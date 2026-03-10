10/03/2026

EU – Armenia

Ինչպես է բացահայտվում հերթական «Զանգերի կենտրոն»-ը․ ՆԳՆ-ն տեսանյութ է հրապարակել

10/03/2026

ՆԳՆ-ն հրապարակել է տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են ՆԳՆ քրեական ոստիկանության կիբեռհանցավորության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հանցավոր գործունեությամբ զբաղվող հերթական «Զանգերի կենտրոն»-ը բացահայտում։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության կիբեռհանցավորության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հանցավոր գործունեությամբ զբաղվող հերթական «Զանգերի կենտրոնն» են բացահայտել:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Ծննդկանի կողմից նորածնի սպանություն, առողջությանը ծանր վնաս. ընտանեկան բռնության 2025-ի վիճակագրությունը

10/03/2026
Բժշկական համալսարանի դիմաց մեքենան չզիջելու վիճաբանության ժամանակ հնչել են հայհոյանքներ և մասնակիցները միմյանց հարվածներ են հասցրել

10/03/2026
Մալաթիայի համայնքային ոստիկանները ձերբակալել են խուլիգանության մեջ կասկածվողին․ գործադրել էր օդաճնշիչ ատրճանակ

10/03/2026

Իրանում աղջիկների դպրոցին հարվածած հրթիռի մնացորդները կրում են ԱՄՆ նշագրումներ․ NYT. Լուսանկարներ

10/03/2026
Թրամփը խոստովանել է, որ Վենսի հետ Իրանի դեմ հարվածների վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ ունի

10/03/2026
10/03/2026
Թրամփը չեղարկել է մի շարք երկրների, այդ թվում՝ ՌԴ-ի նկատմամբ ավելի վաղ եղած նավթային պատժամիջոցները

10/03/2026