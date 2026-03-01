01/03/2026

EU – Armenia

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք՝ Արարատի մարզում․ գյուղերից մեկում ոչ սթափ ամուսինը մի քանի անգամ հարվածներ է հասցրել կնոջը

01/03/2026

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ գյուղերիցո մեկում վիճաբանություն է տեղի ունենում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված գյուղ են մեկնել ոստիկանության Արտաշատի բաժնի օպերատիվ խումբը։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով արդեն տեղում ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ փետրվարի 23-ին ժամը 23։00-ի սահմաններում Արարատի մարզի բնակիչ 37-ամյա Կամո Ո․-ն ալկոհոլի ազդեցության տակ վիճաբանել է իր կնոջ, Արարատի մարզի բնակիչ 31-ամյա Լիլիթ Կ․-ի հետ, որի ընթացքում հնչեցրել է հայհոյանքներ և ձեռքերով մի քանի անգամ հարվածել է կնոջ դեմքի և գլխի շրջանին՝պատճառելով մարմնական վնասվածքներ, որից հետո նշված հասցե են ժամանել Լիլիթ Կ․-ի հայրը և եղբայրը, Արարատի մարզի բնակիչներ 52-ամյա Յուրիկ Կ․-ն և 29-ամյա Գարիկ Կ․-ն, որտեղ նախ տանը այնուհետև դրսում վիճաբանության են բռնվել Կամո Ո․-ի, վերջինիս ծնողների, Արարատի մարզի բնակիչներ 72-ամյա Լևիկ Ո․-ի, 67-ամյա Ալիս Կ․-ի և եղբոր 45-ամյա Կարեն Ո․-ի հետ, որի ընթացքում քաշքշել, փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց՝պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ոստիկաների կողմից Կամո Ո․-ն և Յուրիկ Կ․-ն ձերբակալվել են։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Արտաշատի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչություն։

