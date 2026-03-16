16/03/2026

EU – Armenia

Տիրադավ Աբրահամ Մկրտչյանը գլխիկոր հեռացավ եկեղեցուց, գնաց բիզնեսները կառավարելու․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/03/2026

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ մարտ 16, 2026 թվակիր Հայրապետական տնօրինությամբ Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը ազատ է կացուցվել թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից և կոչվել հանգստյան՝ իր գրավոր և բանավոր դիմումների հիման վրա։

Հայրապետական տնօրինությամբ Սյունյաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդական տեղապահ՝ իրականացնելու թեմակալ առաջնորդի պարտականությունները։

Փաստորեն, ինչպես հայտնեց մեր աղբյուրը՝ Տիրադավ Աբրահամ Մկրտչյանը գլխիկոր հեռացավ եկեղեցուց, գնաց բիզնեսները կառավարելու ․․․

