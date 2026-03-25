25/03/2026

EU – Armenia

Մենք հաղթել ենք Իրանի հետ պատերազմում. նրանք մեզ թանկարժեք նվեր են ուղարկել. Թրամփ

25/03/2026

Կարծում եմ՝ մենք վերջ կդնենք դրան, չեմ կարող հաստատապես ասել, սակայն մենք հաղթել ենք այս պատերազմում, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Նրանք մեզ խոշոր գումար արժեցող մեծ նվեր մատուցեցին։ Նվերը տեղ հասցվեց այսօր։ Այն կապված էր նավթի և գազի հետ։ Մենք ճիշտ մարդկանց հետ գործ ունենք։ Իսկապես ռեժիմի փոփոխություն տեղի ունեցավ. սա ռեժիմի փոփոխություն է, քանի որ բոլոր առաջնորդները խիստ տարբերվում են նրանցից, ում հետ մենք սկսել ենք։

Հիմա մենք Իրանի հետ բանակցություններ ենք վարում։ Իրանցիները դա անում են Մարկոյի, Ջեյ Դիի և ուրիշների հետ։ Մյուս կողմը համաձայնագիր է ցանկանում, իսկ ո՞վ չէր ցանկանա։

Գործնականում այն ամենը, ինչ նրանք ունեին, ոչնչացվել է։ Բայց երբ թերթեր ես կարդում, կարելի է կարծել, թե մենք հավասար վիճակում ենք։ Մենք ազատորեն թռչում ենք Թեհրանի վրայով և կարող ենք անել այն, ինչ ուզում ենք։ Նրանք համաձայնության են եկել, որ երբեք միջուկային զենք չեն ունենա։ Նրանք 100 հրթիռ արձակեցին «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիրի վրա, և բոլորն էլ ծովն ընկան։ Նրանք դա պատերազմ են անվանում, ես դա ռազմական գործողություն եմ անվանում, շատ հաջողված»,- նշել է Թրամփը։

Բաց մի թողեք

Բաց մի թողեք

