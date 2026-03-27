ԱԺ-կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ` նախօրեին, Նիկոլ Փաշինյանը մի հրեշավոր խոստովանություն արեց, որի վերաբերյալ նրա թիմակիցները երեկ համառ լռություն էին պահպանում՝ չցանկանալով ո՛չ ԱԺ ամբիոնից, ո՛չ էլ որեւէ այլ ֆորմատով պարզաբանումներ տալ՝ արդյոք գիտակցվա՞ծ են մի ամբողջ սերնդի ոչնչացման տարել, 5 հազար հայորդու զոհաբերել, հայրենիք հանձնել եւ հանուն ինչի՞…
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Հիշեցնենք՝ Փաշինյանն ասել էր․ «Գիտակցված զոհողության մենք գնացել ենք 2020թ․ եւ արդյունքում ձեռք ենք բերել պետություն եւ անկախություն։ Սրանից առաջ էդ բոլոր զոհողությունների հեղինակը մենք չենք եղել, մեզ տարել են կառափնարան եւ զոհել են իրենց շահերին։
Առաջին անգամ մենք զոհողության ենք գնացել մեր պետության համար, մեր շահերի համար, մեր ապագայի համար, մեր ինքնության համար»։
Այսինքն, եթե պատերազմից հետո տարբեր թիրախների էր մեղավոր հռչակում՝ մե՛կ ընդդիմությանը, մե՛կ նախկիններին, մե՛կ ռուսներին, մե՛կ արցախցիներին, եւ բոլորը մեղավոր էին պատերազմի համար, բացի իրենցից, հիմա ճիշտ հակառակն է ասում` բացահայտ խոստովանելով, որ գիտակցված են գնացել 44-օրյա պատերազմին:
Եվ հանուն ինչի՞, մի՞թե մենք պետություն ու անկախություն չունեինք մինչ այդ եւ հիմա ավելի շատ պետություն ունենք ու ավելի անկախ ենք: Եվ դա՝ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը, ասենք, ոչ միայն որոշում է, որ մենք Սահմանադրություն փոխենք, այլեւ, օրինակ, Երասխում մետալուրգիական գործարան չկառուցենք կամ միջազգային ատյաններից մեր բոլոր հայցերը հետ վերցնենք, իսկ Հայաստան ժամանած հյուրերին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր չտանենք։
Հայաստանն անկախ պետություն է 1991 թվականից, եւ որեւէ պատերազմ, առավել եւս՝ պարտությամբ ավարտված, չի կարող պետություն եւ անկախություն պարգեւել նրա քաղաքացիներին։ Իրենք` երբեմնի պոռոտախոս ՔՊ-ականները, եւս շիվարել էին այդ հայտարարությունից եւ որոշել էին լռության ուխտ հայտարարել այս թեմայով, որովհետեւ չգիտեին ինչ ասել, ինչպես բացատրել:
Մեր տեղեկություններով, Փաշինյանի պոռթկումը հենց իր թիմում են բացասաբար ընդունել եւ անգամ քննարկել, որ չարժեր նման հայտարարություն անել: Իշխանականների փոխարեն այս թեմային արձագանքեցին ընդդիմադիրները, որոնք բոյկոտել էին կառավարության հետ հարցուպատասխանը։
«Հայաստան» դաշինքի անդամ Արմենուհի Կյուրեղյանը, վկայակոչելով Փաշինյանի վերջին օրերի սպառնալիքները, որ եթե ՔՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, պատերազմ կլինի, հարցնում է՝ արդյո՞ք կրկին պայմանավորված պատերազմի մասին է Փաշինյանն ակնարկում, ինչպես հարցուպատասխանի ժամանակ խոստովանեց:
«Ի՞նչ գիտակցված զոհողության մասին է խոսքը»,- հարցնում է Կյուրեղյանն ու ինքն էլ պատասխանում․ «Գիտակցված ոչինչ չարեցիք, հրադադար չկնքեցիք, որ զոհերը շա՞տ լինեն, չէ՞ որ Շուշի պետք է հանձնեիք։ Այսինքն, գիտակցված հանձնել եք Արցախը եւ ումի՞ց անկախացաք։ Դե ֆակտո գոյություն ունեցող Արցախը հանձնել եք Ադրբեջանին եւ դա համարում եք անկախությո՞ւն։ Վաղն էլ Հայաստանն եք հանձնելու, որ ավելի՞ անկախանաք»։
Կյուրեղյանը ՔՊ-ից իրեն հակադարձողներին առաջարկում է մի վարժություն անել․ «Գրեք ծրագիր, որը կիրականացնեիք որեւէ իքս երկիր կործանելու համար, համեմատեք ձեր գրած գործողությունների շարքը ձեր արած քայլերի հետ»: Եվ առաջարկում է՝ միասին փորձել այդ վարժությունն անել․ «Ո՞րն է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակը՝ Արցախը զավթել, Հայաստանի սահմանային տարածքները գրավել, միջազգային հարթակներից հեռացնել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման, փոխհատուցման հարցը, ՀՀ-ն դարձնել թուրքական վիլայեթ։ Այս մասին Աստծո ամեն օր հայտարարում է հենց ինքը՝ Ալիեւը։ Ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծեին դրան հասնելու համար, առաջինը՝ ճշտել, թե ինչ արժեքային հենասյուներով է ապրում հայ ժողովուրդը, Հայաստանում ձեւավորել իրենց նպատակին հասցնող խնդիրները լուծող իշխանություն, վերացնել ազգային ոգին։ ՔՊ-ն, իհարկե, չհայտարարեց իր՝ իշխանության գալու նպատակը, բայց երբ սկսում ես գնահատել նրա գործողությունները, ակնհայտ է դառնում թե՛ նպատակը, թե՛ խնդիրների ցանկը»։
Հիշեցնենք, որ մոտ 4 տարի առաջ Փաշինյանը նմանօրինակ խոստովանությամբ կրկին հանդես էր եկել, բայց չէր խոստովանել, որ հենց գիտակցված են գնացել պատերազմի. 2022 թվականին նույն խորհրդարանի ամբիոնից նա հայտարարել էր. «Այսօր ասում են՝ կարո՞ղ էիք կանխել պատերազմը: Կարող էինք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում կունենայինք նույն այս վիճակը, իհարկե, առանց զոհերի»։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողների «Որդիների կանչ» ՀԿ-ի անդամները երեկ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել ՀՀ գլխավոր դատախազության դիմաց։ Նրանք ցանկանում են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել դատախազություն՝ Փաշինյանի հայտարարության հիմքով, որով նա խոստովանել է, որ իրենց երեխաներին գիտակցված է տարել զոհաբերության։
Չգիտես` ինչ բացատրություն գտնես էս խելագարությանը
Փաշինյանը մեկը մյուսի ետեւից խոստովանություններ է անում, փակագծեր բացում
Գիշերվա նախարար․ ինչու է Արսեն Թորոսյանը մնում Փաշինյանի ամենավստահելի կադրերից