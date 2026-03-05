Նոր պատերազմ, նույն թուլություն. Թրամփի գաղափարախոսական պատերազմը Եվրոպայի դեմ

Իրական լծակների բացակայության պայմաններում Եվրոպան քիչ ընտրություն ունի, քան հույս ունենալ, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը արագորեն կքայքայեն Իրանի ռազմական կարողությունները և կստեղծեն պայմաններ ռեժիմի բարեփոխման համար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունում է դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին՝ դաշնային կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կոռնելիուսի, դաշնային կանցլերի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության խորհրդական Գյունտեր Սաուտերի և ԱՄՆ փոխնախագահ Ջ.Դ. Վենսի հետ, 2026 թվականի մարտի 3։ Լուսանկարը՝ Քեյ Նիտֆելդի/picture alliance via Getty Images
Իրանական պատերազմը այն չէ, ինչ որևէ եվրոպացի ցանկանում կամ ձգտում էր, ոչ միայն այն պատճառով, որ ԱՄՆ կառավարությունն ինքը չի կարողացել հետևողական հիմնավորում ներկայացնել դրա մեկնարկի համար։ Քանի որ Թրամփի վարչակազմի արդարացումները շեղվել են ռեժիմի փոփոխությունից մինչև միջուկային զենքի վերացում, հրթիռային սպառնալիքներ, անխուսափելի հարձակման կանխարգելում, պատերազմն արդեն իսկ, կարծես, վերածվում է ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության, որը կրկին վտանգում է բացահայտել Եվրոպայի աշխարհաքաղաքական և տնտեսական խոցելիությունը և այն չափը, որով նրա ռազմավարական ինքնավարությունը մնում է անհասանելի։
Ռիսկերը բավականին հստակ են։ Ամենաանմիջականորեն, Եվրոպան խոցելի է էներգիայի գների ևս մեկ ցնցման, եթե Իրանը կարողանա դիմակայել Պարսից ծոցի էներգամատակարարման խափանումներին: Իրանն արդեն հաջող հարվածներ է հասցրել Սաուդյան Արաբիայի Ռաս Տանուրա նավթային օբյեկտին և Կատարի հեղուկացված բնական գազի հանգույցին, ինչպես նաև գործնականում փակել է Հորմուզի նեղուցը նավագնացության համար:
Սա այս շաբաթ նավթի գները բարձրացրել է 8%-ով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 78 դոլարի, իսկ եվրոպական գազի գները բարձրացել են 50%-ով, չնայած դրանք դեռևս շատ ցածր են 2022 թվականի ամենաբարձր մակարդակից։
Եթե շարունակվեն, էներգիայի բարձր գները կարող են վերսկսել գնաճը, ինչը կհանգեցնի Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքների բարձրացմանը և կխեղդի այս տարի աճի սպասվող աճը։
Եվրոպացիների մտքում ավելի ծանր է Իրանի պատերազմի հնարավոր ազդեցությունը Ուկրաինայի վրա: Ճիշտ է, որ հակամարտությունը սպառնում է զրկել Ռուսաստանին դաշնակցից, թեև ոչ հատկապես ռազմավարական, հաշվի առնելով, որ Իրանի «Շահեդ» անօդաչու թռչող սարքերն այժմ արտադրվում են հենց Ռուսաստանում։
Սակայն Մոսկվայի համար այս թերությունները չեզոքացվում են նավթի բարձր գներից անսպասելի եկամուտ ստանալու հեռանկարով, ինչը կմեղմի Ռուսաստանի պետական ֆինանսների վրա ճնշումը։ Ռուսական նավթի գինը արդեն բարձրացել է մինչև 57 դոլար մեկ բարելի համար, ինչը շատ հեռու չէ բյուջեն հավասարակշռելու համար անհրաժեշտ 59 դոլարից: Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նաև զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը մարտադաշտում առավելություն կստանա, եթե Իրանի հետ երկարատև պատերազմը սպառի արևմտյան զենքի պաշարները, հատկապես՝ հրթիռային խափանման համակարգերի:
Ռուսաստանը նաև հույս ունի օգտվել տրանսատլանտյան դաշինքում խորացող պառակտումներից: Այդ պառակտումները խորանում են, հատկապես եվրոպացիների շրջանում, ինչը միայն սնուցում է աշխարհաքաղաքական անտեղիության ընկալումը: Եվրոպացիները, ովքեր չորս տարի շարունակ պնդում էին միջազգային կանոնների վրա հիմնված կարգի անձեռնմխելիության վրա Ուկրաինայի պաշտպանության համատեքստում, ռիսկի են դիմում կեղծավորության և կրկնակի ստանդարտների մեղադրանքներ առաջադրելու, եթե հրաժարվեն միջազգային իրավունքին իրենց նվիրվածությունից, ինչպես դա արեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ ի պատասխան Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման:
Այնուամենայնիվ, նրանք նույնքան ռիսկի են դիմում Ամերիկայի կողմից հակահարված ստանալու, որի անվտանգության երաշխիքներից է կախված Եվրոպան, եթե նրանք հրաժարվեն աջակցել ԱՄՆ գործողությանը, ինչպես բացահայտում է Իսպանիան:
Եվ այնուամենայնիվ, Եվրոպան նույնպես շատ բան ունի շահելու, եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հաջողության հասնեն ռեժիմի փոփոխության իրենց նպատակին՝ կամ գոնե ստեղծեն դրա համար պայմաններ: Քչերը կսգան պատերազմի առաջին համազարկում զոհված Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի և ռեժիմի մյուս առաջնորդների համար։
Ավելի չափավոր, թե՞ պրագմատիկ ղեկավարություն կհայտնվի փլատակներից՝ ի տարբերություն ավելի կոշտ գծի ղեկավարության, թե՞ քաղաքացիական պատերազմի մեջ ընկղմվելու, մնում է բաց հարց։ Իրանի փորձագետները կասկածամիտ են՝ նշելով, որ ռեժիմը խորապես արմատավորված է, և որ չկա միավորող դեմք, որի շուրջ ընդդիմությունը կարող է համախմբվել։ Սակայն նույնիսկ այն Իրանը, որն այլևս ի վիճակի չէ սպառնալ իր հարևաններին, կարող է ճանապարհ հարթել համաշխարհային էներգակիրների գների անկման համար և առևտրային հնարավորություններ բացել եվրոպական ընկերությունների համար։
Թրամփի գաղափարախոսական պատերազմը Եվրոպայի դեմ
Այժմ, երբ պատերազմը ընթացքի մեջ է, Եվրոպան պետք է ջերմեռանդորեն հույս ունենա, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը արագ կհասնեն իրենց նպատակներին՝ քայքայել Իրանի ռազմական կարողությունները և ստեղծել բարենպաստ ռեժիմի փոփոխության պայմաններ։ Այնուամենայնիվ, հույսը վերաբերում է այն ամենին, ինչ Եվրոպան կարող է անել, հաշվի առնելով, որ այն չունի որևէ իրական լծակ։
Նրանց մարտահրավերն է պաշտպանել եվրոպացի քաղաքացիներին, հատկապես ԵՄ տարածքում, ինչպիսին է Կիպրոսը, որտեղ Մեծ Բրիտանիան նույնպես ունի ինքնիշխան բազա և որը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման, առանց ներքաշվելու ավելի լայն տարածաշրջանային հրդեհի մեջ։ Դա կարող է շեղել ուշադրությունը և սպառել ռեսուրսները նրա արևելյան սահմանին առկա գոյաբանական հակամարտությունից։
Միևնույն ժամանակ, այս ճգնաժամը պետք է ծառայի որպես ևս մեկ արթնացման կոչ՝ Եվրոպայի ռազմավարական կախվածությունները հաղթահարելու համար: Դա պետք է սկսվի իրական համաեվրոպական էներգետիկ շուկայի ստեղծման արագացումից, որը պակաս կախված կլինի ներմուծվող բրածո վառելիքից։
Եվրոպան պաշտպանված է գազի գների ավելի խորը ճգնաժամից՝ ԱՄՆ-ից թերթաքարային գազի արտահանման հսկայական աճով, որը մեծապես փոխարինել է ռուսական ներմուծմանը 2022 թվականից ի վեր: Սակայն Հորմուզի նեղուցի երկարատև փակումը կհանգեցնի Եվրոպայի մրցակցությանը Ասիայի հետ մատակարարումների համար, ինչը կենթարկի այն անկայուն գների:
Տրանսատլանտյան դաշինքի փլուզման պայմաններում Եվրոպան նաև պետք է խորացնի պաշտպանական արտադրության միասնական շուկան և արագացնի սեփական ռազմական տեխնիկայի արտադրությունը՝ ներառյալ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակումը՝ ռազմավարական հնարավորություններից, ինչպիսիք են արբանյակային համակարգերը և օդային փոխադրումների հզորությունները, որոնք ներկայումս տրամադրվում են Միացյալ Նահանգների կողմից, կախվածությունը նվազեցնելու համար:
Ֆրանսիայի այս շաբաթ իր միջուկային հովանոցի եվրոպական գործընկերներին տարածելու վերաբերյալ քննարկումներ սկսելու որոշումը նշանակալի քայլ էր ավելի ինքնիշխան Եվրոպայի ուղղությամբ, որն ավելի քիչ կախված կլինի ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքներից։
Սակայն երկարաժամկետ ռազմավարական ինքնավարության իրական առաջընթացը քիչ հավանական է առանց ընդհանուր պարտքի զգալի ընդլայնման՝ ֆինանսավորելու համար ընդհանուր առաջնահերթությունները, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, որոնք չեն կարող արդյունավետորեն իրականացվել մասնատված ազգային մակարդակում: Սա որոշ անդամ պետությունների կողմից, մասնավորապես՝ Գերմանիայի կողմից, որի կառավարությունը բարձրաձայնել է համատեղ պարտքի հետագա թողարկումը բացառելու մասին, շարունակելու է դիտվել որպես չափազանց մեծ քայլ։
Այնուամենայնիվ, հենց կանցլեր Մերցն էր, որ այս շաբաթ հայտարարեց կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի մահվան ծեսերի մասին՝ հերքելով միջազգային իրավունքը: Եթե Եվրոպան այժմ պետք է գոյություն ունենա հզորների կողմից ճիշտը ստեղծող աշխարհում, ապա Գերմանիան նույնպես պետք է հարմարվի դրան:
Բաց մի թողեք
Եվրոպոլը հայտարարում է, որ ԵՄ-ում ահաբեկչական սպառնալիքը մեծացել է` Իրանի պատճառով
Ֆոն դեր Լեյենի կարողությունը՝ իր ձեռքերով ճանապարհ հարթելու դիվանագիտության բարձրագույն մակարդակ
Մակրոնը բացահայտել է Եվրոպայի համար «առաջխաղացման զսպման» ծրագիրը