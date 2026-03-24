Ի՞նչ է սովորել Փաշինյանն Ակադեմիայում, որ մատ է թափ տալիս քաղաքացու վրա. զրույց

«ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում վերջին շաբաթներին ներկայացվում է որպես պետական կառավարման մշակույթի նոր դրսևորում՝ շարունակական կրթության օրինակ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Սակայն նրա վարքը ՀՀ քաղաքացիների հետ շփման մեջ հակադրվում է կրթված մարդու վարքին։
Կիրակի օրը Երևանի մետրոյում քարոզարշավի ընթացքում լարված և կոշտ զրույց ունեցավ նա արցախցի մի կնոջ՝ Արմինե Մոսիյանի հետ՝ նրան մեղադրելով երկիրը թողնել, փախչելու մեջ։ Մինչդեռ նա զոհված հերոսի դուստր է, ով մինչև վերջին օրը իր հայրենիքում ապրելու իրավունքի համար կռիվ է տվել։
Ասել, որ քննադատվեց Փաշինյանի պահվածքը, նշանակում է՝ ոչինչ չասել։ Անգամ քաղաքական գործընթացներին ընդգծված իներտություն ցուցաբերող Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը արձագանքեց՝ հորդորելով զսպվածություն և զգայունություն պահպանել։
Բայց ուշագրավն այս իրավիճակում այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրթվում է, վերապատրաստվում։ Հետաքրքիր է՝ նրան ի՞նչ են սովորեցնում ակադեմիայում, որ չի հասկանում՝ ինչպես դրսևորի իրեն հանրային տիրույթում։ Հիշեցնենք, որ Կառավարման ակադեմիայի հիմնական առաքելությունը հանրապետության կառավարման ոլորտի համար մասնագետների պատրաստումն է, կառավարչական կադրերի որակավորման բարձրացումը։ Ինչու չի հաջողվում որակավորման բարձրացման հասնել Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում։
Այս հարցերի շուրջ «Ժողովուրդ» օրաթերթը զրուցել է Պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Խաչատուր Ղազեյանի հետ։
– Պարոն Ղազեյան, ինչպե՞ս են ընթանում վարչապետի մասնակցությունը դասընթացներին, ինչպիսի՞ն է նրա ներգրավվածությունն ակադեմիական միջավայրում։
– Համենայն դեպս, երկու կողմից էլ ես հարցել եմ, երկու կողմն էլ դրական են գնահատում թիմային աշխատանքները։ Ինձ թվում է, վիդեոներից էլ է երևում, որ ազատ շփվում են ու, որպես ունկնդիր, ոչ մի կաշկանդվածություն չկա՝ ո՛չ դասախոսների, ո՛չ խմբի անդամների մեջ։ Հավասարը հավասարի, որպես ունկնդիր, իրենք անցնում են իրենց դասապրոցեսը։
– Վերջին օրերին հանրային քննարկումների առիթ դարձած միջադեպը ինչպե՞ս կմեկնաբանեք։
– Ճիշտն ասած, չեմ տեսել։ Չգիտեմ, ինչի մասին է խոսքը։
– Միջադեպը լայնորեն քննարկվել է թե՛ հանրապետությունում, թե՛ միջազգային հարթակներում։ Տեղյակ չե՞ք դրա մասին։
– Ես ֆբ-ում չկամ։ Սոցցանցերում չկամ։ Չեմ տեսել։
– Նույնիսկ լրատվամիջոցներով չե՞ք տեղեկացել տեղի ունեցածի մասին։
– Չէ, շաբաթ-կիրակի է եղել։
– Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ հրապարակված տեսանյութերում վարչապետը քաղաքացիների հետ շփման ընթացքում մատ թափ տալով է խոսում, բղավելով և վիրավորելով։ Ինչպե՞ս կգնահատեք նման վարքագիծը քաղաքացիների հետ հաղորդակցության տեսանկյունից։
– Ձեր գնահատականն է։ Ես չեմ կիսում, եթե այդպես ագրեսիվ տերմիններ եք օգտագործում։ Միայն դասապրոցեսի մասին կարող եմ ասել, որ ամբողջը ընթանում է նորմալ մթնոլորտում, ընդմիջման ժամին շատ բարյացակամ շփվում են մեկը մյուսի, խմբի անդամների հետ։ Այդպես ագրեսիվ, ձեր բնորոշմամբ, չեմ տեսել։ Խմբի անդամներից էլ չկա նման արձագանք։ Անկաշկանդ մեկը մյուսի հետ շփվում են՝ որպես ունկնդիրը ունկնդրի հետ։
– Պարո՛ն Ղազեյան, այսինքն՝ չեք սպասո՞ւմ Փաշինյանից, չեք հավատո՞ւմ, որ կարող է բարկանալ քաղաքացիների վրա, մատ թափ տալով կխոսել։
– Չէ, չեմ կարծում»։
Բաց մի թողեք
Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալը 1 ավտոտնակ ուներ, իսկ հիմա՝ 3 բնակարան. Լուսանկար
«Պատերազմի» ու «խաղաղության» նոր մանիպուլյացիան
Աջակցություն հաշմանդամություն և 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունող գործատուներին