ԵՄ ճգնաժամային դիմակայման գագաթնաժողովը խափանվեց … մեկ այլ ճգնաժամի պատճառով

Առաջնորդները հույս ունեին կենտրոնանալ ԵՄ երկարաժամկետ մրցունակության խնդրի վրա: Դրա փոխարեն նրանք վերադառնում են հրդեհաշիջմանը:
ԵՄ առաջնորդները պատրաստ էին վերջապես որոշել, թե ինչպես են վերականգնելու դաշինքի հիվանդ տնտեսությունը և ուրվագծելու անկախության ուղին այնպիսի տերություններից, ինչպիսիք են Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները:
Սակայն Դոնալդ Թրամփն այլ ծրագրեր ուներ
Ինչպես ԱՄՆ նախագահի Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքները գերիշխում էին հունվարին առաջնորդների նախորդ հավաքի ժամանակ (և նրա մաքսատուրքերը ստվերել էին դրանից առաջ կայացած հանդիպումը), այնպես էլ ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ գրավել է հինգշաբթի օրվա Եվրոպական խորհրդի օրակարգը՝ ստիպելով առաջնորդներին կենտրոնանալ կարճաժամկետ էներգետիկ ճգնաժամի վրա՝ միաժամանակ շեղելով ուշադրությունը երկարաժամկետ մրցունակության մասին խոսելու սկզբնական նպատակից:
«Կարևոր է, որ մենք նվազեցնենք պատերազմի գների ազդեցությունը», – գագաթնաժողովին նախորդող ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը: «Մենք պետք է հիմա թեթևացում ապահովենք… [Մեզ անհրաժեշտ է] համապարփակ հայացք այն բանին, թե ինչպես կրճատել մարդկանց էներգիայի վճարները»:
Քանի որ նավթի գները տատանվում են մեկ բարելի համար մոտ 100 դոլարի սահմաններում, ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ իրենց ժամանակի մեծ մասը կանցկացնեն՝ քննարկելով, թե ինչպես կարելի է փոխհատուցել էներգակիրների գների աճող ազդեցությունը եվրոպական տնային տնտեսությունների և բիզնեսների վրա, ըստ հավաքից առաջ մի քանի դիվանագետների, որոնց անանունությունը տրամադրվել է այս հոդվածում նշված մյուսների նման մասնավոր գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները քննարկելու համար։
Մինչդեռ էներգակիրների բարձր գները ամիսներ շարունակ մշտական թեմա են եղել առաջնորդների միջև քննարկումներում, այդ թվում՝ անցյալ ամիս Բելգիայի Ալդեն Բիզենի ամրոցում կայացած նրանց հավաքի ժամանակ, Մերձավոր Արևելքում իրանական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարձակումների հետևանքով առաջացած անկայունությունը նյարդայնացնող գործոնը վերածել է արտակարգ իրավիճակի առաջնորդների համար, ովքեր վախենում են, որ գնաճի աճը կարող է խթանել պոպուլիստական, ԵՄ-ի դեմ ուղղված քաղաքական գործիչների աջակցության աճը։
«Ուշադրության կենտրոնում կլինեն էներգակիրների գները. մենք սպասում ենք առաջարկների Եվրոպական հանձնաժողովից», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը։ «Էներգակիրների գների հետ կապված իրավիճակը նախկինում էլ էր Ալդեն Բիզենում, բայց հիմա այն իսկապես սուր է»։
Ապա կա պատերազմը, որտեղ Եվրոպան դեռևս բաժանված է մնում այն մասին, թե ինչպես արձագանքել Թրամփին։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի գլխավորած մի ճամբար պնդում է, որ դաշինքը օգտագործի Խորհրդի եզրակացությունները (հաճախ չոր թվացող լեզուն, որը համաձայնեցվել է բոլոր 27 առաջնորդների կողմից գագաթնաժողովի ավարտին)՝ միջազգային իրավունքի պահպանման կոչ անելու համար, ինչը կհամարվի անուղղակիորեն նկատողություն Թրամփին և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին: Սակայն երկրների մեկ այլ խումբ, այդ թվում՝ ծանրքաշային Գերմանիան, զգուշանում է այնպիսի քայլեր ձեռնարկելուց, որոնք կարող են նյարդայնացնել ԱՄՆ նախագահին և վտանգել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, որն այժմ քննարկվում է եվրոպացի օրենսդիրների կողմից:
Թրամփին նյարդայնացնելու ռիսկերը պարզապես չափազանց մեծ են, ասել է մեծ երկրից ժամանած երկրորդ ԵՄ դիվանագետը: «Մենք չենք ուզում առևտրային սրացում: Մենք ուզում ենք, որ ԱՄՆ-ն ներգրավված լինի Ուկրաինայում: Մենք ուզում ենք, որ նրանք ներգրավված լինեն ՆԱՏՕ-ում: Արդյո՞ք արժե ռիսկի դիմել այս նպատակներին՝ Իրանի մասին բարձրաձայն խոսելու համար: Մինչև հիմա՝ ոչ»:
«Արժե՞ ասել. հիմարներ, ինչո՞ւ դա արեցիք: Ոչ, որովհետև մենք դրա համար ավելի բարձր գին կվճարենք», – հավելել է դիվանագետը:
Արդյունքը, հավանաբար, լիովին բաց թողնված հնարավորություն չի լինի: Առաջնորդները դեռ պատրաստվում են համաձայնության գալ ԵՄ բյուրոկրատիայի կրճատման, ինչպես նաև ավելի ինտեգրված եվրոպական ֆինանսական շուկայի հիմքը դնելու հավակնոտ ժամկետների շուրջ: Սակայն նրանց օրակարգը, կրկին, հիմնականում թելադրվում է Վաշինգտոնում բնակվող առաջնորդի կողմից, այլ ոչ թե Եվրոպայում։
Օրբան, կրկին
Անցյալ շաբաթ նավթի գների 100 դոլարից բարձր աճը մեկ բարելի դիմաց Եվրոպան վերադարձրել է 2022 թվականի մռայլ օրերը, երբ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումը հանգեցրեց էներգակիրների գների զանգվածային աճի ամբողջ դաշինքում։
Այդ գների կտրուկ աճը, չնայած փոխհատուցվեց ԵՄ դրամական միջոցների հսկայական ներարկման շնորհիվ, այնուամենայնիվ օգնեց ծայրահեղ աջ և ծայրահեղ ձախ քաղաքական շարժումներին, իսկ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը իր ներկայիս վերընտրության քարոզարշավը հիմնում է այն գաղափարի վրա, որ Ուկրաինայի պատերազմը չափազանց թանկ է եղել։
Այժմ Օրբանը կրկին պատրաստվում է կենտրոնական դեր խաղալ. նրա սպառնալիքը՝ վետո դնել Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ԵՄ վարկին, գագաթնաժողովի հիմնական չլուծված հարցն է, որը զայրացնում է առաջնորդներին: Բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով՝ Բուդապեշտում հիասթափությունը գագաթնակետին է, քանի որ կառավարությունները փակ դռների հետևում Բուդապեշտի հետ ընդունում են «շատ ավելի ուղղակի, նույնիսկ բախման» տոն, ասել է անձը:
Երկու դիվանագետներն էլ ասել են, որ Օրբանի կողմից վարկը աջակցելու խոստումը խախտելը հնարավորություն է տվել այլ երկրներին նրան տանել Եվրոպական դատարան՝ ԵՄ «անկեղծ համագործակցության» սկզբունքը խախտելու համար:
Այնուամենայնիվ, նրանք ընդունել են, որ ցանկացած դատական գործընթացի ավարտը կտևի ամիսներ կամ տարիներ՝ չափազանց երկար ժամանակ Ուկրաինայի համար, որը ԵՄ վարկի կարիքն ունի մի քանի ամսվա ընթացքում:
Այլընտրանքը հինգշաբթի օրը համաձայնության հասնելն է: Նույն երկու դիվանագետները լավատեսություն հայտնեցին, որ դա հնարավոր է անել և ասացին, որ Օրբանն ինքը բաց է համաձայնության համար, որը կարող է ներառել նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի ապաշրջափակումը, որը ներկայումս կասեցվում է Բուդապեշտի և Բրատիսլավայի կողմից։
Առաջնորդները նաև պետք է վիճեն Եվրոպայի էներգետիկ քաղաքականության երկարաժամկետ ուղղության շուրջ: Սկանդինավյան երկրների մի խումբ, գումարած Իսպանիան, գագաթնաժողովից առաջ նամակ են հղել Հանձնաժողովին՝ պաշտպանելու դաշինքի արտանետումների առևտրի համակարգը (ETS)՝ պնդելով, որ վերականգնվող էներգիայի ավելի մեծ օգտագործումը ԵՄ-ն կդարձնի ավելի ինքնավար։
Սակայն նրանք դեմ են Իտալիայից Ջորջիա Մելոնիին և Լեհաստանից Դոնալդ Տուսկին, որոնք պնդում են ETS-ում փոփոխություններ կատարել՝ Լեհաստանի և Իտալիայի կողմից բրածո վառելիքի խոշոր սպառողների մնալու հետ կապված գների հնարավոր կտրուկ աճը փոխհատուցելու համար։
«Ես չգիտեմ՝ մենք կգնանք մինչև ETS-ի լիակատար վերացումը», – ասաց երկրորդ ԵՄ դիվանագետը, երբ հարցրին իրենց երկրի պահանջների մասին հաջորդ շաբաթ կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովի համար։
Սակայն դիվանագետը հավելեց. «Եթե արտաքին ցնցման պատճառով [գների] կտրուկ աճ կա, պետք է լինի մի մեխանիզմ, որի դեպքում ETS-ը չի ավելացնի այս ցնցմանը»։
Իրան և Ուկրաինա
Մեկ այլ լուրջ մտահոգություն է այն, թե ինչպես է Իրանի պատերազմը ազդում Ուկրաինայի վրա, հաշվի առնելով, որ նավթի գների կտրուկ աճը լցրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գանձարանը հենց այն պահին, երբ նրա բանակը կորցնում է վերահսկողությունը Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դնեպրոպետրովսկի շրջանի նկատմամբ: Առաջնորդները նաև մտահոգված են, որ Իրանի պատերազմի համար ԱՄՆ զենքի պահանջարկը կզրկի Կիևին անհրաժեշտ զենքից, որը շատ դեպքերում գնվում է ԵՄ գումարներով։
Դիվանագետները նշում են, որ սա կարող է հնարավորություն լինել Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության համար միջամտելու՝ միաժամանակ Ուկրաինային ապահովելով անհրաժեշտ եկամուտներով՝ հաշվի առնելով նրա արտադրական հզորությունը: Իրոք, Ուկրաինան հայտարարել է, որ ուղարկում է անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի օպերատորներ և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաներ՝ Պարսից ծոցի երկրներին օգնելու համար։
Առավելությունից օգտվելու ձգտումը արտացոլվում է մարտի 9-ի եզրակացությունների նախագծում, որտեղ առաջնորդները կոչ են անում «քայլ առ քայլ փոփոխության» ԵՄ պաշտպանական արդյունաբերության ամրապնդման գործում։ Նախորդ տարբերակում այդքան կոշտ ձևակերպումներ չէին լինում։
Սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերությունը կարող է համընթաց լինել պահանջարկի հետ։
Ուկրաինայում պատերազմից հետո սա նոր մարտահրավեր է արդյունաբերության համար. ռազմական հակամարտությունները այնքան արագ են տարածվում, որ ոլորտը չի կարողանում համընթաց լինել արտադրության պահանջարկի հետ, ասել է իտալական պաշտպանական հսկա Leonardo-ի գործադիր տնօրեն Ռոբերտո Չինգոլանին։
«Մեծ ջանքեր են գործադրվում» Պարսից ծոցի այն երկրներին օգնելու համար, որոնք հարձակման են ենթարկվում Իրանի կողմից, ասել է Չինգոլանին անցյալ շաբաթ Հռոմում ընկերության շնորհանդեսի ժամանակ։
Սակայն «անկեղծ ասած», – հավելել է նա, – «պատերազմների թիվը… աճում է նույնիսկ ավելի արագ, քան մեր «Կարողությունների խթանման ծրագիրը», – հավելել է նա՝ նկատի ունենալով Leonardo-ի նախաձեռնությունը՝ մեծացնելու արտադրական հզորությունները՝ ի պատասխան աճող պահանջարկի։
