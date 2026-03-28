Օրբանի լրտեսները որսում էին ինձ, ասում է լրտեսության մեջ մեղադրվող հունգարացի լրագրողը. Լուսանկար

Սաբոլչ Պանյին ասել է, որ Բուդապեշտի մեղադրանքները «նպատակ ունեն հոգեբանորեն ճնշելու ինձ և խաթարելու իմ հեղինակությունը»՝ Պետեր Սիյարտոյի և Սերգեյ Լավրովի միջև գաղտնի բանակցությունների մասին իր հրապարակումից հետո։
Հունգարիայի արտաքին հետախուզական ծառայությունները հետևել են հետաքննող լրագրող Սաբոլչ Պանյիի անձնական զրույցներին, հայտարարել է նա ուրբաթ օրը տված հարցազրույցում՝ լրտեսության մեջ մեղադրվելուց հետո։
Պանյին, ով տարիներ շարունակ լուսաբանել է Հունգարիայում ռուսական ազդեցությունը, ասել է, որ կառավարության աղբյուրները նրան զգուշացրել են, որ իր կոնտակտների հետ զրույցները խլվել և փոխանցվել են Հունգարիայի տեղեկատվական գրասենյակ, որոնք հետագայում օգտագործվել են վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության կողմից՝ իրեն վարկաբեկելու նպատակով։
Ենթադրյալ արշավը սկսվել է 2025 թվականի կեսերին և «ավելի ագրեսիվ» է դարձել այն բանից հետո, երբ Direkt36-ը՝ Հունգարիայում գործող ոչ առևտրային հետաքննող լրագրության կենտրոնը, որի համար գրում է Պանյին, անցյալ տարի հոդված է հրապարակել հունգարական հետախուզության գործակալի մասին, որը փորձում է հավաքագրել Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովի համար աշխատող պաշտոնյաների։
«Այս հաղորդումից հետո ես արդեն ստացել եմ հունգարական անվտանգության աղբյուրներից նախազգուշացումներ, որ Հունգարիայի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավարը շատ զայրացած է», – ասել է Պանյին՝ Հունգարիայի քաղաքացիական արտաքին հետախուզության գործակալության մասին: «Ես տեղեկություն ստացա, որ Հունգարիայի արտաքին հետախուզությունը տեղյակ էր Հունգարիայի կաբինետի անդամների մասնակցությամբ իմ կողմից իրականացվող հետաքննության վերաբերյալ որոշակի զրույցների մասին»:
Լրտեսության մեղադրանքները տեղի են ունենում Օրբանի համար վտանգավոր պահին՝ Եվրոպայի համար հսկայական հետևանքներ ունեցող բարձր խաղադրույքներով ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, քանի որ հարցումների հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա կուսակցությունը հետ է մնում մոտ ինը տոկոսային կետով՝ ժողովրդավարական նահանջի և ԵՄ-ի խոչընդոտների քննադատության սրման ֆոնին:
Հունգարիայի կառավարության խոսնակ Զոլտան Կովաչը ուրբաթ կեսօրին չի արձագանքել Պանիի մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանությունների բազմաթիվ խնդրանքներին:
«Կոմպրոմատ»
Պանյին ասել է, որ կարծում է, որ հսկողությունը, հավանաբար, իրականացվել է սենյակի գաղտնալսման կամ իր աղբյուրների հեռախոսների միջոցով, քանի որ չկար որևէ ցուցում, որ նրա սարքերի վրա այլ տեղեկություններ արտահոսել են:
Նա պարբերաբար ստուգում է իր հեռախոսը լրտեսող ծրագրերի առկայության համար, այն բանից հետո, երբ 2021 թվականին հայտնել էր, որ այն վարակվել է իսրայելական լրտեսող ծրագրի՝ Pegasus-ի կողմից, որը, ըստ որոշ տեղեկությունների, օգտագործվել է նաև հայտնի գործիչների, այդ թվում՝ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի և սաուդցի այլախոհ Ջամալ Խաշոգջիի դեմ։
Պանյին հավելել է, որ ճնշումն ուժեղացել է, երբ կառավարությունը տեղեկացել է, որ նա հետաքննում է արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոյի հաղորդակցությունները ռուս պաշտոնյաների հետ, այդ թվում՝ առանձին հեռախոսի ենթադրյալ օգտագործումը, որը չի բացահայտվել իր նախարարությանը։
«Այդ ժամանակ նրանք վերցրել են իմ մասին ունեցած ողջ նյութը, խմբագրել, պտտեցրել և հրապարակել որպես մի տեսակ կոմպրոմատ», – ասել է Պանյին՝ հղում անելով ռուսական տերմինին, որը վերաբերում է կոմպրոմատային նյութին։
Սիյարտոն խոստովանել է, որ խոսել է ռուս գործընկերների հետ ԵՄ հանդիպումներից առաջ և հետո, The Washington Post-ի հրապարակումից հետո, որ նա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին զեկույցներ է ներկայացրել ԵՄ հանդիպումների ընթացքում քննարկվածի և առաջարկվող հնարավոր լուծումների մասին։
Հինգշաբթի օրը վարչապետի գրասենյակի նախարար Գերգելի Գուլյասը հայտարարեց, որ կառավարությունը քրեական գործ է հարուցել Պանիի դեմ՝ մեղադրելով նրան լրտեսության և ուկրաինական հետախուզական ծառայությունների հետ համագործակցության մեջ: Հայցում պնդվում է, որ նա կիսվել է Սիյարտոյի մասին գաղտնի տեղեկություններով, բայց չի բացահայտում կոնկրետ մանրամասներ կամ ապացույցներ: Դատախազներն այժմ պետք է որոշեն՝ սկսել հետաքննություն, թե ոչ։
Օրբանը և Սիյարտոն պահպանել են սերտ հարաբերություններ Կրեմլի հետ՝ այդ թվում՝ բազմաթիվ անգամներ այցելելով Մոսկվայում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպելու համար՝ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն մեկուսացրեց Ռուսաստանը 2022 թվականին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո: Դա սրել է Բուդապեշտի և Կիևի միջև շարունակական լարվածությունը, որը շարունակում է դիմադրել Ռուսաստանի ագրեսիային։
«Դավաճանված»
Պանյին ասել է, որ եվրոպական անվտանգության ծառայությունների համար «բաց գաղտնիք» էր, որ Սիյարտոյի և Լավրովի միջև շփումները կանոնավոր էին։ Նա ասաց, որ հաղորդակցությունները վերահսկվել են բազմաթիվ հետախուզական գործակալությունների կողմից, բայց ԵՄ կառավարությունները որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։
«Ես ինձ մի տեսակ դավաճանված եմ զգում։ Ես միշտ էլ ինձ դավաճանված եմ զգացել ԵՄ-ի կողմից… ինչպես նրանք թույլ տվեցին Օրբանին կառուցել իր սեփական փոքրիկ Ռուսաստանը», – ասաց նա։ Սակայն այս անգամ «նրանք ապացույցներ ունեին, որ տեղի է ունենում գրեթե հանցավոր մի բան, և նրանք գործի չդրեցին։ Որպես հունգարացի լրագրող և քաղաքացի, իմ առաքելությունն էր դա հրապարակել»։ Եվրոպական հանձնաժողովը անմիջապես չարձագանքեց մեկնաբանության խնդրանքին։
Պանյին պնդեց, որ վարչապետի «Ֆիդես» կուսակցությանը մեղադրող վախեցնող մարտավարությունը ցույց է տալիս, որ Օրբանը չի ղեկավարում, «այլ հետ է մնում»։
«Մենք չենք ուզում վերադառնալ այն դարաշրջանին, երբ հետախուզական ծառայությունները օգտագործվում են այլախոհությունը ճնշելու համար», – հավելեց նա։ «Ինձ հետ կատարվածը նպատակ ուներ հոգեբանորեն ճնշել ինձ և խաթարել իմ հեղինակությունը»։
Չնայած դրան, Պանյին ասաց, որ ինքը հանրային աջակցության հոսք է ստացել, այդ թվում՝ 10,000 եվրո՝ իր աշխատանքը ֆինանսավորելու համար ամբոխֆինանսավորման կայքում փոքր նվիրատվությունների միջոցով ընդամենը երեք օրվա ընթացքում։
Մեդիա ֆորումի ասոցիացիայի մասին հայտարարության մեջ, այլ լրատվամիջոցների հետ միասին, Direkt36-ը նշել է, որ «կտրականապես մերժում և դատապարտում է լրագրող Սաբոլչ Պանիի դեմ սկսված համակարգված զրպարտչական արշավը, որը հովանավորվում է գաղտնի ծառայությունների մեթոդներով և իրականացվում է կառավարական լրատվամիջոցների կողմից»։
«Մենք մտահոգիչ ենք համարում այն, որ կառավարությունն արդեն փորձում է լրագրողին պիտակավորել լրտեսության մեղադրանքով», – հավելել է նա։
