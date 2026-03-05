Եվրոպական կառավարությունները միավորվում են Կիպրոսի կողքին, քանի որ Իրանի հետ պատերազմը տարածվում է Միջերկրական ծովի արևելյան մասում, իսկ մայրաքաղաքները ավելի ու ավելի են մտահոգվում, որ Թուրքիան կարող է օգտագործել անկարգությունները՝ բաժանված կղզում իր սեփական պահանջները առաջ մղելու համար:
ԵՄ երկրները միավորում են ուժերը՝ Կիպրոսին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու համար, որը շարունակում է մնալ բարձր պատրաստվածության մեջ՝ Լիբանանում Իրանի և «Հեզբոլլահի» կողմից հնարավոր հարձակումների դեմ: Այնուամենայնիվ, Հունաստանի զորահավաքը զարմանք է առաջացրել Անկարայում:
ԵՄ բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Իտալիան, Հունաստանը և Նիդեռլանդները, զորահավաք են սկսել Կիպրոսի վրա հնարավոր հարձակումների դեմ, որի գտնվելու վայրը այն խոցելի է դարձնում Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող անկարգությունների համար:
«Մենք մտադիր ենք Մերձավոր Արևելքում տեղակայել բազմաբնույթ ուժեր, որոնք հագեցած կլինեն հակաօդային և հակահրթիռային հակաօդային պաշտպանության համակարգերով», – հինգշաբթի օրը Իտալիայի խորհրդարանում հայտարարեց Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոն: Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է ֆրեգատի տեղակայման մասին՝ ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրին և հունական ռազմանավերին ուղեկցելու համար։
Հոլանդացիները նույնպես կմիանան եվրոպական ուժերին՝ ուղարկելով «Էվերտսեն» ֆրեգատը, որը հոլանդական չորս օդային պաշտպանության և հրամանատարական ֆրեգատներից մեկն է, որոնք բարձր կարողություններ ունեն հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր որսալու համար, ըստ հոլանդական NRC լրատվական կայքի։
Կիպրոսին այս նորացված եվրոպական աջակցությունը տեղի է ունենում Թեհրանի կողմից Եվրոպայի դեմ ուղղված սպառնալիքների աճի ֆոնին։
«ԵՄ երկրները շուտով կամ ուշ կվճարեն գինը, եթե լռեն ԱՄՆ-Իսրայել հարձակման առջև», – հինգշաբթի օրը զգուշացրել է Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղաեյը։
Անկարան արձագանքում է
Միևնույն ժամանակ, Թուրքիան, որը մերժել է ԱՄՆ-ին մուտք գործել իր ռազմական բազաներ՝ Իրանի դեմ հարվածներ հասցնելու համար, տագնապով արձագանքել է Հունաստանի ռազմական զորահավաքին Հարավարևելյան Եվրոպայում։
ՆԱՏՕ-ի երկու անդամներ՝ Հունաստանը և Թուրքիան, երկարատև վեճերի մեջ են ծովային սահմանների շուրջ։ Կիպրոսի հյուսիս-արևելքը 1974 թվականից ի վեր օկուպացված է Թուրքիայի կողմից, և միայն Անկարան է ճանաչում այսպես կոչված «Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը»։
Աթենքը Patriot հրթիռներ է տեղակայել Կարպատոս կղզում, որը մոտ է Թուրքիայի ափին և Կրետեի ափերին, որտեղ տեղակայված է ԱՄՆ կարևորագույն ռազմական բազան։ Բացի այդ, Հունաստանը Կիպրոս է ուղարկել չորս F-16 կործանիչ և երկու ֆրեգատ։
Անկարան պնդում է, որ իր տարածքին մոտ գտնվող կղզիներ ժամանակակից զենք ուղարկելով՝ Աթենքը խախտել է միջազգային պայմանագրերը։ Թուրք պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ չեն հանդուրժի «կատարված փաստը»։
Հունաստանը պատասխանել է, որ Թուրքիայի մեկնաբանությունը իրավաբանորեն սխալ է և ընդգծել է իր ինքնիշխան իրավունքը՝ պաշտպանելու իր տարածքը Իրանի սպառնալիքներից։
Հեզբոլլահը, Մուսուլման եղբայրները և Թուրքիան
Իրավիճակն ավելի լարված դարձավ, սակայն, այն բանից հետո, երբ Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը չորեքշաբթի օրը տված հարցազրույցում ասել է, որ «ոչ մի պատճառ» չկա Թուրքիայի հետ համակարգելու Հունաստանի ռազմական զորահավաքի հարցում՝ ընդգծելով, որ Անկարան հասկանում է իր տարածքը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։
Դենդիասը հավելել է, որ Կիպրոսում տեղակայման նպատակն է պաշտպանել կղզու «ամբողջ օրինական բնակչությանը», այդ թվում՝ թուրք կիպրոսցիներին։
Հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Հունաստանը, եթե Թուրքիան ռազմական ուժեր ուղարկի կիպրաթուրք համայնքը պաշտպանելու համար, Դենդիասը պատասխանեց՝ կապելով թուրքական ղեկավարությանը Իրանի հետ կապված խմբավորումների հետ։
«Եթե չեմ սխալվում, «Հեզբոլլահը» սերտորեն կապված է թուրքական ղեկավարության հետ, իսկ «Մուսուլման եղբայրները»՝ «Հեզբոլլահի» քույր կազմակերպությունը, ազատորեն գործում է Թուրքիայում։ Ուրեմն, ո՞ւմից պաշտպանեք նրանց», – հարցրեց Դենդիասը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ կիպրաթուրքերը, «Հայրենիքի աջակցությամբ», «կարող են ապահովել իրենց սեփական անվտանգությունը և կախված չեն որևէ մեկից»։
Միևնույն ժամանակ, Իրանի զինված ուժերը հինգշաբթի օրը հայտարարություն են տարածել՝ հերքելով, որ իրենք բալիստիկ հրթիռ են արձակել Թուրքիայում գտնվող Ինջիրլիք ռազմաբազայի վրա։
«Իրանը հարգում է Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը. այն բարեկամ և հարևան է», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Թուրքիայի մտահոգությունները քրդական խմբերի վերաբերյալ
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի երկիմաստ դերը Մերձավոր Արևելքի ներկայիս հակամարտության մեջ ընդգծվեց այն փաստով, որ Անկարան, կարծես, անհանգստացած է այն հաղորդագրություններից, որ Վաշինգտոնը բանակցություններ է վարում քրդական խմբերի հետ Իրանի դեմ գործողություններին միանալու վերաբերյալ: Դրանք կարող են ներառել Իրաքյան Քրդստանից Իրան հնարավոր միջսահմանային առաքելություններ, ինչպես նաև Թեհրանի ներսում ապստամբությանը աջակցելը։
Թուրքիայի առաջնահերթությունն է կանխել պատերազմից տուժած տարածաշրջանից փախստականների հոսքը իր արևելյան սահմանով և խոչընդոտել ցանկացած սցենարի, որի դեպքում Իրանի քրդերը հզորանում են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, մեկնաբանեց Եվրոպական և արտաքին քաղաքականության հունական հիմնադրամի (ELIAMEP) ավագ գիտաշխատող Ջորջ Ցոգոպուլոսը։
Բրյուսելը Թուրքիային համարում է տարածաշրջանում հիմնական գործընկեր, քանի որ այն ընդունում է մոտ չորս միլիոն փախստականների և միգրանտների։
Վերլուծաբանն ասաց, որ Սիրիայի հետ փորձը, որտեղ Թուրքիան բուֆերային գոտի ստեղծեց քրդական խմբերը իր սահմանից առանձնացնելու համար, ենթադրում է, որ Անկարան կարող է նույնը անել իր շահերը պաշտպանելու համար: Սակայն դա կախված է Իրանում հակամարտության ընթացքից։
«Եթե քաոս տիրի, նման սցենար հնարավոր է։ Եթե Իրանի կառավարությունը մնա իշխանության գլուխ, ավելի քիչ հավանական է, որ Թուրքիան կվտանգի Իրանի ինքնիշխանությունը խախտելը», – ասաց նա։ «ԱՄՆ-Թուրքիա խորհրդակցությունները, հավանաբար, կկենտրոնանան այս սցենարների վրա, և ես կսպասեի [ԱՄՆ] նախագահ Թրամփի և [Թուրքիայի] նախագահ Էրդողանի միջև համեմատաբար սերտ համակարգման»։
