Բրյուսելը երկու մտքում է՝ Ուկրաինայի խողովակաշարի խափանման վերաբերյալ

Հունգարիայի Սաժալոմբատտայի Դունա նավթավերամշակման գործարանում գտնվող «Բարեկամություն 2» նավթամուղը նվիրված է մի քարի։ Բուդապեշտի մոտ գտնվող Սաժալոմբատտայի Դունա (Դանուբի) նավթավերամշակման գործարանը Եվրոպայի արևելա-կենտրոնական տարածաշրջանի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարաններից մեկն է, որտեղից ռուսական նավթը Հունգարիա է հասնում «Բարեկամություն» (Դրուժբա) նավթամուղով։
Ուկրաինայի որոշումը՝ կասեցնելու ԵՄ առաքելությունը՝ Հունգարիա և Սլովակիա ռուսական նավթը մատակարարող «Դրուժբա» խողովակաշարը ստուգելու համար, բաժանել և հիասթափեցրել է երկրների մայրաքաղաքներին և Բրյուսելին։
«Խելացի չէ», «հանելուկ» և «անհասկանալի» բառերն են, որոնք օգտագործվում են դիվանագիտական միջանցքներում՝ նկարագրելու Կիևի կողմից Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ներկայիս հակամարտության ընթացքում պայթեցված խողովակաշարը ստուգելու համար ուղարկված խմբի խոչընդոտումը։
«Մենք հստակ պատկերացում չունենք, թե ինչ է ուկրաինական խաղը այստեղ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։
ԵՄ տեսչական խումբը, որը բաղկացած է ազգային փորձագետներից, բայց համակարգվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից, շաբաթներ շարունակ գտնվում է Ուկրաինայում՝ սպասելով Կիևի հաստատմանը՝ կարևորագույն էներգետիկ խողովակաշարի վրա վերջին հարձակման վայրը գնալու համար։
Մինչ օրս այդ հաստատումը դեռևս չի ստացվել։
Իր հերթին, Հունգարիան արգելափակել է 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, որը ԵՄ առաջնորդները համաձայնել էին դեկտեմբերին։ «Առանց նավթի՝ առանց փողի», – վերջերս առցանց գրառում էր արել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։
Մարտի 19-ի գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները քննադատել են Օրբանին նախկին համաձայնագրերից հրաժարվելու համար։ Սակայն հիմա Կիևի հետ համբերությունը նույնպես սպառվում է։
«Եթե «Դրուժբան» ապաշրջափակվի, բոլոր կողմերը կշահեն», – ասել է մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ, որի անունը չի նշվել, և խափանումը անվանել է «հանելուկ»։
«ԵՄ-ն ցանկանում է ընդունել պատժամիջոցների ևս մեկ փաթեթ և ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, Ուկրաինան կարիք ունի վարկի, Հունգարիան և Սլովակիան խիստ կախված են նավթի հոսքերից և աշխատում են պաշարների վրա կամ սահմանում են կրկնակի գներ»։
«Այս փակուղուց դուրս գալու միակ ելքը տեղում իրավիճակը ստուգելն ու իրականությունը տեսնելն է»։
Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր ԵՄ առաքելության բաց լինելու մասին, բայց նաև ասել էր, որ դժկամությամբ է վերանորոգում խողովակաշարը։
«Ես ողջունում և ընդունում եմ վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցության և ֆինանսավորման ձեր առաջարկը», – գրել է Զելենսկին հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային ուղղված նամակում՝ այս ամսվա սկզբին ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ։
Այլ դիվանագետներ ավելի համակրելի էին Ուկրաինայի նկատմամբ։
«Մարդկային մակարդակում կարող եք հասկանալ, թե ինչու պետք է վերանորոգեք այն, ինչը ֆինանսավորում է մյուս կողմի ռազմական մեքենան», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ «Սա աբսուրդային իրավիճակ է», – ասացին նրանք՝ մեկ այլ դիվանագետ ընդգծելով, որ «դա պատերազմող երկիր է»։
«Մենք՝ ԵՄ-ում, հեռանում ենք ռուսական գազից և նավթից։ Հնարավոր է ունենալ այլընտրանքներ։ Դրուժբայի շուրջ ամեն ինչ պետք է դիտարկել այդ համատեքստում», – ասաց երրորդ դիվանագետը։
ԵՄ-ում Ուկրաինայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Կիևում են՝ նշելու Բուչայի կոտորածի չորրորդ տարելիցը, որի ընթացքում ռուս զինվորները մեծ մասշտաբով սպանեցին ուկրաինացի քաղաքացիական անձանց 2022 թվականի լայնածավալ ներխուժման սկզբում։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն, ենթադրաբար, չի մասնակցի հանդիպմանը, չնայած երեքշաբթի օրը կմասնակցի հունգարական պատվիրակությունը։
Սլովենիան ապրիլի 10-ին կձևավորի նոր խորհրդարանը՝ սկանդալային ընտրություններից հետո
Ուկրաինան 10-ամյա պաշտպանական պայմանագիր է կնքել զենք արտադրող Բուլղարիայի հետ, ասում է Զելենսկին
Սա մեր պատերազմը չէ, Բրիտանական զորքերը չեն ներքաշվի Իրանի դեմ որևէ ցամաքային գործողության․ Սթարմեր