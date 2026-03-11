Եվրոպայի ծրագիրը՝ Ուկրաինան ջրի երեսին պահելու համար, նույնիսկ եթե Հունգարիան շարունակի արգելափակել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

Կիևը, ինչպես սպասվում էր, այս ամսվա վերջին կսպառի իր գումարը, սակայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փրկարարական գիծը և Սկանդինավյան ու Բալթյան երկրների օգնությունը կպահպանեն նրա վճարունակությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ուկրաինան կստանա գումար ԵՄ երկրներից՝ իր պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար, նույնիսկ եթե Հունգարիան և Սլովակիան շարունակեն արգելափակել խոստացված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, ասել են երկու ԵՄ դիվանագետներ։
ԵՄ առաջնորդները հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում գագաթնաժողով կանցկացնեն՝ հույս ունենալով համոզել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին և նրա սլովակ գործընկեր Ռոբերտ Ֆիկոյին հավատարիմ մնալ վարկը հաստատելու իրենց խոստմանը, որը պետք է ապահովի Ուկրաինային անհրաժեշտ գումարի երկու երրորդը՝ մինչև 2027 թվականի վերջը ռուսական ներխուժման դեմ պայքարը շարունակելու համար։
Սակայն եթե երկու երկրները հրաժարվեն նահանջել, Բալթյան և Սկանդինավյան երկրները ծրագիր ունեն Ուկրաինային բավարար գումար տրամադրելու՝ այն այս տարվա առաջին կեսին ջրի երեսին պահելու համար, ասել են քննարկումներին ծանոթ երկու ԵՄ դիվանագետները։ Նրանց անանունություն է տրամադրվել՝ զգայուն բանակցությունների մասին ազատորեն խոսելու համար, ինչպես նաև այս պատմության մեջ ներգրավված մյուսներին։
Քննարկվող ընդհանուր գումարը 30 միլիարդ եվրո է, ասել է բանակցություններին ծանոթ մեկ այլ անձ։ Քանի որ դրանք երկկողմանի վարկեր կլինեն, դրանք ԵՄ հաստատման կարիք չեն ունենա։
Առանձին, Նիդեռլանդների ֆինանսների նախարար Էելկո Հայնենը երեքշաբթի օրը իր գործընկերներին ասել է, որ իր կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկել Կիևին տարեկան 3,5 միլիարդ եվրո երկկողմանի աջակցություն տրամադրելու համար մինչև 2029 թվականը, ասել են երկու այլ դիվանագետներ։
Բուդապեշտը կամ ԵՄ որևէ այլ մայրաքաղաք կարող է արգելափակել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, չնայած դեկտեմբերին արդեն համաձայնվել է դրան, քանի որ օրինագծերից մեկը, որը պետք է հաստատվի, նախքան գումարը կարող է տրամադրվել, պահանջում է բոլոր անդամ երկրների հաստատումը։
«Սա առաջին դեպքը չէ, որ մենք նմանատիպ դժվարությունների ենք բախվում Հունգարիայի հետ», – երեքշաբթի օրը ասել է ԵՄ տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։ «Մենք այս վարկը կկատարենք այս կամ այն կերպ»։
Ուկրաինային անհատական ֆինանսավորում տրամադրելու գաղափարն արդեն քննարկվել էր դեկտեմբերյան գագաթնաժողովից առաջ, որի ժամանակ բոլոր անդամ երկրների առաջնորդները համաձայնել էին առաջ մղել ԵՄ մեկ վարկը։ Անհատական վարկերի տարբերակն այդ ժամանակ համարվում էր անընդունելի, քանի որ այն խաթարում էր ԵՄ-ի համերաշխությունը Ուկրաինայի հետ և բացահայտում էր դաշինքում խորը պառակտումները։
Սակայն եթե Օրբանը հրաժարվի դադարեցնել իր ընդդիմությունը, դա կարող է լինել առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը։
Ուկրաինան գումար ունի մինչև մայիս
Կիևի ֆինանսավորման կարիքները նվազել են այն բանից հետո, երբ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը անցյալ ամսվա վերջին հաստատեց 8.1 միլիարդ դոլարի վարկ՝ անմիջապես տրամադրելով 1.5 միլիարդ դոլար: Երկիրը պետք է ունենա բավարար գումար՝ մինչև մայիսի սկիզբը վճարունակ մնալու համար, ասել են Կիևի ֆինանսներին ծանոթ չորս անձինք։
ԵՄ նախորդ գնահատականները ցույց էին տալիս, որ Կիևը մարտի վերջին կսնանկանա, ինչը նրան կդնի ռուսական ուժերի դեմ և ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ընթացող խաղաղ բանակցությունների ֆոնին, և, հետևաբար, կբարձրացնի ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրոյի կենսական նշանակության ծրագրի հրատապությունը։
Վարկը, կարծես, փակված էր մինչև հունվարի վերջը, երբ ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակումը վնասեց «Դրուժբա» խողովակաշարը, որը ռուսական նավթը Ուկրաինայի միջով տեղափոխում է Հունգարիա և Սլովակիա: Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան ազատված են ռուսական նավթի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից։
Օրբանը մեղադրեց Ուկրաինային խողովակաշարի վերանորոգումը քաղաքական պատճառներով դիտավորյալ հետաձգելու մեջ և խախտեց դեկտեմբերյան գագաթնաժողովում Ուկրաինայի վարկը մերժելու իր պարտավորությունը: Հունգարիայի առաջնորդը նաև արգելափակեց Ռուսաստանի դեմ ԵՄ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը, որի ընդունման համար անհրաժեշտ է բոլոր 27 առաջնորդների միաձայն աջակցությունը։
Օրբանը, որը ապրիլի 12-ին կայանալիք կարևորագույն ազգային ընտրությունների առջև է կանգնած, քարոզարշավ է վարում Ուկրաինայի դեմ ուղղված ծրագրով: Նրա քաղաքական կուսակցությունը՝ «Ֆիդեսը», հարցումներում մեծ տարբերությամբ զիջում է ընդդիմադիր «Տիսային»:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը հերքել է մեղադրանքը, որ Կիևը հրաժարվում է վերանորոգել խողովակաշարը քաղաքական պատճառներով, անցյալ շաբաթ լրագրողներին ասել է, որ չնայած ինքը չի ցանկանում դա անել, կարող է «Դրուժբայով» նավթ հոսել «մեկ կամ մեկուկես ամիս անց», ինչը կլինի Հունգարիայի ընտրություններից անմիջապես հետո:
Զելենսկին անցյալ ամիս լրագրողներին, այդ թվում՝ ասել է, որ Ուկրաինան չի վերանորոգում խողովակաշարը, քանի որ Ռուսաստանը բազմիցս թիրախավորել է այն, այդ թվում՝ այն ժամանակ, երբ սպասարկման աշխատակիցները տեղում վերանորոգում էին այն:
Հունգարիայի ընտրություններին սպասելով
Երեք դիվանագետների խոսքով՝ թե՛ Կիևում, թե՛ Բրյուսելում հաշվարկն այն է, որ եթե Օրբանը պարտվի ընտրություններում, ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կարող է ավելի հակված լինել հաստատել Ուկրաինային տրամադրվող վարկը, մասնավորապես, եթե «Դրուժբա» խողովակաշարը վերանորոգվի, կամ եթե Հունգարիան ԵՄ-ից ստանա որևէ այլ «բլիթ»:
Մինչդեռ Մագյարը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քննադատական հայտարարություններ է արել Ուկրաինայի մասին և, ինչպես Օրբանը, բացառել է զորքերի կամ զենքի մատակարարումները, նա նաև Ռուսաստանին ճանաչել է որպես պատերազմում ագրեսոր։ Դիվանագետները նշել են, որ հույս ունեն, որ նրան կարող է մոտիվացնել Հունգարիայի համար սառեցված ԵՄ միջոցները ազատելու ցանկությունը։
Մեկ այլ հնարավոր «քաղցրավենիք». Հունգարիան դիմել է ԵՄ SAFE ծրագրից 16 միլիարդ եվրո վարկ ստանալու համար, որը էժան գումար է տրամադրում մեծածախ զենք գնող երկրներին։ Եվրոպական հանձնաժողովը դեռևս չի հաստատել դրա դիմումը։
Եթե Օրբանը չենթարկվի հարցումներին և հաղթի ընտրություններում, ԵՄ-ն հույս ունի, որ նա կհեռանա ճանապարհից, քանի որ այլևս կարիք չի լինի հակաուկրաինական տրամադրություններ հրահրել ընտրողներին գրավելու համար, ասել են դիվանագետներից երեքը։
Բրյուսելը Սլովակիայի Ֆիկոյին, որը համագործակցել է Օրբանի հետ՝ վարկը կասեցնելու համար, համարում է ավելի քիչ խոչընդոտ, ասել են ԵՄ երկու այլ պաշտոնյաներ։ Կիրակի օրը Ֆիցոն խոստացել է կասեցնել վարկը, եթե «Դրուժբա» խողովակաշարը չվերանորոգվի, նույնիսկ եթե Օրբանը պարտվի ընտրություններում։
Երեքշաբթի օրը Փարիզում, Ատոմային էներգիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում, Ֆիցոն հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ և, կարծես, նահանջել է իր մարտական դիրքորոշումից։ Սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում նա ասել է, որ երկուսն էլ «քննարկել են ռուսական նավթի Ուկրաինայի տարածքով Սլովակիա տարանցումը վերականգնելու անհրաժեշտությունը», հավելելով. «Ես ուրախ եմ, որ այս հարցում մենք նույն կարծիքին ենք Եվրահանձնաժողովի հետ»։
ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ երբ խոսքը վերաբերում է Ֆիկոյին համոզելուն խաղալ, «մենք հասնում ենք դրան»։
