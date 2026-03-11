Ֆոն դեր Լեյենը կարող էր կորցնել աշխատանքը

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարող է կորցնել Եվրահանձնաժողովի պաշտոնը Մերձավոր Արևելքի հարցում իր դիրքորոշման պատճառով:
Եվրահանձնաժողովի (ԵՀ) նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարող է կորցնել իր պաշտոնը՝ Եվրախորհրդարանի կողմից իր հռետորաբանության հետ անհամաձայնության պատճառով, մասնավորապես՝ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության համատեքստում, հաղորդել է Politico-ն՝ հղում անելով դիվանագետների։
Չորեքշաբթի օրը ԵՀ նախագահը կոշտ քննադատության կենթարկվի Եվրախորհրդարանում իր դաշնակիցների կողմից՝ կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը լքելու մեղադրանքների համար։
Սոցիալիստական կուսակցության (ՍԿԿ) անդամները, որոնք աջակցում են Եվրախորհրդարանում իշխող կոալիցիային, մտադիր են նրան հարցեր տալ Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Ստրասբուրգում կայանալիք լիագումար քննարկման ժամանակ։
Նրա խոսքով՝ անհամաձայնության պատճառը ֆոն դեր Լեյենի հայտարարությունն էր, որ «Եվրոպան այլևս չի կարող լինել հին աշխարհակարգի պահապանը»՝ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության համատեքստում։
