կքանդի նրա հրթիռային արդյունաբերությունը։

Մենք կոչնչացնելու ենք նրանց նավատորմը։ | Թրամփ

Իրանի վրա հարվածը նկարագրվում է որպես իսրայելա-ամերիկյան համատեղ գործողություն, հայտնել է N12-ը։

Թեհրանում լսվել են նոր պայթյուններ, Իսրայելի օդային հարվածների երկրորդ ալիքն է սկսվել։

Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքի յոթ երկրներում գտնվող` ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա ու փակել է Հորմուզի նեղուցը

28/02/2026
1 min read

Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ողջ է, սպանվել են Իրանի պաշտպանության նախարարն ու ԻՀՊԿ-ի հրամանատարը

28/02/2026
1 min read

Գերագույն առաջնորդին հեռացրել են մայրաքաղաքից․ ի՞նչ է կատարվում

28/02/2026

Մարտի 1-ի աստղագուշակ․ Հաճելի մարդկանց հետ անսպասելի հանդիպումները բացառված չեն

28/02/2026
1 min read

Մահացել է բժշկագիտության բնագավառի վառ ներկայացուցիչ Կառլեն Ադամյանը․ Լուսանկար

28/02/2026
1 min read

Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքի յոթ երկրներում գտնվող` ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա ու փակել է Հորմուզի նեղուցը

28/02/2026
1 min read

Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ողջ է, սպանվել են Իրանի պաշտպանության նախարարն ու ԻՀՊԿ-ի հրամանատարը

28/02/2026