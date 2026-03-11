Ոսկե եռանկյունին. Կարո՞ղ են 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փրկել բրիտանական իստեբլիշմենթը ինքն իրենից

Նրանք ղեկավարում են Քեյր Սթարմերի գրասենյակը, թագավորի բիզնեսը և քաղաքացիական ծառայությունը։ Ճգնաժամի պահերին, երբ քաղաքական գործիչները չեն կարողանում հաղթահարել իրավիճակը, նրանք ղեկավարում են նաև Մեծ Բրիտանիան։
Պատմական Վեստմինստերի սրտում, որտեղ թագավորներն ու թագուհիները նույն ձևով են թագադրվել 1000 տարի շարունակ, և 57 վարչապետ է եկել ու գնացել, բրիտանական իստեբլիշմենթի ամենահարգված սյուները գտնվում են անսովոր ճնշման տակ։
Սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հարստության և ազդեցության ցանցի շուրջ պտտվող միջազգային սկանդալը բռնի կերպով պայթեց Մեծ Բրիտանիայի կառավարության սրտում՝ ցնցելով ինչպես Դաունինգ սթրիթի 10-րդ համարի իշխանության կենտրոնը, այնպես էլ բրիտանական թագավորական ընտանիքը։
Վարչապետ Քեյր Սթարմերը կառչում է իր աշխատանքից՝ սարսափելի հարցումների, ընտրությունների անհաջող արդյունքների և Էպշտեյնի ընկեր Պիտեր Մանդելսոնին Վաշինգտոնում դեսպան նշանակելու որոշման վերաբերյալ բողոքի ֆոնին։ Սկանդալն արդեն ստիպել է նրա ամենամտերիմ օգնականին հրաժարական տալ։
Եվ Չարլզ III թագավորը փորձում է կանխել, որ իր անպատվված եղբոր՝ Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի բարեկամությունը Էպշտեյնի հետ կործանի բրիտանական միապետությունը։
Կուլիսներում երեք պարտաճանաչ պետական ծառայողներ այժմ հայտնվում են կարևոր դերերում՝ փորձելով առաջնորդել վարչապետին, թագավորին և հարյուր հազարավոր պետական պաշտոնյաների աննախադեպ փոթորկի միջով։ Միասին այս եռյակը կազմում է այն, ինչը հայտնի է որպես «ոսկե եռանկյունի» բրիտանական պետության գագաթնակետին, և եթե նրանք չեն կարողանում պահել հաստատունությունը, ապա ոչ ոք չի կարող։
Երեքն են՝ Դեն Յորք-Սմիթը՝ Սթարմերի գլխավոր անձնական քարտուղարը, որը ղեկավարում է վարչապետի Դաունինգ սթրիթի գրասենյակը, Քլայվ Ալդերտոնը՝ թագավորի գլխավոր անձնական քարտուղարը, որը միապետի և կառավարության միջև հիմնական կապն է, և Անտոնիա Ռոմեոն, որը վերջերս ստանձնել է իր պաշտոնը որպես կաբինետի քարտուղար՝ երկրի ամենաազդեցիկ պետական ծառայողը։
Այս աշխատանքներից յուրաքանչյուրը լարված է նույնիսկ լավագույն ժամանակներում։ Քանի որ Էպշտեյնի նոր բացահայտումները, ինչպես սպասվում է, կխորացնեն Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ճնշումը, դրանք բոլորը, հավանաբար, ավելի դժվար կդառնան։
Առաջիկա օրերին կառավարությունը պատրաստվում է հրապարակել ներքին փաստաթղթերի հսկայական հավաքածու, որոնք մանրամասն նկարագրում են պաշտոնյաների, դիվանագետների և նախարարների միջև բոլոր անձնական զրույցներն ու հաղորդագրությունները, որոնք հանգեցրել են Մանդելսոնի՝ Վաշինգտոնում դեսպան նշանակվելուն 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Դրանից հետո, որոշակի պահի, Մաունթբաթեն-Վինձորի՝ Մեծ Բրիտանիայի առևտրային դեսպան նշանակմանը վերաբերող բոլոր ներքին ֆայլերը նույնպես կհրապարակվեն հանրությանը։
«Ամենադժվարը տեղեկատվության հրապարակումն է, և այն, ինչ դա կբացահայտի», – ասել է Ալեքս Թոմասը, նախկին բարձրաստիճան կառավարական պաշտոնյա և այժմ Լոնդոնի «Կառավարության ինստիտուտ» վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրենը։ «Սա վտանգի պահ է կառավարության, թագավորական ընտանիքի և քաղաքացիական ծառայության համար»։
Հնարավոր է՝ վտանգի տակ է բրիտանական իշխանությունների հեղինակությունը։ Մանդելսոնը և Մաունթբաթեն-Վինձորը առանձին-առանձին ձերբակալվել են պետական պաշտոններում չարաշահումներ կատարելու կասկածանքով։ Եթե որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվի և դատվի, արդյունքում ստացված հրապարակայնությունը կարող է խիստ վնասակար լինել միապետության և կառավարության համար։
Մանդելսոնը խոստացել է համագործակցել ոստիկանության հետ և խոստացել է մաքրել իր անունը։ Նա նախկինում ասել է, որ սխալ է եղել՝ շարունակելով իր կապը 2019 թվականին մահացած Էպշտեյնի հետ, և «միանշանակ» ներողություն է խնդրել Էպշտեյնի զոհերից։ Մաունթբաթեն-Վինձորը չի մեկնաբանել նրա ձերբակալությունը, բայց նախկինում հերքել է որևէ խախտում։
«Մեր քաղաքական համակարգի կայունության մեծ մասը գալիս է ուժեղ քաղաքացիական ծառայությունից և ուժեղ միապետությունից», – ասել է Քեմերոն Բրաունը, նախկին պահպանողական կառավարության նախկին հատուկ խորհրդականը։ «Եթե մարդիկ կորցնեն հավատը որևէ հաստատության նկատմամբ, ապա Աստված գիտի, թե ինչ կպատահի»։
Յորք-Սմիթ. Մեկ ճգնաժամ…
Լավ է, որ ոսկե եռանկյան երեք անդամներից յուրաքանչյուրը արյուն է քաշել ճգնաժամերի մեջ և գոյատևել է, նույնիսկ եթե նրանց այդ ժամանակվա ղեկավարները չեն գոյատևել։
Յորք-Սմիթը բարձր պաշտոնների է հասել գանձապետարանում՝ որպես կառավարության տարեկան բյուջեի կազմման պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը խիստ վիճելի և մրցակցային պահանջները հավասարակշռելու վարժություն էր, ապա դրանք գաղտնի պահել մինչև դրանց հրապարակումը։
Չնայած նրա ֆինանսական քաղաքականության ոլորտում ունեցած փորձը, անկասկած, նպաստել է Յորք-Սմիթի գրավիչ աշխատանքի ընդունմանը Սթարմերի համար, ով ձգտում էր առաջնահերթություն տալ կենսապահովման ծախսերի լուծմանը, այն, ինչը, ի վերջո, կարող է ավելի արժեքավոր լինել, պաշտոնյայի փորձն է վերջին ժամանակներում բրիտանական կառավարությանը հարվածած ամենավատ ինքնաառաջացրած տնտեսական ճգնաժամերից մեկում՝ Լիզ Թրասի 2022 թվականի հայտնի «մինի-բյուջեում»։
«Դենը կարևոր դեր խաղաց կայունացման փուլում», – ասաց Բրաունը, որն այդ ժամանակ ֆինանսների նախարարությունում հատուկ խորհրդական էր։ «Նա բավականին անկեղծ էր այն մասին, թե ինչ պետք է անեինք»։ Դա նշանակում էր Թրասի հարկերի կրճատման ծրագրի հիմնական մասերի չեղարկում, որը շուկաները փլուզման էր հասցրել և ստիպել նրան ազատել իր կանցլեր Կվասի Կվարտենգին։ Նրա փոխարինողը որպես Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար՝ Ջերեմի Հանթը, ուշադիր լսեց Յորք-Սմիթին և այլ պաշտոնյաներին և հաշվի առավ նրանց խորհուրդները, ասաց Բրաունը։
Դա բնորոշ էր Յորք-Սմիթին, որի բնական հեղինակությունը, ինտելեկտը և զսպվածությունը նրան ազդեցություն էին տալիս։
«Ես միշտ նրան համարել եմ բացառիկ հանգիստ, սառնասիրտ, հաճելի և, վերջիվերջո, խելացի մարդ։ Նա ավելին քան ընդունակ է և շատ լավ է խնդիրները բացահայտելու հարցում՝ ոչ միայն քաղաքականության խնդիրները, այլև քաղաքական խնդիրների նկատմամբ իր տեսակետը», – ասաց Բրաունը։
Ռոմեո. Ձվեր կոտրելը
Անսովոր բուռն և հանրային բանավեճ տեղի ունեցավ այն մասին, թե արդյոք Ռոմեոն ճիշտ մարդն էր կաբինետի քարտուղարի պաշտոնը ստանձնելու համար։ Սակայն Սթարմերը նրան նշանակեց անցյալ ամիս՝ հույս ունենալով, որ դինամիկ նոր առաջնորդը կխթանի քաղաքացիական ծառայության մեքենան՝ իրականացնելու իր նպատակները և փրկելու իր թուլացող վարչապետությունը։
«Մեծ Բրիտանիան խառնաշփոթի մեջ է. շատ բան է կատարվում, և այն կարիք ունի մեկի, ով կկատարի այդ անիծյալ աշխատանքը», – ասաց Ռոմեոյի նախկին գործընկերներից մեկը՝ խոսելով անանունության պայմանով, ինչպես մյուսները, զգայուն հարցեր քննարկելու համար։ «Մի քանի ձու կոտրելը կարող է վատ բան չլինել»։
Ռոմեոն նաև իր նախկին պաշտոններում բախվել է խոշոր քաղաքական ճգնաժամերի։
Արդարադատության նախարարության (ԱրԴՆ) բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտոնում աշխատելու տարիներին նա ստիպված էր զբաղվել պատասխանատու նախարարի՝ արդարադատության նախարար Դոմինիկ Ռաաբի դեմ ուղղված սպառնալիքների մեղադրանքներով նախորդ պահպանողական կառավարության ժամանակ։
Ռոմեոյի դաշնակիցները մատնանշում են նրա վճռականությունը՝ պաշտպանելու Ռաաբի օրոք վատ վերաբերմունք զգացած ավելի ցածրաստիճան պաշտոնյաներին: Նա կարևոր գրառում էր պահում այն զրույցների մասին, որոնցում նա զգուշացրել էր Ռաաբին նրա վարքագծի մասին, ինչը, ի վերջո, նպաստեց հետաքննությանը, որը մեղավոր ճանաչեց նախարարին պաշտոնյաների նկատմամբ «ագրեսիվ» և «վախեցնող» վարքագծի մեջ, ինչը նրան դրդեց հրաժարական տալ:
Ռոմեոն նաև ստիպված էր հաղթահարել բանտային ճգնաժամը, երբ երկրի բանտերը այնքան լիքն էին, որ նախարարները 2024 թվականի սեպտեմբերի և հոկտեմբերի սկզբին ազատ արձակեցին մոտ 3000 բանտարկյալի՝ տեղերի պակասից խուսափելու համար:
«Անտոնիան միշտ կատարել է աներևակայելի պահանջկոտ և մարտահրավերներով լի աշխատանքներ՝ սկսած Ներքին գործերի նախարարությունում ազգային անվտանգության վերահսկումից մինչև Արդարադատության նախարարությունում բանտային ճգնաժամի լուծումը», – ասել է կառավարության մի պաշտոնյա: «Այսպիսով, չնայած սա խորքային փուլում է՝ Իրանի պատերազմի և պետության արագ վերակազմավորման հետ մեկտեղ, սա է այն, ինչ նա անում է»:
Ալդերտոն. Թագավորի մարդը
Ռոմեոն նաև փորձ ունի Բուքինգհեմյան պալատի հետ աշխատելու, ինչը կաբինետի քարտուղարի համար կարևոր հարաբերություն է: Նախկինում որպես Chancery-ի թագի քարտուղար, նա կազմել է Չարլզի թագադրման պաշտոնական պետական գրառումը 2023 թվականին, որը հայտնի է որպես թագադրման գրանցամատյան: Դա ավելի քան 700 տարվա ավանդույթ է։
Այնուհետև կա թագավորի խորհրդականը: Ալդերտոնը միապետի ամենամտերիմ և ամենաազդեցիկ օգնականն է, նախկին դեսպան, որը Չարլզի կողքին է 2015 թվականից: Նրան ճանաչողները նրան նկարագրում են որպես դասական բրիտանացի պաշտոնյայի, որը միշտ կառաջարկի ձեզ մի բաժակ թեյ և կատարելագործել է ժամերով բարեկամաբար զրուցելու արվեստը՝ առանց շատ բան ասելու: Այլ կերպ ասած, նա ջանասիրաբար հավատարիմ է և վճռականորեն անվտանգ:
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները նրան անվանել են արքայազն Հարրիի թշնամի, որին անվանում են «իշամեղու»: Հարրիի կողմնակիցները, ըստ լուրերի, մեղադրում են Ալդերտոնին թագավորի և նրա որդու միջև առաջացած պառակտման համար: Անկասկած, ճիշտ է այն, որ Ալդերտոնի վրա է ընկել օգնել Չարլզին հաղթահարել այդ ցավոտ հարաբերությունները և Հարրիի՝ իր թագավորական պարտականություններից հրաժարվելու և արտերկրում ապրելու որոշման հետևանքները:
Այս երեք բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ Ալդերտոնը, Ռոմեոն և Յորք-Սմիթը, չեն կազմում պաշտոնական խումբ, բայց կապի մեջ են անհրաժեշտության դեպքում, ասել են բարձրաստիճան պաշտոնյաները: Իրական ճգնաժամի դեպքում կամ դրան նախապատրաստվելիս նրանք անընդհատ կխոսեն միմյանց հետ:
Օրինակ, երբ 2015 թվականի ընդհանուր ընտրություններից առաջ սպասվում էր խորհրդարանի անորոշություն, այն ժամանակվա կաբինետի քարտուղար Ջերեմի Հեյվուդը գրասենյակային տարածք ամրագրեց կաբինետի գրասենյակում հանգուցյալ թագուհի Եղիսաբեթ II-ի անձնական քարտուղար Քրիստոֆեր Գեյդտի համար, որպեսզի նա կարողանա մշտապես հասանելի լինել քաղաքական կուսակցությունների միջև կոալիցիոն բանակցությունների ժամանակ սահմանադրական հարցեր քննարկելու համար: (Ի վերջո, պահպանողականները հաղթեցին հստակ մեծամասնությամբ, և բանակցությունների կարիք չեղավ):
Հեյվուդը նաև խորհրդակցել է պալատի հետ 2017 թվականի հունիսին, երբ Թերեզա Մեյը ամոթալի ընտրություններում ձախողվեց, որի արդյունքում կորցրեց իր կուսակցության մեծամասնությունը։ Նա ստիպված էր ասել նրան, որ նա պետք է մնա որպես վարչապետ և ձգտի խորհրդարանում ձևավորել պատգամավորների մեծամասնություն, որոնք կաջակցեին իր կառավարությանը, քանի որ նա դեռևս ամենամեծ կուսակցության առաջնորդն էր, չնայած նրա պահպանողականները կորցրել էին տեղեր։
Կառավարման ինստիտուտի ներկայացուցիչ Թոմասը հիշում է Հեյվուդի հետ աշխատելը 2017 թվականի այդ լարված ժամանակահատվածում՝ օգնելով նախապատրաստել կաբինետի առաջին նիստը և փորձելով մշակել համապատասխան նստատեղերի գրաֆիկ, երբ զգացմունքները բարձր էին։ «Մշտական քաղաքացիական ծառայության արժեքի մի մասն այն է, որ դուք կարող եք ունենալ մեկին, երբ քաղաքականությունը փլուզվել է ձեր շուրջը, ով կարող է գալ և ասել. «Սա պաշտպանելի, ճիշտ բանն է», – ասաց Թոմասը։ «Ի վերջո, խոսքը ձեր գլուխը պահելու մասին է, եթե դուք կաբինետի քարտուղար եք»։
«Համակարգի» պաշտպանություն
Երեք պաշտոնյաների նպատակները տարբեր են, և երբեմն լարվածության տեղ կա, հատկապես, երբ թագավորական ընտանիքի անձնական ցանկությունները բախվում են կառավարության քաղաքական պահանջներին։
Յորք-Սմիթը կենտրոնանում է Դաունինգ սթրիթի հնարավորինս սահուն կառավարման առօրյա գործերի վրա: Մինչդեռ Ալդերտոնը առաջնահերթություն է տալիս միապետի շահերին, որոնք կարող են ավելի անձնական լինել՝ թագավորական ընտանիքը դեռևս ընտանիք է, ինչպես նաև սահմանադրական:
Ռոմեոն տեսակետ է հայտնում կառավարության երկարաժամկետ ռազմավարության, վարչապետի համար արդյունավետ աշխատանքի և սահմանադրական կոնվենցիաների պահպանման վերաբերյալ, որոնք պահանջում են, որ իր ղեկավարած քաղաքացիական ծառայությունը համոզվի, որ թագավորը երբեք չի ներքաշվի կուսակցական քաղաքականության մեջ:
«Կառուցապատի քարտուղարի, վարչապետի PPS-ի և Բուքինգհեմյան պալատի միջև այդ հարաբերությունները կարևոր են, և ես վստահ եմ, որ երեք իշխանության ներկայացուցիչների միջև կա մշտական հաղորդակցության գիծ», – ասաց Բրաունը, որը քաղաքական խորհրդական էր, այլ ոչ թե մշտական քաղաքացիական ծառայող:
«Դա այն բանը չէ, որ նրանք երբևէ ցանկանում են ցույց տալ քաղաքական գործիչներին. Դա կայուն հաստատուն է, որը պահում է կառավարության ատամնանիվները… Քաղաքացիական ծառայության մեծ մասը նախատեսված է համակարգը գործունակ պահելու, ստատուս քվոն պահպանելու և համակարգի համար ամոթանքը կանխելու համար, և նրանց հավատարմությունը համակարգին է»:
Անկախ պաշտոնյաների խորհուրդներից, կարևոր որոշումները մնում են ընտրված քաղաքական գործիչների վրա։ Եվ դա նշանակում է, որ վարչապետը, որը սահմանադրորեն միապետի առաջին և ամենաբարձր խորհրդականն է։ Թոմասի խոսքով՝ «ոսկե եռանկյունի» անվանումը վտանգում է չափազանցնել խմբի նշանակությունը։ «Սրանք մարդիկ են, որոնք կատարում են դժվար աշխատանքներ և փորձում են անցկացնել օրը», – ասաց նա։
«Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է նսեմացնենք այդ աշխատանքներից որևէ մեկի կամ հարաբերությունների լավ աշխատանքի կարևորությունը», – ասաց Թոմասը։ «Կան շատ հազվադեպ, բայց կարևոր պահեր, երբ այդ երեք մարդկանց համար չէ որոշել, թե ինչ անել, այլ նրանց համար է գրեթե A կետից B կետ հասնելու օրինական գործընթացի պահապանը լինելը»։
Երբ ժամանակները լավն են, և կառավարությունը, թագավորական ընտանիքը և վարչապետը ապահովված են իրենց դիրքերում, ոսկե եռանկյունու անդամները առաջարկում են իրենց խորհուրդները և թողնում են իրենց առաջնորդներին որոշելը։
Սակայն ամենադժվար պահերին նրանք պետք է պատրաստ լինեն առաջ շարժվել՝ Մեծ Բրիտանիայում գործերի իրականացման վաղուց հաստատված եղանակի անունից։ Մինչ այժմ, գոնե, դա բավարար է եղել համակարգը կենդանի պահելու համար։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը և Կալասը կոչ են անում Եվրոպային հարմարվել քաոսային, հարկադրական աշխարհակարգին
Մարդը, ով ցանկանում է սկսել պայքարը աջակողմյան պոպուլիզմի դեմ
Իրանի պատերազմ. Արդյո՞ք Եվրոպան պատրաստ է հետևանքներին