Լարվածությունը սրվում է Հունգարիայի ընտրությունների վերջին փուլում

Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը գտնվում է իր քաղաքական կյանքի ամենադժվար պայքարում, որը սպառնում է վերջ դնել նրա 16-ամյա կառավարմանը։
Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը ընտրություններից առաջ խոշոր քարոզարշավ է անցկացնում Պեցելում
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ — Լարվածությունը կտրուկ սրվում է Հունգարիայի ընտրական մրցավազքի վերջին փուլում, քանի որ քաղաքական մրցակիցները միմյանց մեղադրում են գյուղական ընտրատարածքներում ձայներ գնելու, անօրինական հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու և Մոսկվայի ու Կիևի միջամտության մեջ։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ Պետեր Մագյարը և նրա ընդդիմադիր կենտրոնամետ «Տիսա» կուսակցությունը կարող են ապրիլի 12-ի ընտրություններում վերջ դնել վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարմանը՝ գահընկեց անելով Կրեմլին ամենամոտ գտնվող ԵՄ առաջնորդին, որը բազմիցս խոչընդոտել է ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու փորձերը։
Քարոզարշավը բնութագրվել է երկու ճամբարների կողմից հնչող դառը մեղադրանքներով, և ընտրական կազմակերպությունները մտահոգված են մրցույթի արդարության համար՝ Օրբանի պետական ինստիտուտների, ինչպիսիք են լրատվամիջոցները, վրա ազդեցության պատճառով։
Քիչ նշաններ կան, որ թշնամանքը կմեղմանա մրցավազքի վերջին օրերին։
Փոխարենը, Օրբանը կրկնապատկում է Մագյարին ուկրաինամետ ներկայացնելու փորձերը՝ զգուշացնելով, որ ընդդիմության հաղթանակը Հունգարիան կներքաշի պատերազմի մեջ Ռուսաստանի հետ և միջոցները կուղղի խորապես կոռումպացված Կիևին, միաժամանակ մեղադրելով Ուկրաինային իրեն պաշտոնանկ անելու փորձերի մեջ։
«Ուկրաինան միջամտել է Հունգարիայի ընտրություններին փողով, ճնշումներով և գործակալներով։ Մենք հասկանում ենք նրանց շահերը, բայց մենք երբեք չենք ընդունի արտաքին միջամտություն Հունգարիայի ապագայում», – կիրակի օրը ասել է Օրբանը։
Ի հակադրություն, Մագյարը մեղադրում է Օրբանի կառավարությանը «բացահայտ դավաճանության» մեջ՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի հետ ունեցած սերտ հարաբերությունների համար, որոնք, նրա խոսքով, կհետաքննվեն նոր վարչակազմի կողմից։
Միևնույն ժամանակ, այլընտրանքային կառավարամետ դիտորդական առաքելություններ են տեղակայվում հիմնական միջազգային կազմակերպությունների դիտորդական առաքելությունների հետ մեկտեղ, ինչը հիմք է ստեղծում ընտրությունների օրվանից առաջ և հետո պատմությունների բախման համար։
Կիևը գերիշխում է քարոզարշավում
Ուկրաինան մրցավազքի կենտրոնում է, որտեղ Օրբանը մեծ ջանքեր է գործադրում Հունգարիայի հսկա հարևանի նկատմամբ ժողովրդական հակակրանքը օգտագործելու համար։
Կառավարությունը պնդում է, որ Կիևը փորձում է անկայունացնել տնտեսությունը՝ դադարեցնելով ռուսական նավթի մատակարարումները «Դրուժբա» խողովակաշարով, մինչդեռ Ուկրաինան պնդում է, որ խողովակաշարը չի գործում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների պատճառով։
Հունգարիայի իշխանությունները նաև առգրավել են Ավստրիայի մի բանկից Կիևի ուկրաինական մի բանկ կանխիկ և ոսկի տեղափոխող ավտոշարասյուն, իսկ հունգարական կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները ենթադրել են, որ միջոցները կարող էին օգտագործվել Օրբանի դեմ ընդդիմության քարոզարշավը ֆինանսավորելու համար։
Ուկրաինան պնդում է, որ հունգարական իշխանությունների կողմից առգրավումը անօրինական է, և որ կանխիկը իր պետական խնայողական բանկին կանոնավոր փոխանցումների մի մասն է։
Երկու շաբաթ առաջ իշխանությունները խուզարկել են «Տիսզա»-ում աշխատող երկու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների տները՝ մեղադրելով նրանց Ուկրաինայի անունից լրտեսներ գործելու մեջ։
Մագյարը, որը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, ասում է, որ Օրբանը՝ Ռուսաստանի օգնությամբ, օգտագործել է պետության իշխանությունը՝ «Տիսզան» ներսից խաթարելու համար, ի հակադրություն միջազգային և տեղական հաղորդագրությունների, որ Մոսկվան ռեսուրսներ է տեղակայել գործող կառավարությանը իշխանության պահելու համար քարոզարշավի վրա ազդելու համար։
«Մենք հիմքեր ունենք կարծելու, որ հունգարական հետախուզական ծառայությունները, համագործակցելով արևելյան տերությունների հետ, TISZA-ի համակարգերի և ցանցի վրա տեղակայել են… սկզբնապես ռազմական մակարդակի լրտեսական ծրագրեր», – գրել է նա X մարտի 26-ին։
Օրբանի միջազգային խոսնակ Զոլտան Կովաչը մերժել է Մադյարի մեղադրանքները՝ ասելով, որ կառավարության շփումները Ռուսաստանի հետ սովորական դիվանագիտություն էին։ Երկուշաբթի օրը հարցազրույցում նա պնդել է, որ Տիսզա ուկրաինական ենթադրյալ ներթափանցման հետաքննությունը շարունակվում է և զերծ է քաղաքական ճնշումից։
«Նրանց շարունակական աշխատանքը Հունգարիայի ազգային շահերի պաշտպանությունն է», – ասել է Կովաչը քննիչների մասին։ Նա չի բացառել ընտրություններից առաջ նոր բացահայտումները։
Մրցակից դիտորդներ
Այս մռայլ ֆոնի վրա անկախ լրատվամիջոցները և ընտրությունների դիտորդները զգուշացրել են, որ ընտրությունները չեն անցկացվի հավասար պայմաններում։
Անկախ լրագրողների կողմից մարտի 26-ին հեռարձակված «Քվեի գինը» վերնագրով վավերագրական ֆիլմում ենթադրվում է լայնածավալ ընտրակաշառք և գյուղական համայնքներում քվեարկության վրա ճնշում։ Ականատեսները պնդում են, որ «Ֆիդեսը» գումար է առաջարկում ձայների դիմաց։
Օրբանի միջազգային խոսնակ Կովաչը մերժեց մեղադրանքները և վավերագրական ֆիլմն անվանեց «Ֆիդեսի դեմ ուղղված քաղաքական զենք»։
«Կարող եմ ասել ձեզ, որ եթե ֆոնին տեղի է ունենում չարաշահում կամ որևէ տեսակի խարդախություն, բոլոր տեղական և ազգային իշխանությունները հնարավորություն ունեն իրականում հետաքննել այն», – ասաց Կովաչը։
Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ընտրությունների դիտորդական առաքելությունը ուրբաթ օրը հրապարակեց զեկույց, որում մատնանշվում էին մտահոգություններ այն մասին, որ Հունգարիայի լրատվամիջոցները խթանում են կառավարամետ ուղերձները, հաշվի առնելով, որ դրանց սեփականությունը կենտրոնացած է մի քանի ձեռքերում։
«Անկախ և քննադատական լրատվամիջոցները գործում են շատ ավելի մեծ կառավարամետ լրատվամիջոցների հետ միասին», – ասվում է զեկույցում։
Կովաչը մերժեց ԵԱՀԿ-ի մտահոգությունները՝ լրատվամիջոցների վրա կառավարության ազդեցության մասին նրա նախազգուշացումները անվանելով «քաղաքական կարծիք» և կասկածի տակ դնելով դրա արդյունքների հավաստիությունը։
Քանի որ քարոզարշավը սրվում է, և հարցումները շարունակում են ենթադրել, որ ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցությունը կարող է հաղթել, վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ և՛ «Տիզա»-ն, և՛ իշխող «Ֆիդես»-ը կարող են բախվել ընտրությունների գիշերից հետո և վիճարկել արդյունքները։
Վետերան ընտրությունների դիտորդ Պետեր Կրամերը, որն ունի ավելի քան 16 տարվա փորձ ԵՄ անունից ընտրությունները դիտարկելու գործում, զգուշացրեց, որ զուգահեռ առաքելությունների աճող ներկայությունը կարող է պղտորել ջրերը։
«Ես չէի զարմանա, եթե լինեին անազնիվ դիտորդներ», – ասաց նա՝ նշելով, որ քաղաքականապես կապված խմբերը քվեարկությունից հետո ավելի ու ավելի շատ առաքելություններ են ուղարկում պատմությունը ձևավորելու համար: «Սա միջազգային միտում է»:
«Ֆիդես»-ի հետ սերտորեն կապված կազմակերպությունը՝ «Քաղաքացիական համագործակցության ֆորումը», կոչ է արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհուրդ»-ին, որը խթանում է գլոբալ հակամարտությունների լուծումը, ապրիլի 12-ի քվեարկությունից առաջ ընտրությունների դիտորդական առաքելություն ուղարկել: Միևնույն ժամանակ, երկուշաբթի օրը լեհական պահպանողական վերլուծական կենտրոնը հայտարարեց «Ազատության կոալիցիա ազատ և արդար ընտրությունների համար» կարգախոսի ներքո ԵՄ 10 և ոչ ԵՄ անդամ երկրներից 100 միջազգային դիտորդներից բաղկացած կոալիցիայի մասին:
Կոալիցիան համատեղ ղեկավարում է Էդմունդ Բյորկի հիմնադրամի նախագահը, որը պարբերաբար կազմակերպում է Ազգային պահպանողականության համաժողովներ Բրյուսելում և Վաշինգտոնում: Այդ գագաթնաժողովների նախորդ հյուրերի թվում են Մեծ Բրիտանիայի աջակողմյան քաղաքական առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը, ֆրանսիացի ծայրահեղ աջակողմյան ակնարկագիր և քաղաքական գործիչ Էրիկ Զեմմուրը, ամերիկացի պահպանողական քաղաքական ակտիվիստ Թաքեր Կարլսոնը և ինքը՝ Վիկտոր Օրբանը:
Օրբանի քաղաքական տնօրեն Բալաշ Օրբանը ողջունեց նոր առաքելության գործունեությունը։ «Անկախ աչքերը օգնում են ապահովել, որ արդյունքն ինքնին խոսուն լինի», – ասաց նա։
