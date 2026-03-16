Տիրադավ Աբրահամ Մկրտչյանը գլխիկոր հեռացավ եկեղեցուց, գնաց բիզնեսները կառավարելու․ Լուսանկար

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ մարտ 16, 2026 թվակիր Հայրապետական տնօրինությամբ Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը ազատ է կացուցվել թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից և կոչվել հանգստյան՝ իր գրավոր և բանավոր դիմումների հիման վրա։
Հայրապետական տնօրինությամբ Սյունյաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդական տեղապահ՝ իրականացնելու թեմակալ առաջնորդի պարտականությունները։
Փաստորեն, ինչպես հայտնեց մեր աղբյուրը՝ Տիրադավ Աբրահամ Մկրտչյանը գլխիկոր հեռացավ եկեղեցուց, գնաց բիզնեսները կառավարելու ․․․
