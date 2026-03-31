Բեռլինը քննարկում է «մեղքի հարկերը»՝ լարված առողջապահական ապահովագրական համակարգը կայունացնելու համար

Ծրագրերը ներառում են նոր հարկեր և անվճար ամուսնական ապահովագրության վերացում՝ ֆինանսավորման բացը լրացնելու համար:
Առողջապահության ֆինանսավորման հանձնաժողովի նախագահ Ֆերդինանդ Մ. Գերլախը, Առողջապահության ֆինանսավորման հանձնաժողովի նախագահ, մամուլի ասուլիսում՝ ներկայացնելու Առողջապահության ֆինանսավորման հանձնաժողովի առաջարկությունները՝ պարտադիր առողջապահական ապահովագրության վճարների դրույքաչափերը կայունացնելու վերաբերյալ:
Քանի որ աճող ծախսերը Գերմանիայի պարտադիր առողջապահական ապահովագրական համակարգը մղում են դեպի կրիտիկական կետ, փորձագիտական հանձնաժողովը ներկայացրել է երկար սպասված բարեփոխումների առաջարկներ, որոնք կենտրոնանում են կանխարգելման վրա՝ «մեղքի հարկերի» բարձրացման միջոցով:
Երկուշաբթի օրը փորձագիտական խումբը հրապարակեց 66 միջոցառում՝ ուղղված առողջության ապահովագրության աճող ծախսերի զսպմանը և Գերմանիայի առողջապահական համակարգի կայունացմանը, որը մինչև 2027 թվականը կարող է բախվել 14 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտի։
Այս խնդիրը լուծելու համար Գերմանիայի առողջապահության նախարար Նինա Վարկենը (CDU) անցյալ աշնանը ստեղծեց փորձագիտական խումբ, որի խնդիրն էր կանխատեսել պարտադիր առողջության ապահովագրության ֆինանսական զարգացումը մինչև 2030 թվականը, բացահայտել հիմնական ծախսերի շարժիչ ուժերը և առաջարկել միջոցներ՝ վճարների դրույքաչափերը կայունացնելու համար։
Փորձագիտական խմբի առաջարկներից մեկն է բարձրացնել ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային հարկերը և ներդնել աստիճանական հարկ շաքարով քաղցրացված ըմպելիքների վրա։ Լրացուցիչ հարկային եկամուտները կուղղվեն պարտադիր առողջության ապահովագրությանը։
Բոլոր երեք չափանիշների համար հանձնաժողովը հաշվարկում է, որ ծխախոտի հարկի բարձրացումը կունենա ամենամեծ ֆինանսական ազդեցությունը՝ 2027 թվականին ստեղծելով 1.2 միլիարդ եվրո և 2030 թվականին՝ 3.8 միլիարդ եվրո։
«Ծխախոտի օգտագործումը համարվում է ոչ վարակիչ հիվանդությունների ամենակարևոր կանխարգելելի ռիսկի գործոնը և կապված է Գերմանիայի առողջապահական համակարգում բարձր ծախսերի հետ։ Ծխախոտի հարկումը սպառումը կրճատելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն է», – ասվում է 483 էջանոց փաստաթղթում։
Փորձագիտական խմբի կարծիքով, միայն նման հարկի բարձրացումը կարող է տարեկան մոտ 3500-ով կրճատել քաղցկեղի նոր դեպքերի թիվը։
Նրանք ասում են, որ ծխախոտի հարկի կտրուկ բարձրացումը արդարացված է՝ հաշվի առնելով բարձր հասարակական ծախսերը, Գերմանիայի համեմատաբար ցածր հարկային մակարդակները՝ համեմատած ԵՄ մնացած մասի հետ, և ծխելու մակարդակի աճը։
Մասնագետները նաև առաջարկում են բարձրացնել ալկոհոլային խմիչքների հարկերը, որոնք, կանխատեսումների համաձայն, 2027 թվականին կբերեն 0.6 միլիարդ եվրո և 2030 թվականին՝ 1.2 միլիարդ եվրո, և ներդնել շաքարով քաղցրացված գազավորված ըմպելիքների աստիճանական հարկ, որը, կանխատեսումների համաձայն, 2027 թվականին կբերի 0.1 միլիարդ եվրո և 2030 թվականին՝ 0.5 միլիարդ եվրո։
Ուրբաթ օրը Գերմանիայի վերին պալատը՝ Բունդեսրատը, հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել շաքարային ըմպելիքների հարկման և 16 տարեկանից փոքր անձանց համար էներգետիկ ըմպելիքների արգելքի առաջարկը։
Այսպես կոչված «մեղքի հարկերի» օգտին փորձագիտական խումբը հղում է կատարում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, որը նման հարկաբյուջետային գործիքները համարում է միջազգայնորեն ճանաչված, բարձր արդյունավետ և ծախսարդյունավետ գործիքներ վնասակար սպառումը նվազեցնելու համար։
Հիմնական ծախսերի շարժիչ ուժերը
Կանխարգելիչ միջոցառումներից բացի, փորձագիտական խումբը նաև առաջարկում է վերացնել ամուսինների և քաղաքացիական զուգընկերների անվճար առողջապահական ապահովագրությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք ունեն վեց տարեկանից փոքր երեխաներ։ Հաշվարկվում է, որ մոտ 1.77 միլիոն մարդ կտուժի և ստիպված կլինի վճարել ամսական մոտ 240 եվրոյի չափով վճար՝ հիմնվելով նվազագույն գնահատման վրա։
Հակառակ սպասումների, փաթեթը չի ներառում դեղերի հարկերի կրճատում: Գերմանիայում դեղերի վրա, որպես կանոն, կիրառվում է 19% ստանդարտ ԱԱՀ դրույքաչափ: ԵՄ չափանիշներով, Գերմանիան դեղերի վրա ԱԱՀ դրույքաչափով երրորդ ամենաբարձրն է՝ Բուլղարիայից (20%) և Դանիայից (25%) հետո: Մասնագետները նշում են, որ չնայած ԱԱՀ-ի իջեցումը կարող է նվազեցնել ծախսերը, այն նաև լրացուցիչ բեռ կհանդիսանա պետական ֆինանսների համար։
Դեղերի վրա ծախսերը (օրական 160 միլիոն եվրո) համակարգում երկրորդ ամենամեծ ծախսային շարժիչն են՝ հիվանդանոցային բուժօգնությունից (տարեկան 111.4 միլիարդ եվրո) հետո և ամբուլատոր բուժումից (օրական 147.8 միլիոն եվրո) առաջ։
Առողջապահության դաշնային նախարարությունը հայտարարել է, որ կուսումնասիրի առաջարկությունները և «շատ շուտով» կանցնի օրենսդրական առաջարկի: Մինչդեռ, Առողջապահության ֆինանսավորման հանձնաժողովը կշարունակի իր աշխատանքը, և մինչև 2026 թվականի վերջը սպասվում են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կառուցվածքային բարեփոխումների հետագա առաջարկներ։
Գերմանիայում ապրող մարդկանց մոտ 90%-ը ապահովագրված է պետական առողջապահական ապահովագրությամբ, ինչը ապահովում է բուժօգնության հասանելիությունը՝ անկախ եկամուտից։
Գերմանիան ԵՄ-ում ունի մեկ շնչի հաշվով առողջապահության վրա ամենաբարձր ծախսերը՝ թե՛ բացարձակ արժեքով, թե՛ ՀՆԱ-ի նկատմամբ, առաջ անցնելով Ֆրանսիայից, Ավստրիայից և Շվեդիայից։ Այնուամենայնիվ, մի շարք ցուցանիշներով կատարողականի և առողջապահության արդյունքների առումով Գերմանիան զբաղեցնում է միայն ԵՄ միջին ցուցանիշին համապատասխան կամ դրանից ցածր դիրք։
Բաց մի թողեք
