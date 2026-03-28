 «Արտավազդ – 2026» մրցանակաբաշխության հաղթողները

անվանակարգեր
թատրոն
ազգանուն, ներկայացում
|Մետաքսյա Սիմոնյանի անվան Հատուկ «Արտավազդ» մրցանակ
|Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թ-ն
Տաթևիկ Մելքոնյան
«Ֆիլումենա Մարտուրանո»
(Ֆիլումենա)
|Թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայության համար
|Գրետա Մեջլումյան
Դավիթ Հակոբյան
|ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ
|Ստեփանակերտի Վ․ Փափազյանի անվան թատրոնի վերաբացմանը ցուցաբերած աննախադեպ աջակցության համար
|Յուրի Նավոյան
|ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ
|«Բանալիներ հավաքողը» բեմադրության մեջ գլխավոր դերակատարման համար
|Նորա Արմանի
|ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ
|Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնի «Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»
բեմադրության համար
|Սիմոն Աբգարյան
|ՀԹԳՄ Հատուկ «Արտվազդ» մրցանակ
|Գորիսի Վ․ Վաղարշյանի և Վանաձորի Հ․ Աբելյանի անվան թատրոնների խաղացանկի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար
|Դավիթ Հարությունյան
|Լավագույն դերասան
|Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թ-ն
|Նարեկ Բաղդասարյան
«Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»
(Անթեյ)
|Լավագույն դերասանուհի
|Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թատրոն
|Տաթև Հովակիմյան «Եթե դու մեռնեիր» (Աննա)
|Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան
|Պատանի հանդիսատեսի թ-ն
|Սաշա Սուքիասյան
«Մեղրի համը»
(Պիտեր Սմիթ)
|Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի
|Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն
|Ելենա Վարդանյան
«Յամա» (Աննա Մարկովնա)
|Լավագույն սցենոգրաֆիա
|Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն
|Անի Ռաշոյան
«Երեք անունով մի աղջիկ»
|Լավագույն զգեստների նկարիչ
|Պատանի հանդիսատեսի թ-ն, Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն
|Լուսինե Խաչատրյան
«Երկարագուլպա Պեպպին»
|Լավագույն լուսային նկարիչ
|Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն
|Հայկ Աղաբեկյան
«Յամա»
|Լավագույն երաժշտության հեղինակ
|Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թ-ն
|«Վանական» ռոք խումբ
«Պենելոպե, օ՜, Պենելոպե»
|Լավագույն թատերախոսական
|Գոռ Վանյան – «Ջին խաղը Համազգային թատրոնում»
|Լավագույն երիտասարդ դերասան
|Աշտարակի դրամատիկական թ-ն
|Միշա Հակոբյան
«42-24» (Բարոն Ֆոնբերգ)
|Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի
|Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն
|Հռիփսիմե Նահապետյան «Յամա» (Ժենկա)
|Լավագույն երիտասարդ բեմադրիչ
|Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան թ-ն
|Մերի Մարգարյան
«Կոստյումով տղամարդիկ»
|Լավագույն մանկական ներկայացում
|Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի նախագիծ
|«Լույսի ծածկագիրը»
Բեմ․՝ Քրիստինե Ասրյան
|Լավագույն երիտասարդական ներկայացում
|Աշտարակի դրամատիկական թ-ն
|«42-24»
Բեմ․՝ Գոռ Մարգարյան
|Լավագույն երաժշտական ներկայացում
|Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թ-ն
|«Փրայմ թայմ»
Բեմ․՝ Հակոբ Ղազանչյան
|Լավագույն պլաստիկական ներկայացում
|Մետրո թ-ն
|«Մկների ժողովը»
Բեմ․՝ Սոնա Մարտիրոսյան
|Լավագույն կամերային ներկայացում
|Մհեր Մկրտչյանի անվ․ արտիստական թ-ն
|«Եթե դու մեռնեիր»
Բեմ․՝Տաթևիկ Մելքոնյան
|Լավագույն ռեժիսուրա
|Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն
|«Յամա»
Բեմ․՝ Գոռ Մարգարյան
|Լավագույն ներկայացում
|Կ. Ստանիսլավսկու անվ. Ռուսական դրամ. թ-ն
|«Յամա»
Բեմ.՝ Գոռ Մարգարյան
