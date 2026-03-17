Կալլասն ասում է, որ «ցանկություն չկա» Հորմուզի նեղուցում ԵՄ ռազմածովային առաքելության մանդատը փոխելու համար:
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները հավաքվել են Բրյուսելում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար դաշինքի վրա ճնշումը մեծացնելուց մեկ օր անց՝ նախազգուշացնելով, որ ՆԱՏՕ-ն «շատ վատ» ապագայի է բախվում, եթե իր անդամները չօգնեն Վաշինգտոնին։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ «ցանկություն չկա» ԵՄ «Ասպիդես» ռազմածովային առաքելության մանդատը Հորմուզի նեղուց երկարաձգելու համար, չնայած Եվրոպային ուղղված ջրային ուղու անվտանգության ապահովմանը և համաշխարհային նավթի մատակարարման խոշոր խափանումները կանխելու կոչերին։
«Քննարկումն այն էր, որ այն (Ասպիդեսը) պետք է ամրապնդվի, քանի որ այն չափազանց շատ ռազմածովային միջոցներ չունի», – լրագրողներին ասել է Կալլասը Բրյուսելում արտաքին գործերի նախարարների հավաքից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ «Սակայն այն քննարկման ժամանակ, թե արդյոք մենք այս մանդատը նաև երկարաձգում ենք Հորմուզի նեղուցը ներառելու համար (…), անդամ պետությունների կողմից ցանկություն չկար դա անելու»։
«Ոչ ոք չի ցանկանում ակտիվորեն մասնակցել այս պատերազմին», – հավելել է նա։
Կալասը ելույթ ունեցավ Բրյուսելում ԵՄ 27 արտաքին գործերի նախարարների հավաքից հետո, որոնք քննարկեցին, թե ինչպես պետք է Եվրոպան արձագանքի Իրանի հետ պատերազմի ազդեցությանը, որը հանգեցրել է այն բանին, ինչը վերլուծաբանները նկարագրում են որպես պատմության մեջ համաշխարհային նավթի մատակարարման ամենամեծ խափանում և նավթի գները բարձրացրել են մեկ բարելի համար 100 դոլարից բարձր։
Նրա խոսքերը հնչեցին նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար Եվրոպայի վրա ճնշումը մեծացնելուց մեկ օր անց՝ նախազգուշացնելով, որ ՆԱՏՕ-ն «շատ վատ» ապագայի է բախվում, եթե իր անդամները չօգնեն Վաշինգտոնին։
Նախարարները մասնավորապես քննարկեցին, թե արդյոք պետք է ամրապնդել Aspides-ը, որը ստեղծվել է 2024 թվականի փետրվարին որպես պաշտպանական գործողություն՝ Իրանին աջակցող հուսիթների կողմից միջազգային նավագնացության վրա բազմիցս հարձակումներից հետո։
Aspides-ը նպատակ ունի պաշտպանել նավերը, պահպանել նավարկության ազատությունը և վերահսկել ծովային իրավիճակը Հորմուզի նեղուցից, ինչպես նաև Կարմիր ծովից, Ադենի ծոցից, Արաբական ծովից, Օմանի ծոցից և Պարսից ծոցից բաղկացած հսկայական տարածքում։
Սակայն երկուշաբթի օրը Թրամփի կոչը քիչ արդյունքներ տվեց, քանի որ ԵՄ երկրները չէին ցանկանում ընդլայնել Aspides-ի լիազորությունները։
Հանդիպմանը մտնելով՝ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը բացառեց Գերմանիայի մասնակցությունը գործողությանը, մինչդեռ նրա ռումինացի գործընկեր Օանա-Սիլվիա Տոյուն ենթադրեց, որ Բուխարեստը չի ցանկանում ներգրավվել «Ասպիդես» առաքելությանը, քանի որ երկիրը պետք է կենտրոնանա Սև ծովում իր ռազմածովային կարողությունների վրա։
Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բեթելը կրկնեց այդ որոշ վերապահումներ և ընդգծեց, որ ԵՄ-ն անմիջականորեն ներգրավված չէ պատերազմի մեջ։
«Արբանյակներով, կապի միջոցներով մենք շատ ուրախ ենք օգտակար լինել, բայց մի՛ հարցրեք զորքերի և մեքենաների մասին», – ասաց նա լրագրողներին Արտաքին գործերի խորհրդից առաջ։
