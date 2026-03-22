Ֆիդանը ասել է, թե որքան կտևի Իրանի շուրջ հակամարտությունը

Պարսից ծոցում լարվածության սրացումը կարող է տևել առնվազն ևս երկու-երեք շաբաթ, որտեղ ԱՄՆ դիրքորոշումը վճռորոշ գործոն կլինի, շաբաթ օրը հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։
«Կան նշաններ, որ Պարսից ծոցի պատերազմը կտևի ևս երկու-երեք շաբաթ։ ԱՄՆ դիրքորոշումը, անկասկած, վճռորոշ գործոն է։ Իսրայելը կփորձի ազդել ԱՄՆ-ի վրա և կանխել մոտ ապագայում հրադադարի կամ զինադադարի կնքումը», – նախարարի խոսքերն է մեջբերել TRT Haber պետական հեռուստաալիքը։
Նա կարծում է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դիրքորոշումները գնալով ավելի են տարբերվում, ինչը նպաստում է հակամարտության երկարաձգմանը։ Ավելին, նախարարը կարծում է, որ բանակցությունները ներկայումս քիչ հավանական են։
«Այնուամենայնիվ, մենք չենք կարող բացառել կարճատև հրադադարի հնարավորությունը, որտեղ կսկսվեն բանակցություններ, բայց եթե արդյունք չհասնեն, պատերազմը կվերսկսվի։ Իսրայելը վարում է պատերազմը որքան հնարավոր է երկարաձգելու քաղաքականություն՝ Իրանին առավելագույն վնաս հասցնելու համար», – հայտարարել է Ֆիդանը։
Նա ընդգծել է, որ Անկարայի կարծիքով, Իսրայելն է, որը չի ցանկանում խաղաղություն։
Հայտնի համալսարանի դեմ դատական հայց է ներկայացվել
Իրանցիները կոտրել են Իսրայելի՝ աշխարհում լավագույնը համարվող «Երկաթե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանությունը
22 երկիր պահանջում է Իրանից բացել Հորմուզի նեղուցը․ Լուսանկար