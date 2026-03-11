Բարդելայի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի գլխավոր մրցակիցը վտանգում է դուրս մնալ մրցավազքից

Նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը համարվում է լավ դիրքում, որը կարող է հաղթել ծայրահեղ աջերին հաջորդ տարվա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում: Սակայն նախ նա պետք է հաղթահարի կոմունիստ մրցակցին Լե Հավրում:
Եթե նա պարտվի իր հյուսիսային ամրոցում, որը նա նաև ղեկավարել է 2010-ից 2017 թվականներին, Էդուար Ֆիլիպի պարտությունը ցնցումներ կառաջացնի ամբողջ Ֆրանսիայում:
ԼԵ ՀԱՎՐ, Ֆրանսիա – Նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը ենթադրվում է, որ կլինի կենտրոնամետ թեկնածուն, որն ունի ծայրահեղ աջերին կանգնեցնելու ամենամեծ հնարավորությունները հաջորդ տարվա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում, սակայն նրա քաղաքական ապագան վտանգված է Լե Հավրի արդյունաբերական նավահանգստում:
Ֆիլիպը, որը նախագահ Էմանուել Մակրոնի ամենահայտնի նախկին օգնականներից մեկն է, Նորմանդիայի այս քաղաքի քաղաքապետն է 2020 թվականից, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ նա այժմ կանգնած է վճռորոշ պայքարի առջև՝ չպարտվելու այն կոմունիստ մրցակցին մարտի 15-ին և 22-ին կայանալիք քաղաքային ընտրություններում։
Եթե նա կորցնի իր հյուսիսային ամրոցը, որը նա նաև ղեկավարել է 2010-ից 2017 թվականներին, Ֆիլիպի պարտությունը ցնցող ալիք կբարձրացնի ամբողջ Ֆրանսիայում։ Կենտրոնամետ քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ դա նշանակում է, որ նա չի մասնակցի 2027 թվականի ընտրություններին ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության թեկնածուի՝ ո՛չ Մարին Լե Պենի, ո՛չ էլ Ջորդան Բարդելայի դեմ, որոնք նախագահի պաշտոնի ներկայիս առաջատարներն են։
Դա նաև լուրջ անձնական հիասթափություն կլինի Ֆիլիպի համար, ով վաղուց ի վեր հավակնություններ ունի առաջադրվելու Ելիսեյան պալատում։ Որպես վարչապետ 2017-ից 2020 թվականներին՝ նա ղեկավարեց Ֆրանսիան Covid համավարակի ընթացքում, բայց, ի վերջո, Մակրոնը նրան մեկուսացրեց, երբ նախագահը ցանկացավ իր կառավարությանը տալ «նոր ուղղություն», որոշում, որը, վարչակազմի շատերի կարծիքով, պայմանավորված էր Ֆիլիպի բարձր ժողովրդականության վարկանիշով։
Այս ամսվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հնարավորություն են նրա քարոզարշավը սկսելու 2027 թվականի նախագահական մրցավազքից առաջ։ Սակայն Ֆիլիպն այժմ ռիսկի է դիմում սայթաքել՝ նախքան մեկնարկային գծին հասնելը։
OpinionWay-ի ցնցող հարցումը անցյալ ամիս կանխատեսել էր, որ Ֆիլիպը կարող է դուրս մղվել ծայրահեղ աջերի և ծայրահեղ ձախերի կողմից Լե Հավրում անցկացվող մրցավազքի երկրորդ փուլում։ Ֆիլիպը, ենթադրաբար, կհաղթի ընդամենը 40 տոկոսով՝ 42 տոկոսով զիջելով կոմունիստ Ժան-Պոլ Լեկոկին։ Ֆրանկ Կելլերը, որին աջակցում էր RN-ն, պետք է հաղթեր 18 տոկոսով։
55-ամյա Ֆիլիպին քարոզարշավի գնացքում։ Նա վազվզում էր միջոցառումների միջև, բայց դեռևս ցանկանում էր գարեջուր խմել, թողնել ձևականությունները և զրուցել ընտրողների հետ՝ իսկական մանրածախ առևտրի քաղաքական գործչի ոճով։
«Ընտրություններն այստեղ միշտ լարված են լինում», – ասաց նա տված հարցազրույցում՝ ուրբաթ օրը երկու քարոզարշավի կանգառների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ «Հավրը բանվոր դասակարգի քաղաք է, որտեղ կոմունիստական կուսակցությունը շատ արմատավորված է և շատ ուժեղ»։
Չնայած կոմունիստական կուսակցությունը այլևս այն ազգային ուժը չէ, ինչ նախկինում, նրա ընտրողների սրտերին մոտ կանգնած շատ հարցեր նույնն են, ինչ երկրի այլ մասերում «Ազգային միավորման» քվեարկության շարժիչ ուժերը։ Այստեղ՝ Հավրում, կապույտ օձիքավոր ընտրողները շեշտը դնում են աշխատանքի պաշտպանության, վաղաժամ թոշակի և ուժեղ սոցիալական պետության վրա։
2027 թվականի նախագահական մրցավազքում Ֆիլիպը պետք է համոզի Մակրոնի կառավարման տասնամյակից հետո դժգոհ ընտրողներին, որ իր կենտրոնամետ քաղաքականության տեսակն է, ինչ Ֆրանսիային անհրաժեշտ է։
Անկայուն ամրոց
Ֆիլիպին տապալելու ունակ մարդը դժվար թե քաղաքական մեծ զենք լինի։ Ժան-Պոլ Լեկոկը 67-ամյա էլեկտրիկ է, ով իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Հավրում գրամեքենաներ վերանորոգելով։ Ի տարբերություն Ֆիլիպի, ով կրթություն է ստացել Ֆրանսիայի էլիտար դպրոցներում, Լեկոկը երկար կարիերա է ունեցել տեղական քաղաքականության մեջ, նախքան 2017 թվականին խորհրդարանի անդամ դառնալը։
Լեկոկի թիմը ոգևորվել է OpinionWay հարցումով՝ միակը, որը հասանելի է Լե Հավրում, որը ցույց է տվել, որ Ֆիլիպը առաջատար է առաջին փուլում՝ 37 տոկոսով, բայց Լեկոկը հաղթել է երկրորդ փուլում։
Լե Հավրի Սանվիկ թաղամասի շուկայում Լեկոկը ծաղրել է Ֆիլիպին՝ տեղական ընտրությունները որպես իր նախագահական նկրտումների համար հիմք օգտագործելու համար։
«Նա ցանկանում էր կապել տեղական և նախագահական ընտրությունները», – ասել է նա։ «Ֆիլիպի դեպքում ես եմ, ես, ես։ Ես ամենալավը գիտեմ»։
Հավրի գործող քաղաքապետը «Հավրում մի քանի գեղեցիկ, նոր նախագծեր է իրականացրել, այն վերածել է ցուցափեղկի։ Բայց նա չի հոգացել քաղաքային սեփականության մասին… դպրոցների, մարզական ակումբների մասին», – ասել է Լեկոկը։
Այն միտքը, որ նա աչք ունի Ելիզեի վրա, որոշակի աջակցություն է ստանում ընտրողների շրջանում։
«Եթե նա ընտրվի, ապա սկսի նախագահական քարոզարշավ, ո՞վ է այստեղ ստանձնելու իշխանությունը», – հարցրել է Սեդրիկ Պերիբոն, նախկին ընկերության մենեջեր և տնային տնտեսուհի։ «Եթե այդ մարդը չի համապատասխանում իր աշխատանքին, այստեղ ամեն ինչ կարող է փլուզվել»։
Թեև Լե Հավրի քաղաքական ուժերը տարբերվում են ազգային դինամիկայից, որտեղ ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» հավակնում է հաղթել նախագահական ընտրություններում, Լե Հավրը փորձադաշտ է այն քաղաքականության համար, որը Ֆիլիպը ցանկանում է առաջարկել Ֆրանսիային՝ պարտքի կրճատում, երկարաժամկետ ներդրումներ և ավելի քիչ ողորմություն։ Նա իրեն նկարագրում է որպես «Լե Հավրի համար շատ հավակնոտ նախագծեր առաջարկող»։
«Մեր քարոզարշավում քիչ անվճար բաներ կան, լինի դա անվճար ջուր, թե տրանսպորտ», – ասաց նա ընտրողների խմբին։ Եթե դուք դադարեցնեք ներդրումներ կատարել քաղաքում, պնդեց նա, ի վերջո «դա շատ ցավոտ կլինի»։
Սակայն թոշակառու Լինդա Դելոգը ցանկանում էր, որ նա ավելի շատ ռեսուրսներ ներդնի երեխաների խնամքի և բնակարանաշինության մեջ։
«Ես հոգնել եմ բոլոր ճանապարհային աշխատանքներից», – բողոքեց Դելոգը, որը նախորդ ընտրություններում քվեարկել էր Ֆիլիպի օգտին, բայց այս անգամ դեռ չի որոշել։ Դելոգը ասաց, որ Ֆիլիպի արդյունքները «բավականին լավն են», մասնավորապես՝ խարխուլ թաղամասերի վերականգնման հարցում, բայց հավելեց, որ ցանկանում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել սոցիալական ապահովությանը։
Կրկնակի կամ ոչինչ
Ազգային միավորումը վայելում է Հավրում պոտենցիալ վճռորոշ դերակատարի իր դիրքը: 2020 թվականի քաղաքային ընտրություններում Հռենոս-Ազգային կուսակցությունը չկարողացավ անցնել երկրորդ փուլ, բայց այս անգամ կարողացավ դա անել՝ մարտահրավեր նետելով Ֆիլիպին իր աջ կողմում:
Հռենոս-Ազգային կուսակցությունը չի ցուցաբերել պատրաստակամություն երկրորդ փուլում նահանջելու Ֆիլիպին օգնելու համար: «Մենք երբեք չենք դուրս գա», – ասել է Ազգային միավորման առաջնորդ Մարին Լե Պենի խորհրդականներից մեկը, որին անանունություն է տրամադրվել կուսակցության ռազմավարության մասին անկեղծորեն խոսելու համար: Նույնիսկ եթե այն թույլ տա կոմունիստներին մտնել: «Մեզ համար միևնույն է», – ասել է նա:
Անցյալ տարվա վերջին հրապարակված հարցումը ցույց է տվել, որ ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Բարդելան կհաղթի երկրորդ փուլի սցենարների մեծ մասում հիմնական թեկնածուների դեմ, բայց Ֆիլիպն է ներկայացնում ամենամեծ սպառնալիքը՝ ապահովելով 47 տոկոս՝ Բարդելլայի 53 տոկոսի դիմաց:
Իրոք, Ֆիլիպի կողմնակիցները պնդում են, որ ծայրահեղ աջերը միտումնավոր շահագործում են տեղական քաղաքականությունը՝ նրան նախագահական ընտրություններից առաջ վերացնելու համար։
«Ազգային միավորման» թեկնածուն այնպիսի ծաղրանկար է, որին պարաշյուտով ներխուժել են իրավիճակը խաթարելու համար», – ասել է Ֆիլիպի «Հորիզոններ» կուսակցության նախկին խորհրդականը՝ հղում անելով Քելլերին, որը Փարիզի Նոյ-սյուր-Սեն թաղամասի խորհրդական էր։
«Ազգային միավորումը չի հաղթելու այս ընտրություններում, ուստի նրանք միայն կոմունիստ թեկնածուի օգտին են քվեարկելու»։
Չնայած հարցումները բազմիցս ցույց են տվել, որ Ֆիլիպը 2027 թվականին ծայրահեղ աջերի դեմ լավագույն շանսն ունի, նրա ճամբարում նրան մարտահրավեր են նետում նախագահական թեկնածուների մի ամբողջ հոսք, այդ թվում՝ նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը, պահպանողական նախկին ներքին գործերի նախարար Բրունո Ռետայոն, նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենը և շատ ուրիշներ։
Նավաշինարանների քաղաքում դժվարությամբ վաստակած հաղթանակը Ֆիլիպին առաջ կտանի իր մրցակիցներից, պնդում են նրա կողմնակիցները, և կամրապնդի նրան որպես տեղական արմատներով քաղաքական գործիչ, որը կարող է գրավել նաև կենտրոնամետ աջակողմյաններից այն կողմ գտնվող ընտրողներին։
«Նրա համար սա կուսակցական նախնական ընտրությունների նման է», – ասաց Ժիլ Բուայեն, Եվրախորհրդարանի անդամ և Ֆիլիպի վաղեմի դաշնակիցը։ «Հավրը դժվար քաղաք է։ Եթե նա հաղթի այս ընտրություններում… դա նրան խթան կտա»։
Ֆիլիպը նաև իր ընտրողներին ասում է, որ իր ազգային նկրտումները կարող են օգնել նաև իրենց։
«Ես այստեղի մարդկանց ասում եմ, որ եթե արտակարգ պատահարի արդյունքում Հավրից մեկը դառնա Ֆրանսիայի նախագահ, դա վատ բան չի լինի Հավրի համար», – ասաց նա։
