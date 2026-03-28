28/03/2026

 «Արտավազդ – 2026» մրցանակաբաշխության հաղթողները

2026 թ․մարտի 27-ին Երևանի քաղաքապետարանը և Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը անցկացրեցին «Արտավազդ» 25-րդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունը` նվիրված հայ բեմի մեծանուն դերասանուհի Մետաքսյա Սիմոնյանի ծննդյան 100-ամյակին։

անվանակարգեր

թատրոն

ազգանուն, ներկայացում
Մետաքսյա Սիմոնյանի անվան Հատուկ «Արտավազդ» մրցանակ Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թ-ն

Տաթևիկ Մելքոնյան

«Ֆիլումենա Մարտուրանո»

(Ֆիլումենա)
Թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայության համար   Գրետա Մեջլումյան

Դավիթ Հակոբյան
ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ Ստեփանակերտի Վ․ Փափազյանի անվան թատրոնի վերաբացմանը ցուցաբերած աննախադեպ աջակցության համար Յուրի Նավոյան
ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ «Բանալիներ հավաքողը» բեմադրության մեջ գլխավոր դերակատարման համար Նորա Արմանի
ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնի «Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»

բեմադրության համար

 Սիմոն Աբգարյան
ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ Գորիսի Վ․ Վաղարշյանի և Վանաձորի Հ․ Աբելյանի անվան թատրոնների խաղացանկի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար Դավիթ Հարությունյան
 

Լավագույն դերասան Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թ-ն Նարեկ Բաղդասարյան

«Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»

(Անթեյ)
     
Լավագույն դերասանուհի Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թատրոն Տաթև Հովակիմյան «Եթե դու մեռնեիր» (Աննա)
     
Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան Պատանի հանդիսատեսի թ-ն Սաշա Սուքիասյան

«Մեղրի համը»

(Պիտեր Սմիթ)
     
Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն Ելենա Վարդանյան

«Յամա» (Աննա Մարկովնա)
     
Լավագույն սցենոգրաֆիա Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն Անի Ռաշոյան

«Երեք անունով մի աղջիկ»
     
Լավագույն զգեստների նկարիչ Պատանի հանդիսատեսի թ-ն, Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն Լուսինե Խաչատրյան

«Երկարագուլպա Պեպպին»
     
Լավագույն լուսային նկարիչ Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն Հայկ Աղաբեկյան

«Յամա»
     
Լավագույն երաժշտության հեղինակ Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թ-ն «Վանական» ռոք խումբ

«Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»

 
     
Լավագույն թատերախոսական Գոռ Վանյան – «Ջին խաղը Համազգային թատրոնում»
     
Լավագույն երիտասարդ դերասան Աշտարակի դրամատիկական թ-ն Միշա Հակոբյան

«42-24» (Բարոն Ֆոնբերգ)
     
Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն Հռիփսիմե Նահապետյան «Յամա» (Ժենկա)
     
Լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն Մերի Մարգարյան

«Կոստյումով տղամարդիկ»
     
Լավագույն մանկական ներկայացում

 

 Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի նախագիծ «Լույսի ծածկագիրը»

Բեմ․՝ Քրիստինե Ասրյան
     
Լավագույն երիտասարդական ներկայացում Աշտարակի դրամատիկական թ-ն «42-24»

Բեմ․՝ Գոռ Մարգարյան
     
Լավագույն երաժշտական ներկայացում Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թ-ն «Փրայմ թայմ»

Բեմ․՝ Հակոբ Ղազանչյան
     
Լավագույն պլաստիկական ներկայացում Մետրո թ-ն «Մկների ժողովը»

Բեմ․՝ Սոնա Մարտիրոսյան
 

 
Լավագույն կամերային ներկայացում Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թ-ն «Եթե դու մեռնեիր»

Բեմ․՝Տաթևիկ Մելքոնյան
 

 
Լավագույն ռեժիսուրա

 

 Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն «Յամա»

Բեմ․՝ Գոռ Մարգարյան
 

 
Լավագույն ներկայացում

 

 Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն «Յամա»

Բեմ.՝ Գոռ Մարգարյան

 
Մրցանակաբաշխության փորձագետների կազմում էին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Ժիրայր Դադասյանը, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Արվեստի կառավարման և մշակութային քաղաքականության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Արթուր Ղուկասյանը, Փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, բեմադրիչ Վահան Բադալյանը, թատերագետ Հասմիկ Ծատուրյանը, թատերագետ Սուսաննա Բրիկյանը։

