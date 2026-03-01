01/03/2026

EU – Armenia

Ո՞վ կղեկավարի Իրանը Խամենիի մահից հետո

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար Ալի Լարիջանիի խոսքով՝ Կառավարման խորհուրդը կստանձնի Իրանի Գերագույն առաջնորդի պարտականությունները մինչև սպանված այաթոլլա Ալի Խամենեիի իրավահաջորդի ընտրությունը։

«Սահմանադրության համաձայն՝ ստեղծվել է Կառավարման խորհուրդ, որը կստանձնի Գերագույն առաջնորդի պարտականությունները մինչև Խամենեիի իրավահաջորդի ընտրությունը», – Լարիջանիի խոսքերը մեջբերել է «Ալ Ալամ» հեռուստաընկերությունը։

IRNA-ն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Ալի Խամենեիի մահից հետո ժամանակավոր առաջնորդներ կլինեն Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, դատական ​​համակարգի ղեկավարը և Սահմանադրության պահապանների խորհրդի անդամը։

Միևնույն ժամանակ, Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ցանկացած սցենարի և կշարունակի հետևել Խամենեիի գծին։ «Մենք պատրաստվել ենք բոլոր սցենարներին և մշակել ենք բոլոր անհրաժեշտ ծրագրերը… Մենք կշարունակենք վճռականորեն հետևել Խամենեիի ուղուն…», – նրա խոսքերը մեջբերել է «Ալ Ալամ» հեռուստաընկերությունը։

Ղալիբաֆը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի առաջնորդներին անվանել է «կեղտոտ հանցագործներ», որոնք կենթարկվեն «ջախջախիչ հարվածների»՝ Իրանի վրա շարունակական հարձակումների համար։ «Դուք անցել եք մեր կարմիր գիծը և պետք է վճարեք դրա համար», – նշել է նա։ «Մենք ձեզ այնպիսի ջախջախիչ հարվածներ կհասցնենք, որ դուք ինքներդ ստիպված կլինեք ողորմություն խնդրել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարդան Ղուկասյանը՝ «Դոգը», ՀՀ վարչապետի թեկնածու

28/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում, թիվ 82 դպրnցում 13-ամյա տղան վայր է գցել համադաuարանցnւն, hարվածել

28/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ քայլը» հիմնադրամը կարևոր հայտարարություն է տարածել․ Լուսանկարներ

28/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

01/03/2026 infomitk@gmail.com