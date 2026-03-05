Եվրոպոլը հայտարարում է, որ ԵՄ-ում ահաբեկչական սպառնալիքը մեծացել է` Իրանի պատճառով

«Եթե իրանցիները հասնեն հուսահատության կետի, նրանք կարող են դիմել քաոսային ահաբեկչության, որի դեպքում անկախ բջիջներին հրահանգվում է ազատորեն գործել»:
ԵՄ իրավապահ մարմին Եվրոպոլը Euractiv-ին հայտնել է, որ Իրանում հակամարտության պատճառով Եվրամիությունում ահաբեկչական հարձակումների սպառնալիքը մեծացել է, հավելելով, որ Իրանի կողմից ղեկավարվող միջնորդները նույնպես կարող են զբաղվել ԵՄ-ում անկայունացնող գործունեությամբ։
«ԵՄ տարածքում ահաբեկչական և բռնի ծայրահեղական սպառնալիքի մակարդակը գնահատվում է բարձր։ Սա կարող է դրսևորվել միայնակ գործողների կամ փոքր, ինքնուրույն ստեղծված բջիջների կողմից ներքին արմատականացման միջոցով», – ասել է Եվրոպոլի խոսնակ Յան Օպ Գեն Ուորթը։
Նա հավելել է, որ առցանց բովանդակության արագ տարածումը կարող է արագացնել կարճաժամկետ արմատականացումը ԵՄ-ում բնակվող սփյուռքի և այլ անհատների շրջանում։
Եվրոպական հանձնաժողովի անվտանգության քոլեջը այս շաբաթվա սկզբին որոշել է ակտիվացնել համագործակցությունը Եվրոպոլի հետ՝ Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի սպանությունից հետո Իրանի կողմից ձեռնարկվող վրեժխնդրության մտավախությունների ֆոնին։
«Եթե իրանցիները հասնեն հուսահատության կետի, նրանք կարող են դիմել քաոսային ահաբեկչության, որի դեպքում անկախ բջիջները, որոնք Թեհրանի հետ անմիջական կապ չունեն, հրահանգ կստանան ազատորեն գործել», – մարտի 3-ին Euractiv-ին ասել է տարածաշրջանային հետախուզության աղբյուրը։
Եվրոպոլը նաև մտահոգված է, որ կակտիվանան Իրանի կողմից ղեկավարվող միջնորդները։
«Այս գործող անձանց թվում են այսպես կոչված «Դիմադրության առանցքը» և հանցավոր ցանցերը, որոնք, ըստ գնահատականների, գործում են Իրանի անվտանգության հաստատությունների ղեկավարությամբ», – նշել է Եվրոպոլի պաշտոնյան։
Նա հավելել է, որ նրանց գործողությունները կարող են ներառել ահաբեկչական հարձակումներ, սպառնալիքի արշավներ և ահաբեկչության ֆինանսավորում, ինչպես նաև կիբեռհարձակումներ, ապատեղեկատվություն կամ առցանց խարդախության սխեմաներ։
Կիբեռհարձակումներ և Կիպրոս
Եվրոպոլի գնահատականներով՝ Արևմտյան ենթակառուցվածքների և բիզնեսի դեմ ուղղված կիբեռհարձակումների ռիսկը կարող է ավելի մեծանալ, եթե հակամարտությունը շարունակվի։
«Հակամարտությունը զուգահեռ դինամիկա կստեղծի առցանց ոլորտում։ Հանցավոր և ահաբեկչական ցանցերը կօգտագործեն բարձրացված տեղեկատվական միջավայրը՝ արհեստական բանականության միջոցով խարդախության և ապատեղեկատվության միջոցով», – ասել է գեներալ-օպերատոր Ուորթը։
Հարցին Կիպրոսի և Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքում հազարավոր ռեժիմամետ իրանցիների մասին տեղեկությունների մասին, Եվրոպոլի պաշտոնյան պատասխանեց. «Սկզբունքորեն, Եվրոպոլի մշտական և կառուցվածքային փոխգործակցություն է պահպանում Կիպրոսի իրավասու իրավապահ մարմինների հետ և պատրաստ է աջակցել Կիպրոսին, երբ Կիպրոսի իշխանությունները նման աջակցություն խնդրեն»։
