11/03/2026

EU – Armenia

Ֆոն դեր Լեյենը կարող էր կորցնել աշխատանքը

infomitk@gmail.com 11/03/2026 1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարող է կորցնել Եվրահանձնաժողովի պաշտոնը Մերձավոր Արևելքի հարցում իր դիրքորոշման պատճառով:

Եվրահանձնաժողովի (ԵՀ) նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարող է կորցնել իր պաշտոնը՝ Եվրախորհրդարանի կողմից իր հռետորաբանության հետ անհամաձայնության պատճառով, մասնավորապես՝ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության համատեքստում, հաղորդել է Politico-ն՝ հղում անելով դիվանագետների։

Չորեքշաբթի օրը ԵՀ նախագահը կոշտ քննադատության կենթարկվի Եվրախորհրդարանում իր դաշնակիցների կողմից՝ կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը լքելու մեղադրանքների համար։

Սոցիալիստական ​​կուսակցության (ՍԿԿ) անդամները, որոնք աջակցում են Եվրախորհրդարանում իշխող կոալիցիային, մտադիր են նրան հարցեր տալ Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Ստրասբուրգում կայանալիք լիագումար քննարկման ժամանակ։

Նրա խոսքով՝ անհամաձայնության պատճառը ֆոն դեր Լեյենի հայտարարությունն էր, որ «Եվրոպան այլևս չի կարող լինել հին աշխարհակարգի պահապանը»՝ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության համատեքստում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բարդելայի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի գլխավոր մրցակիցը վտանգում է դուրս մնալ մրցավազքից

11/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի ծրագիրը՝ Ուկրաինան ջրի երեսին պահելու համար, նույնիսկ եթե Հունգարիան շարունակի արգելափակել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

11/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաքելությունը Հայաստանում 8000-րդ պարեկությունն է իրականացրել. Լուսանկար

11/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պիացոլլայի տանգոն երկուսի միությունն է՝ կրքոտ կյանքի և մարդկային ցավի․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է․ Տեսանյութեր

11/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդելայի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի գլխավոր մրցակիցը վտանգում է դուրս մնալ մրցավազքից

11/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի ծրագիրը՝ Ուկրաինան ջրի երեսին պահելու համար, նույնիսկ եթե Հունգարիան շարունակի արգելափակել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

11/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոսկե եռանկյունին. Կարո՞ղ են 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փրկել բրիտանական իստեբլիշմենթը ինքն իրենից

11/03/2026 infomitk@gmail.com