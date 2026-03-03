03/03/2026

EU – Armenia

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել է քաղաքական պատրիարքի դեր

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Առաջին նախագահը հանդես է գալիս վերկուսակցական դիրքերից: Նա, որպես Երրորդ հանրապետության հիմնադիր, ստանձնել է քաղաքական պատրիարքի դեր, որը փորձում է ապահովել ընդդիմության համախմբումը՝ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար:

Եթե դա հաջողվի, մենք միայն ուրախ կլինենք, որովհետև ընդդիմության համախմբումը կարևորագույն խնդիր է՝ հանրապետության առաջ ծառացած մարտահրավերները լուծելու համար:

Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այդ առաքելությունը կարող է և չստացվել, իսկ այդ դեպքում Հայ Ազգային Կոնգրեսը ունի իր հստակ ասելիքն ու անելիքը:

Եթե Առաջին Նախագահի ջանքերը պսակվեն հաջողությամբ, այդ դեպքում միասնաբար կպայքարենք: Եթե չստացվի, միևնույն է, մենք մեր պայքարից չենք հրաժարվում, որովհետև մենք ունենք մեր պատկերացումները, թե ինչպես պետք է կառավարվի Հայաստանը ապագայում և ինչպես Հայաստանը հանենք այս վիճակից:

Լևոն Զուրաբյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացը «կվերանայի՞»

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղարաբաղցին Արցախի նախկին իշխանություններից պատասխան լսելու իրավունք չունի՞

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պшտերազմը երկարում է, որովհետև հшրձակվող կողմի` ԱՄՆ և Իսրայելի նախնական պլանը տшպալվել է

03/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ-ը բացահայտել է խոշոր չափի՝ շուրջ 3.1 կգ թաքցված ոսկու ներմուծում. շուկայական արժեքը՝ 500 հազար դոլար. Տեսանյութ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը վարկ կվերցնի «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանն աջակցելու համար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ջալավյան` Քյոխը հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել է քաղաքական պատրիարքի դեր

03/03/2026 infomitk@gmail.com