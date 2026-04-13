Սենսացիոն լուր. Իտալիան գուցե խաղա Աշխարհի առաջնությունում

ՖԻՖԱ-ն կարող է փոփոխություններ կատարել 2026 թվականի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական փուլում։ Քննարկվում է լրացուցիչ ընտրական մրցափուլի անցկացումը, եթե Իրանի ազգային հավաքականը վերջնականապես հրաժարվի մասնակցությունից։
Մրցաշարի կանոններով՝ եթե որևէ հավաքական չի մասնակցում, վերջնական որոշումը կայացնում է ՖԻՖԱ-ն։ Այսինքն՝ կազմակերպությունը կարող է կամ փոխարինել այդ հավաքականին մեկ այլ հավաքականով, կամ կազմակերպել լրացուցիչ խաղեր։
Քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի կարող է անցկացվել լրացուցիչ ընտրական հանդիպում Ասիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի և ՈւԵՖԱ-ի թիմերի միջև։ Եթե այդպես լինի, նոր հնարավորություն կարող է ստանալ նաև Իտալիայի ազգային հավաքականը, որը , ինչպես հայտնի է, չի կարողացել դուրս գալ աշխարհի առաջնություն՝ պարտվելով Բոսնիա և Հերցեգովինայի ազգային հավաքականին։
Ապրիլի 13-ին ողջ հանրապետությունում սպասվում են տեղումներ․ լեռնային և բոլոր նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով
Ապրիլի 13-ի աստղագուշակ․ Փորձեք ժամանակ գտնել ձեր հոբբիի համար
2026 թ. մարտի 27-ից արագ ամուսնալուծության վճարը կրկնապատկվել է. կառավարության որոշում