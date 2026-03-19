Օրբանի վետոն, Իրանի պատերազմը և էներգակիրների բարձր գները կգլխավորեն ԵՄ գագաթնաժողովը

Հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները կփորձեն համոզել Վիկտոր Օրբանին հանել Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վերաբերյալ իր վիճահարույց վետոն։ Սակայն ապրիլի 12-ին Հունգարիայում կայանալիք ընտրություններից առաջ կարգավորման հույսերը ցածր են։
Եվրոպական Միության 27 առաջնորդները հինգշաբթի օրը պատրաստվում են բուռն գագաթնաժողովի, որտեղ Հունգարիայի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ վետոն, Մերձավոր Արևելքում ընդլայնվող պատերազմը և էներգիայի բարձր գները կգլխավորեն բանակցությունները։
Սեղանին կլինեն նաև միասնական շուկան, առևտուրը, պաշտպանությունը, անվտանգությունը, միգրացիան և բազմակողմ համակարգի վիճակը, ինչպես նաև հաջորդ յոթ տարվա բյուջեի վերաբերյալ կարճ քննարկումը։
Առաջնորդների ժամանման պահից բոլորի աչքերը կուղղվեն Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, որի որոշումը՝ օրենսդրական գործընթացի վերջին փուլում արգելափակել Ուկրաինային տրամադրվող աջակցության վարկը, լայնածավալ վրդովմունք և զայրույթ է առաջացրել։
Դեկտեմբերին, երբ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները գիշերեցին Բրյուսելում՝ 90 միլիարդ եվրոյի ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու համար, Օրբանը ապահովեց համատեղ վարկից լիովին հրաժարվելու հնարավորություն: Սլովակիան և Չեխիան նույնպես օգտվեցին այդ բացառությունից։
Ենթադրությունն այն էր, որ երեք այլախոհ երկրներին հավասարումից հանելով՝ մնացած 24 անդամ պետությունները կշարունակեն անհրաժեշտ օգնությունը։
Սակայն աննախադեպ շրջադարձով Օրբանը փետրվարի կեսերին վետո դրեց վարկի վրա՝ ի պատասխան «Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարումների ընդհատման, որը, նրա պնդմամբ, դիտավորյալ փակվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի կողմից «քաղաքական պատճառներով»։
Այն փաստը, որ Օրբանը գտնվում է իր կրքոտ վերընտրության քարոզարշավի վերջին փուլում՝ ներկայացնելով Կիևին և Բրյուսելին որպես ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարին աջակցելու համար համագործակցողներ, աննկատ չի մնացել այլ մայրաքաղաքներում՝ ավելի սրելով զայրույթը։
«Բացարձակապես անընդունելի է, որ դեկտեմբերին առաջնորդների կողմից համաձայնեցված գործարքը պատանդ է վերցվում անկապ պայմաններով, և դա վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը, որը վերջին րոպեի վետոն անվանել է Օրբանի վարքագծի «շրջադարձային կետ»։
Երեքշաբթի օրը առաջընթաց է գրանցվել, երբ Զելենսկին համաձայնվել է ընդունել Եվրահանձնաժողովի առաջարկը՝ Դրուժբա խողովակաշարի այն հատվածի արտաքին ստուգման վերաբերյալ, որը վնասվել էր հունվարի վերջին ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով։
Այնուամենայնիվ, ապրիլի 12-ին Հունգարիայի ընտրություններից առաջ կարգավորման հույսերը ընդհանուր առմամբ ցածր են։ Զելենսկին, որը նախատեսված է ելույթ ունենալ գագաթնաժողովում տեսակոնֆերանսի միջոցով, գնահատում է, որ նավթի մատակարարումների ամբողջական վերականգնումը կարող է տևել մեկուկես ամիս։
«Հունգարիայի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ», – ասել է Օրբանը, երբ Կիևը հաստատել է, որ համաձայնել է արտաքին ստուգմանը։ «Եթե նավթ չկա, փող չկա»։
Թրամփի օգնության կոչը
Հինգշաբթի օրվա օրակարգի մեկ այլ կարևոր կետ կլինի Մերձավոր Արևելքում ընդլայնվող պատերազմը և դրա առաջացրած հեռահար հետևանքները ամբողջ աշխարհում։
Եվրոպացիները անակնկալի եկան, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ շաբաթ խնդրեց նրանց օգնությունը՝ վերաբացելու Հորմուզի նեղուցը, որը կարևորագույն անցուղի է էներգակիրների արտահանման համար, որը Իրանը փակել է։ Արդյունքում, համաշխարհային նավթի գները շարունակում են մնալ մեկ բարելի համար 100 դոլարից բարձր։
Եվրոպական մասնակցության կամ ՄԱԿ-ի համաձայնության բացակայության դեպքում սկսված ռազմական բախմանը միանալու գաղափարը լայնորեն մերժվեց։
«Մենք հակամարտության կողմ չենք, և, հետևաբար, Ֆրանսիան երբեք չի մասնակցի Հորմուզի նեղուցը բացելու կամ ազատագրելու գործողություններին ներկայիս համատեքստում», – ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ նշելով, որ իր երկիրը «կստանձնի ուղեկցող համակարգի պատասխանատվությունը» միայն այն ժամանակ, երբ ռազմական գործողությունները վերջնականապես ավարտվեն։
Զգալով իրեն անտեսված՝ Թրամփը հակադարձեց դաշնակիցներին՝ ասելով, որ ԱՄՆ-ն «ոչ մեկի օգնության կարիքը չունի կամ չի ցանկանում»։ Նա նաև բարձրացրեց իր երկիրը ՆԱՏՕ-ից դուրս բերելու հեռանկարը՝ առանց Կոնգրեսի հաստատման, ինչը, ըստ էության, իրեն անհրաժեշտ կլիներ։
«Կարծում եմ՝ ՆԱՏՕ-ն շատ հիմար սխալ է թույլ տալիս», – ասաց Թրամփը։ «Բոլորը համաձայն են մեզ հետ, բայց նրանք չեն ուզում օգնել: Եվ մենք, գիտեք, մենք՝ որպես Միացյալ Նահանգներ, պետք է հիշենք դա, քանի որ կարծում ենք, որ դա բավականին ցնցող է»:
ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի օրը կքննարկեն Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատությունը վերականգնելու հնարավոր լուծումները, բայց խիստ դիվանագիտական տեսանկյունից: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կմասնակցի քննարկմանը կեսօրին:
Aspides-ի՝ Կարմիր ծովում նավերը հարձակումներից պաշտպանող ԵՄ ռազմական առաքելության ընդլայնման հեռանկարն արդեն բացառվել է: Առաքելությունը հիմնված է ՄԱԿ-ի բանաձևի վրա, որը խոսում է հուսիթ ապստամբների, այլ ոչ թե իրանական ռեժիմի մասին:
Ավելին, Հորմուզի նեղուցի աշխարհագրությունը՝ նեղ փակուղի մակերեսային ջրերում, ներկայացնում է ավելի լուրջ մարտահրավեր, քան Կարմիր ծովը՝ երկար, ուղղահայաց միջանցքը:
Թե՛ Թրամփը, թե՛ նրա պատերազմը Իրանի դեմ խորապես ժողովրդական չեն եվրոպացի քաղաքացիների շրջանում, ինչը նրանց կառավարություններին ավելի դժկամ է դարձնում ռազմական միջոցներ ներդնելու հարցում։
«Կարևոր է վերադառնալ դիվանագիտությանը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
ETS-ի բացասական արձագանքը
Մինչ Մերձավոր Արևելքը անհայտի մեջ ընկղմվելը, ԵՄ առաջնորդները մտադիր էին հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովը վերածել մրցունակության վերաբերյալ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ «հիմա կամ երբեք» նիստի՝ փետրվարին իրենց ոչ պաշտոնական նիստից հետո։
Պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները գնալով ավելի են մտահոգվում դաշինքի և նրա երկու հիմնական մրցակիցների՝ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև տնտեսական անհամապատասխանության մասին, որոնք վայելում են ՀՆԱ-ի աճի ավելի առողջ տեմպեր և առաջ մղում են առաջատար տեխնոլոգիաների մրցավազքը։
27 առաջնորդները համաձայն են, որ էներգիայի գները, որոնք համառորեն բարձր են մնացել 2022 թվականի խափանումից ի վեր, լուրջ խնդիր են, բայց համաձայն չեն դրանց լուծման վերաբերյալ։
Նրանց գաղափարախոսական վեճի հիմքում Արտանետումների առևտրի համակարգն է (ETS), որը գին է սահմանում աղտոտող արդյունաբերություններից ածխածնի արտանետումների վրա։
Մի ճամբարը, որը ներառում է Ավստրիան, Բուլղարիան, Խորվաթիան, Չեխիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Իտալիան, Լեհաստանը, Ռումինիան և Սլովակիան, պնդում է, որ ETS-ը բեռ է տնտեսության համար, որը անարդարացիորեն հարկում է ընկերություններին և խանգարում է նրանց իջեցնել էլեկտրաէներգիայի վճարները։
Մյուս ճամբարը, որը ներառում է Բելգիան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Լյուքսեմբուրգը, Պորտուգալիան, Սլովենիան, Իսպանիան, Շվեդիան և Նիդեռլանդները, պնդում է, որ ETS-ը անփոխարինելի գործիք է CO2 արտանետումները զսպելու և ծանր արդյունաբերությանը խրախուսելու համար՝ ավելի կանաչ էներգիայի աղբյուրներ ընդունելու համար։
Մինչդեռ փետրվարին քամին փչում էր ETS-ի հակառակորդների օգտին, այժմ այն փոխվել է ETS-ի պաշտպանների օգտին։ Գագաթնաժողովից առաջ առաջնորդներին ուղղված հինգ էջանոց նամակում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը լիովին աջակցել է երկարատև մեխանիզմին՝ միաժամանակ խոստանալով լուծել ածխածնի շուկայում չափազանց անկայունությունը։
«ETS-ը շուկայական է, տեխնոլոգիապես չեզոք և ապահովում է երկարաժամկետ ներդրումային վստահություն՝ միաժամանակ պարգևատրելով առաջին քայլերը կատարողներին։ ETS համակարգի հիման վրա Եվրոպայի ընկերությունները ներդրումային որոշումներ են կայացրել առաջիկա տասնամյակների համար», – գրել է նա։
«Մենք այժմ պետք է ապահովենք, որ այն նաև հարմարեցված լինի նոր իրականություններին»։
Որպես բարձր էներգիայի վճարները փոխհատուցելու անհապաղ լուծում, Բրյուսելը խորհուրդ է տալիս կառավարություններին կամ իջեցնել հարկերը, կամ ներդնել սուբսիդիաներ, որոնք երկուսն էլ ազդում են եկամուտների վրա։
Երկարաժամկետ բաղադրատոմսը, սակայն, շատ ավելի քիչ պարզ է, քանի որ առաջնորդները շարունակում են խիստ բաժանված լինել կառուցվածքային բարեփոխումների անհրաժեշտության հարցում։ Էլեկտրաէներգիայի գները մեծապես տարբերվում են անդամ պետությունից անդամ, ինչը դժվարացնում է ընդհանուր լեզու գտնելը։
