Դեֆիցիտի ժխտում. Ինչու են ԵՄ-ի հարկաբյուջետային կանոնները խնդրահարույց

Իրանական պատերազմը կրկին կոչեր է առաջացրել կասեցնել դաշինքի բյուջետային սահմանափակումները: Բայց արդյո՞ք դրանք երբևէ նպատակային էին:
Եվրոպացիները հայտնի են կանոնների խիստ պահպանմամբ: Սակայն Բրյուսելի վերաբերմունքը սեփական հարկաբյուջետային հրամանագրերի նկատմամբ հաճախ հիշեցնում է ամերիկացի հանգուցյալ կատակերգու Գրաուչո Մարքսի անհարգալից վերաբերմունքը. «Սրանք իմ սկզբունքներն են, և եթե դրանք ձեզ դուր չեն գալիս… ապա ես ուրիշներ ունեմ»:
1992 թվականի Մաաստրիխտի պայմանագրով ամրագրված և այդ ժամանակից ի վեր բազմիցս փոփոխված ԵՄ բյուջետային սահմանափակումները սահմանափակում են անդամների պարտքը տարեկան արտադրանքի 60%-ով, իսկ պետական բյուջեի դեֆիցիտը` 3%-ով:
Տեսականորեն, առնվազն: Փաստորեն, դաշինքի 27 անդամներից 11-ը ներկայումս գերազանցում են 3% բյուջետային առաստաղը, իսկ 13-ը՝ 60% պարտքի շեմը։ ԵՄ հինգ խոշորագույն տնտեսությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան և Լեհաստանը, բոլորը խախտում են երկու սահմանափակումներից մեկը, իսկ Ֆրանսիան և Իտալիան խախտում են երկուսն էլ։
Այս անխնա չարաշահումը մասամբ անբավարար կամ, առնվազն, անհավասար կիրառման արդյունք է։ Երբ խնդրեցին բացատրել Բրյուսելի laissez-faire մոտեցումը Փարիզի շարունակական բյուջետային խախտումների նկատմամբ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հայտնի պատասխանեց. «Parce que c’est la France!» (Այստեղ է գտնվում Ֆրանսիան)։
Այլ կերպ ասած՝ ԵՄ-ի նյարդայնացնող կանոնները պարտադիր չէ, որ կիրառվեն նրա grands pays-ի նկատմամբ։
Ավելի կարևոր պատճառն այն է, որ վերջին տարիներին կանոնները գրեթե չեն գործել։
Սկզբում կասեցված լինելով 2020 թվականին՝ ԵՄ մայրաքաղաքներին թույլ տալու համար համավարակի ընթացքում տնային տնտեսություններին և բիզնեսներին աջակցել, Կայունության և աճի պակտը (կանոնագրքի պաշտոնական անվանումը) 2022 թվականին կրկին հետաձգվեց մինչև 2024 թվականը՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման հետևանքով առաջացած համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Այս պարտքային ցնցումները տեղի ունեցան նաև այն ժամանակ, երբ ԵՄ մայրաքաղաքները դեռևս վերականգնվում էին նախորդ տասնամյակի եվրագոտու արտադրությանը ճնշող ճգնաժամից (որը հանգեցրեց պարտքի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության կտրուկ աճի)։
Այնուամենայնիվ, 2024 թվականի ապրիլին կանոնների փոփոխված տարբերակը վերջապես ուժի մեջ մտավ։ Գրեթե անմիջապես Բրյուսելը պաշտոնապես նկատողություն արեց ԵՄ յոթ երկրների՝ այդ թվում՝ Ֆրանսիային և Իտալիային, հարկաբյուջետային շեմը խախտելու համար։ Եվրոգոտու ֆինանսների նախարարները նաև բազմիցս զգուշացրել էին, որ կանոնները կպահանջեն «կծկողական հարկաբյուջետային դիրքորոշում» (այսինքն՝ բյուջեի կրճատումներ) հաջորդ տարիներին։
Կանոնները, կարծես, վերադարձել էին։ Եվ այս անգամ դրանք իրականում նշանակություն ունեին։
Բայց դրանք նշանակություն չունեին
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Եվրոպայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու սպառնալիքներից հետո, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 2025 թվականի սկզբին հայտարարեց, որ ԵՄ երկրները, ըստ էության, պետք է հրաժարվեն վերջերս համաձայնեցված կանոններից։
Այսպես կոչված ազգային փախուստի կետը, որը Բրյուսելը կոչ արեց մայրաքաղաքներին ակտիվացնել՝ մի դրույթ, որը, հարմար է, կանոնների փոփոխված տարբերակում ներառվել է միայն 2024 թվականին, երախտագիտությամբ կիրառվեց ԵՄ տասնյոթ երկրների կողմից։
(Այս փախուստի կետը, որը թույլ է տալիս անդամ պետություններին ավելացնել ռազմական ծախսերը տարեկան ՀՆԱ-ի 1.5%-ով՝ առանց կանոնները խախտելու, տարբերվում է ԵՄ-ի ողջ տարածքում գործող «ընդհանուր փախուստի կետից», որը ակտիվացվել էր համավարակի ժամանակ։)
Բավականին կասկածելիորեն, Գերմանիան, որը առաջին երկիրն էր, որը դիմեց այս ծրագրին, խուսափեց Հանձնաժողովի կողմից նկատողությունից, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա հայտարարած 500 միլիարդ եվրոյի ենթակառուցվածքային և կլիմայական ներդրումների ծախսերի ծավալը (հսկայական) prima facie խախտում էր։
Անբավարար կիրառումը նշանակում էր, որ «ֆիսկալ կանոնները լուրջ հավաստիության խնդրի առաջ կանգնեցին [2024 թվականի] բարեփոխումից առաջ», – ասաց Բրյուսելում գործող Bruegel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ժոլտ Դարվասը: Սակայն «[նոր] կանոնները խաթարեց այն, որ Հանձնաժողովը հաստատեց Գերմանիայի ֆիսկալ պլանը՝ առանց որևէ քննադատական դիտողություն անելու»:
Այդ դեպքում ոչ թե Ֆրանսիան է: Բայց մենք՝ Գերմանիան ենք:
Կասեցված բանավեճ
Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ցնցումը, որոշ չափով անխուսափելիորեն, վերաբացել է կանոնները կասեցնելու վերաբերյալ բանավեճը:
Չորեքշաբթի օրը Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիան, որը ներկայացնում է 45 միլիոն եվրոպացի աշխատողների, հայտարարեց, որ Կայունության և աճի պակտի հետաձգումը անհրաժեշտ է «աշխատատեղերը, մարդկանց կենսապահովման միջոցները և ռազմավարական արդյունաբերությունները փրկելու» համար՝ նավթի և գազի գների աճի պայմաններում:
Հաջորդ օրը Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կրկնեց այս դիտողությունները, որը պնդեց, որ կանոնների «հնարավոր ժամանակավոր կասեցման քննարկումը» «չպետք է տաբու լինի»:
Այս անգամ, սակայն, Հանձնաժողովը արագորեն փորձեց վերացնել հնարավոր ֆինանսական ապստամբության ցանկացած նշան։
«Եվրոգոտու կամ Եվրոպական Միության ընդհանուր առմամբ լուրջ տնտեսական անկման» դեպքում, հինգշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ասաց տնտեսության հարցերով եվրահանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։ «Մենք ներկայումս այս սցենարում չենք»։
Դոմբրովսկիսը ճիշտ է։ Սակայն այն մասին քննարկումները, թե արդյոք կանոնները կասեցնելու համար կան ամուր հիմքեր, հավանաբար, իրականությանը չեն համապատասխանում. կանոնները, ամեն ինչ ասելուց և անելուց հետո, պարզապես չեն համապատասխանում իրենց նպատակին։
Սա միայն այն պատճառով չէ, որ 3% և 60% թվերը էապես զրոյական տնտեսական հիմնավորում ունեն։ Օրինակ՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պնդել է, որ «պարտքի կրելու կարողության» բարելավումը նշանակում է, որ ԵՄ պետական պարտքի մակարդակը կարող է կայուն մնալ նույնիսկ 90%-ի դեպքում. Եվրոպական կայունության մեխանիզմը նույնիսկ առաջարկել է թույլատրելի պարտքի հարաբերակցությունը բարձրացնել մինչև 100%։
Այն ընդգծվում է հենց կանոնների պատմությամբ, որը եղել է մշտական խախտումների, կասեցումների և վերանայումների շարք՝ բոլորը պայմանավորված Բրյուսելի կողմից իր վրա պարտադրված ֆինանսական կապանքներից դուրս գալու հուսահատ փորձերով։
«Բարեփոխումները քաղաքականապես դժվար են, ուստի խթանը կանոնների շրջանցումն է», – ասել է Բեռլինում գործող Ժակ Դելոր կենտրոնի՝ վերլուծական կենտրոնի գործող համաղեկավար Նիլս Ռեդեկերը։ «Դա խաթարում է հեղինակությունը։ Վերջիվերջո, մենք կամ ստիպված կլինենք դրանք կրկին բարեփոխել, կամ դրանք կկործանվեն»։
Գրաուչոյի բողոքը
Սակայն, կանոնների դեմ բոլորից ամենաորոշիչ փաստարկը, թերևս, Գերմանիայի դեպքն է։
Ինչպես նշում է Ռեդեկերը, Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսությունը նաև ԵՄ միակ խոշոր երկիրն է, որն ունի բավարար ֆինանսական հնարավորություններ՝ ծախսելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և պաշտպանության ներդրումների վրա։
«Ոչ ոք չպետք է ցանկանա տեսնել, որ Գերմանիան մղվի «չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգի»՝ դա անելու համար», – ասել է նա։ «Բայց հենց դա է այն անկյունը, որտեղ գործող կանոնները վտանգում են Եվրոպային»։
Ինչպես պարզվում է, Բեռլինի դժվարին վիճակը անծանոթ չէր լինի Գրաուչո Մարքսի համար։ «Ես չէի ցանկանա պատկանել այն ակումբին, որը կընդուներ ինձ որպես անդամ», – մի անգամ կատակել է նա։
Ինչ վերաբերում է Գերմանիային, այն չպետք է ցանկանա մնալ ԵՄ-ի՝ պաշտոնապես ֆինանսապես կայուն պետությունների ակումբում։ Իրականում, երկրները, ընդհանուր առմամբ, պետք է հաճույք ստանան դրանից դուրս մղվելուց՝ գուցե ոչ երկար ժամանակով, բայց առնվազն որպես կանոն։
Հայաստանում ուղղակի ներդրումներն աճել են 3․6 անգամ. Պապոյան
Երկու նոր ուսումնասիրություններ կարող են փոխել քննադատների կարծիքը այն մասին, թե քանի թռչուն է մահանում քամու տուրբիններից
Մինչև 250,000 դրամ փոխհատուցում կտրվի ՀՀ քաղաքացիներին, որոնց չվերթները չեղարկվել էին. ովքեր կարող են ստանալ