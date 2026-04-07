Կանխվեց ծանր հանցագործություն․ Քրեական ոստիկանության բացահայտումը. Տեսանյութ

Կանխվեց ծանր հանցագործություն․ Քրեական ոստիկանության բացահայտումը

Ավազակության նախապատրաստման բացահայտման գործը տրամաբանական ավարտին հասավ ապրիլի 3-ին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Գեղարքունիքի մարզային վարչությունների ծառայողները, համագործակցելով Գեղարքունիքի մարզի պարեկների հետ, դատարան ներկայացնելու համար հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին Սևան քաղաքի բնակիչներ 33 և 38 տարեկան տղամարդկանց։

Բացահայտման աշխատանքը սկսվել էր մարտի 6-ին։ Քրեական ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Սևան քաղաքի բնակիչ երկու տղամարդ նախապատրաստում են զենքի գործադրմամբ ավազակություն՝ խոշոր չափերի հափշտակություն իրականացնելու նպատակով՝ օգտագործելով մեքենա գնելու նրա մտադրությունը։

Օպերատիվ-հետախուզական հետագա միջոցառումներն իրականացվեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ համատեղ։

Պարզվեց, որ տղամարդիկ օրավարձով վերցրած մեքենայով հետևել և ուսումնասիրել են թիրախավորված քաղաքացու տեղաշարժը՝ հանցանքն իրագործելու համար առավել նպաստավոր պայմաններ գտնելու նպատակով։

Ստացվեցին փաստական տվյալներ, որ նրանք ձեռք են բերել բջջային հեռախոսներ և կեղծ օգտահաշիվների միջոցով նամակագրական կապ են հաստատել թիրախավորված անձի հետ, նաև հանցանքն իրագործելու նպատակով ձեռք են բերել էլեկտրաշոկ ու կաստետ և փորձում են ձեռք բերել ինքնաձիգ։

Սևանի քննչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, զենքի գործադրմամբ խոշոր չափերով ավազակություն կատարելու նախապատրաստման հատկանիշներով։

Ապրիլի 3-ին Սևանի երկու բնակիչների նկատմամբ հարուցվեց հանրային քրեական հետապնդում, և նրանք նույն օրը ձերբակալվեցին։

Երկուսն էլ կալանավորվել են։

Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցներ՝ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։

1 min read

Խոշտանգել են քաղաքացուն և նրա անչափահաս եղբորորդուն

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոց է հնչել Էկոնոմիկայի նախարարությունում․ կա վիրավոր, ինչ է կատարվել, ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիսի 3-րդ դպրոցի հետնամասում անչափաhաuները hարվածներ են հասցրել մի 13-ամյա տղայի՝ պատճառելով վնաuվածքներ

06/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Արտասահման մեկնելը. Ի՞նչ է իրականում փոխելու Գերմանիայի նոր զինվորական ծառայության մասին օրենքը

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս կարող է Ուկրաինան օգնել բացել Հորմուզի նեղուցը

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասը «միասնական ռազմավարական տարածք» է

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ ցավ ապրեցի Անդրանիկ Քոչարյանի թույլ տված անզգույշ արտահայտության համար, բանակում ծառայելը պատիվ է. Ավանեսյան

07/04/2026 infomitk@gmail.com