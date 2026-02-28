28/02/2026

EU – Armenia

Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքի յոթ երկրներում գտնվող` ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա ու փակել է Հորմուզի նեղուցը

28/02/2026

Իրանը հարվածել է Բահրեյնին, տեղեկացնում են իրանական լրատվամիջոցները։

Հարվածը հասցվել է բարձրահարկ շենքին։ Գրոհը կատարվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից։

Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ը եւ Իսրայելը առավոտյան գրոհել են Իրանի տարածքը, որոնք հանգեցրել են ավերածությունների եւ մարդկանց մահվան։

Ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Իսրայելին եւ տարածաշրջանում ԱՄՆ զինվորականներին։

Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցը։ Գործակալության աղբյուրները տեղեկացնում են, որ նավերը ստանում են կրկնվող բարձր հաճախականության տեղեկություններ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից, որոնցում նշվում է, որ նավերին արգելվում է անցնել Հորմուզի նեղուցով։

Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքի յոթ երկրներում գտնվող` ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա։ Դրանց թվում են Բահրեյնում, Հորդանանում, Կատարում, Քուվեյթում, Իրաքյան Քուրդիստանում, ԱՄԷ-ում և Սաուդյան Արաբիայում գտնվող օբյեկտները: Հարվածներ են հասցվել նաև Իսրայելում գտնվող օբյեկտներին, որոնց թիրախը եղել է երկրի կենտրոնը։

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է. «ԻՀՊԿ հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը հզոր հարվածներ են հասցրել Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի Հինգերորդ նավատորմի շտաբ-բնակարանի, ինչպես նաև Կատարում և ԱՄԷ-ում գտնվող այլ ամերիկյան բազաների, ինչպես նաև օկուպացված տարածքների (Իսրայել) կենտրոնում գտնվող ռազմական օբյեկտների վրա»:

Դուբայը ենթարկվել է գրոհի։ Գրոհը ձեռնարկել է Իրանը։ Թեհրանը թիրախավորել է տարածաշրջանում ամերիկյան բազաները իր տարածքի դեմ ԱՄՆ եւ Իսրայելի գրոհից հետո:

ISNA լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Իրանը պատասխան հարվածների ժամանակ օգտագործել է «Ֆաթթահ» գերձայնային հրթիռներ: ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ռազմական գործողություններ են սկսել Իրանի դեմ: Հարվածներ են հասցվել Իրանի խոշոր քաղաքներին, այդ թվում՝ Թեհրանին:

Սպիտակ տունը հարձակումը հիմնավորել է Իրանի կողմից ենթադրյալ հրթիռային և միջուկային սպառնալիքներով: Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է լայնածավալ պատասխան գործողության մասին:

