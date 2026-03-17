17/03/2026

EU – Armenia

Euro Health Summit 2026. Ամեն ինչ, որ պետք է իմանալ և որտեղ դիտել

infomitk@gmail.com 17/03/2026

Euro Health Summit 2026-ը հավաքում է քաղաքականության մշակողներին, նորարարներին և հիվանդների պաշտպաններին՝ մայրցամաքի ամենահրատապ առողջապահական մարտահրավերները լուծելու համար։

Եվրոպան կողմնորոշվում է ավելի ու ավելի բարդ առողջապահական միջավայրում՝ ինքնիշխանության, արհեստական ​​բանականության, հազվագյուտ երիկամային հիվանդությունների և ԵՄ առողջապահական մանդատի վերաբերյալ հարցերով։

Մայրցամաքի տարբեր երկրների առաջնորդները կհավաքվեն Բրյուսելում՝ երեքշաբթի, մարտի 17-ին, Euro Health Summit-ին մասնակցելու համար։

Բարձր մակարդակի ֆորումը միավորում է ԵՄ ինստիտուտներին, բժշկական տեխնոլոգիաների ընկերություններին, հետազոտական ​​մարմիններին և հիվանդների կազմակերպություններին։

Օրը սկսվում է առողջապահության և կենդանիների բարեկեցության հարցերով եվրահանձնակատար Օլիվեր Վարհելիի ուղերձով։ Նրա ելույթը, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի ԵՄ-ի ներկայիս առողջապահական առաջնահերթությունները։

Միջոցառումը սկսվում է ժամը 13:30-ին և կարելի է դիտել վերևում գտնվող նվագարկիչում։

Գագաթնաժողովի չորս հիմնասյուները. Դրան կհաջորդեն չորս նիստեր, որոնք կանդրադառնան առողջապահության ամենահրատապ հարցերից մի քանիսին։

Օրվա առաջին խոշոր քննարկումը կքննարկի երիկամների հազվագյուտ հիվանդությունները, որտեղ հիվանդների պաշտպանները, կլինիցիստները և քաղաքականության մշակողները միասին կմասնակցեն: Քննարկմանը կմասնակցեն Դանիել Գալեգոն (Եվրոպական երիկամային հիվանդների ֆեդերացիայի նախագահ), պրոֆեսոր Միշել Ջադուլը (Եվրոպական երիկամների առողջության դաշինքի համանախագահ և գործող նեֆրոլոգ), Լիդիա Աբադ Ֆրանչը (Sobi-ի գլխավոր բժիշկ) և Եվրախորհրդարանի անդամ Նիկոս Պապանդրեուն (Սոցիալ-դեմոկրատ):

Երկրորդ քննարկումը կփորձի պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես է Եվրոպան ապահովում իր բժշկական ինքնիշխանությունը: Բանախոսների թվում են Օլիվիե Ժիրարը՝ DG HERA-ի բժշկական հակազդեցության ստորաբաժանման ղեկավարը, Ադրիան վան դեն Հովենը՝ «Եվրոպայի դեղամիջոցներ» կազմակերպության գլխավոր տնօրենը, և Եվրախորհրդարանի անդամ Տոմիսլավ Սոկոլը: Նիստը կվարի Euronews-ի բիզնես խմբագիր Անժելա Բարնսը:

Պատրա՞ստ է Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը

Ռիկարդո Բապտիստա Լեյտեն՝ HealthAI-ի՝ առողջապահության ոլորտում պատասխանատու արհեստական ​​բանականության գլոբալ գործակալության գործադիր տնօրենը, այնուհետև կնստի «Մեծ հարց» հարցազրույցի համար:

Հաջորդ նիստը կփորձի քննարկել, թե արդյոք արհեստական ​​բանականությունը առողջապահության ոլորտում անցել է սահմանը: Բանախոսների թվում են բիզնես առաջնորդներ, արհեստական ​​բանականության և առողջապահության փորձագետներ, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի թվային առողջապահության DG SANTE բաժնի ղեկավար Ֆուլվիա Ռաֆաելլին: Նիստը կվարի Euronews-ի տեխնոլոգիաների և առողջապահության պաշտոնակատար մենեջերը։

Խումբում ելույթ կունենան նաև՝ Մաքս Պլանկի մարդու ճանաչողական և ուղեղի գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն և փոխնախագահ, պրոֆեսոր Քրիստիան Ֆ. Դոուլերը, Եվրոպական հետազոտական ​​ինտենսիվ համալսարանների միության ավագ քաղաքականության պատասխանատու Սիմոնե Մորսը և Philips-ի փոխնախագահ և գլոբալ կառավարության և հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար Յան-Վիլեմ Շեյգրոնդը։

Սուրճի ընդմիջումից հետո հաղորդավար Մեաբ Մակ Մահոնը վարում է «The Ring» բանավեճի ձևաչափը, որը միմյանց դեմ է հանում Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Թիլի Մետցին (Կանաչներ) և Սթայն Բոսեին (Renew):

Վերջապես, քաղաքականապես լիցքավորված քննարկում՝ օրվա ավարտին քննարկելու համար, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է ունենա ավելի լայն առողջապահական մանդատ: Դրանց թվում կլինեն՝ Եվրախորհրդարանի անդամ Պիտեր Ագիուսը (ԵԺԿ), Եվրախորհրդարանի անդամ Վիտենիս Անդրիուկայտիսը (Սոցիալ-դեմոկրատներ), Եվրոպական հանրային առողջապահության դաշինքի գլխավոր տնօրեն՝ դոկտոր Միլկա Սոկոլովիչը և Եվրոպական առողջապահական համակարգերի և քաղաքականության դիտարանի ծրագրի ղեկավար՝ դոկտոր Մաթիաս Վիսմարը:

Չեխիայի առողջապահության նախարար Ադամ Վոյտեխը առողջապահության լրագրող Մարթա Իրաոլայի հետ կքննարկի երկրի առողջապահական առաջնահերթությունները և ԵՄ-ի դերը միջազգային առողջապահության մեջ։

Գագաթնաժողովը կավարտվի ժամը 18:00-ից սկսած՝ ցանցային զրույցով, որը հասանելի կլինի նաև ուղիղ հեռարձակմամբ նրանց համար, ովքեր չեն կարողանա անձամբ մասնակցել։

