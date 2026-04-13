Սենսացիոն լուր. Իտալիան գուցե խաղա Աշխարհի առաջնությունում

ՖԻՖԱ-ն կարող է փոփոխություններ կատարել 2026 թվականի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական փուլում։ Քննարկվում է լրացուցիչ ընտրական մրցափուլի անցկացումը, եթե Իրանի ազգային հավաքականը վերջնականապես հրաժարվի մասնակցությունից։

Մրցաշարի կանոններով՝ եթե որևէ հավաքական չի մասնակցում, վերջնական որոշումը կայացնում է ՖԻՖԱ-ն։ Այսինքն՝ կազմակերպությունը կարող է կամ փոխարինել այդ հավաքականին մեկ այլ հավաքականով, կամ կազմակերպել լրացուցիչ խաղեր։

Քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի կարող է անցկացվել լրացուցիչ ընտրական հանդիպում Ասիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի և ՈւԵՖԱ-ի թիմերի միջև։ Եթե այդպես լինի, նոր հնարավորություն կարող է ստանալ նաև Իտալիայի ազգային հավաքականը, որը , ինչպես հայտնի է, չի կարողացել դուրս գալ աշխարհի առաջնություն՝ պարտվելով Բոսնիա և Հերցեգովինայի ազգային հավաքականին։

12/04/2026 infomitk@gmail.com

Սենսացիոն լուր. Իտալիան գուցե խաղա Աշխարհի առաջնությունում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

