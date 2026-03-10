Մալաթիայի համայնքային ոստիկանները ձերբակալել են խուլիգանության մեջ կասկածվողին․ գործադրել էր օդաճնշիչ ատրճանակ

Մարտի 4-ին՝ ժամը 7։11-ի հատվածում, ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Արմավիրի մարզի պարեկային ծառայության հենակետ է դիմել մի քաղաքացի և հայտնել, որ ակումբից դուրս գալիս երկու անծանոթ անձինք կրակել են իր ուղղությամբ, ապա տաքսիով դիմել փախուստի։
Պարզվել է, որ նշված քաղաքացին Արմավիր քաղաքի 40-ամյա բնակիչ Զ. Հ.-ն է։ Վերջինս մարտի 4-ին՝ ժամը 7-ի սահմաններում, Իսակովի պողոտայի հասցեներից մեկում գործող բենզալցակայանի հարակից տարածքում վիճաբանել է երկու անձանց հետ, որի ընթացքում նրանցից մեկը իր մոտ եղած օդաճնշիչ ատրճանակից կրակել է նրա ուղղությամբ, ապա դիմել փախուստի։
Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաև, որ Զ. Հ.-ի ուղղությամբ կրակոց արձակած անձը Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում հաշվառված 29-ամյա Գ. Ա.-ն է։ Վերջինս նույն օրը, խուլիգանություն կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով, Համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողների կողմից Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի Երևան–Աբովյան խճուղու հասցեներից մեկից ձերբակալվել և տեղափոխվել է Համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։
Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։
