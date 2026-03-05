Մակրոնը Նեթանյահուին կոչ է անում «զերծ մնալ Լիբանանում ցամաքային հարձակումից»

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ խոսել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ՝ Լիբանանում ցամաքային հարձակումից զերծ մնալու համար: Մակրոնը նաև ասել է, որ խոսել է լիբանանցի առաջնորդների հետ՝ ընդգծելով «Հեզբոլլահ»-ի հարձակումները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը:
«Ես կոչ եմ արել Իսրայելի վարչապետին պահպանել Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը և զերծ մնալ ցամաքային հարձակումից», – չորեքշաբթի օրը X-ում գրել է Ֆրանսիայի առաջնորդը:
Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցը Մակրոնի առաջին զրույցն էր Իսրայելի առաջնորդի հետ անցյալ տարվանից ի վեր, ով զայրույթ էր հայտնել Ֆրանսիայի կողմից սեպտեմբերին Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու որոշման վերաբերյալ:
Մակրոնը նաև ասել է, որ բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի և վարչապետ Նավաֆ Սալամի հետ: Պետության ղեկավարը կողմ է եղել «հրադադարի համաձայնագրին» վերադառնալուն և կոչ է արել նրանց ճնշում գործադրել «Հեզբոլլահ»-ի վրա՝ դադարեցնելու «իր հարձակումները Իսրայելի և դրանից դուրս»:
«Ֆրանսիան իր գործընկերների հետ միասին կշարունակի աջակցել Լիբանանի զինված ուժերի ջանքերին, որպեսզի նրանք կարողանան լիովին կատարել իրենց ինքնիշխանության առաքելությունները և վերջ դնել «Հեզբոլլահ»-ի կողմից ներկայացվող սպառնալիքին», – ասաց նա։
Ֆրանսիան նաև քայլեր կձեռնարկի Լիբանանում տեղահանված համայնքներին աջակցելու համար, հավելեց Մակրոնը։
«Մեր համերաշխությունը լիբանանցի ժողովրդի հետ և մեր հանձնառությունը տարածաշրջանային կայունությանը մնում են մեր գործողությունների կենտրոնում», – գրել է նա։
Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ այս շաբաթավերջին վերսկսված կրակոցների փոխհրաձգությունից հետո Լիբանանում ավելի քան 83,000 մարդ տեղահանվել է իրենց տներից։
Չորեքշաբթի օրը իսրայելական զինվորականները կրկին տարհանման նախազգուշացումներ են տվել հարավային Լիբանանի տասնյակ գյուղերի բնակիչներին, քանի որ Բեյրութի արվարձաններին ավիահարվածները սաստկացել են, իսկ «Հեզբոլլահ»-ը ստանձնել է ավելի շատ հարձակումներ։
Լիբանանը ներքաշվել է ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմի մեջ Թեհրանի հետ, այն բանից հետո, երբ Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» զինյալ խմբավորումը հարձակվել է Իսրայելի վրա՝ շաբաթ օրը Իրանի այաթոլլա Ալի Խամենեիի մահից հետո։
Ֆրանսիան ուժեղացնում է պաշտպանությունը Մերձավոր Արևելքում
Երեքշաբթի երեկոյան հեռուստատեսային ուղերձում Մակրոնը դատապարտել է ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածները Իրանի դեմ, որոնք, նրա խոսքով, «իրականացվել են միջազգային իրավունքից դուրս»։ Սակայն Ֆրանսիայի առաջնորդը «այս իրավիճակի հիմնական պատասխանատվությունը» վերագրեց Իսլամական Հանրապետությանը։
Մակրոնը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան լրացուցիչ օդային պաշտպանության հնարավորություններ կտեղակայի այս դաշնակից երկրներից մի քանիսում որպես «պաշտպանական» ուժի մաս, այդ թվում՝ Կիպրոսում, կղզում բրիտանական օբյեկտների դեմ անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպերից հետո։
Նա նաև հրամայեց «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրն ուղարկել Միջերկրական ծով՝ հղում անելով Մերձավոր Արևելքի հակամարտության միջազգային առևտրի վրա ազդեցությանը։
