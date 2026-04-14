Ֆոն դեր Լեյենը նպատակ ունի «արագ» առաջընթաց գրանցել Մադյարի հետ, ինչն է դեռևս արգելափակված

«Շատ աշխատանք կա անելու, քանի որ Հունգարիան վերադառնում է եվրոպական ուղու», – ասաց Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ Պետեր Մադյարի հաղթանակից հետո։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել «արագ» առաջընթաց գրանցել Բրյուսելի և Բուդապեշտի միջև կապերի վերականգնման գործում՝ Պետեր Մադյարի ընտրություններում հաղթանակից հետո, որը վերջ դրեց Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությանը։
Քվեարկությունների մեծ մասի հաշվարկից հետո Մադյարը և նրա «Տիսա» կուսակցությունը պատրաստվում են գերմեծամասնություն ստանալ Հունգարիայի խորհրդարանում, որը նրան անհրաժեշտ կլինի չեղարկելու վարչապետի կողմից իր ինքնահռչակ «ոչ լիբերալ» ժողովրդավարության շրջանակներում իրականացված հեռահար բարեփոխումները։
«Այսօր Եվրոպան հունգարական է՝ առանց որևէ կասկածի։ Հունգարիայի ժողովուրդը խոսել է և վերականգնել է իր եվրոպական ուղին։ Սա հիմնարար ազատությունների հաղթանակ է», – երկուշաբթի կեսօրին ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ ողջունելով արդյունքները։
«Այս արդյունքով մեր միությունն ավելի ուժեղ է, մեր միությունն ավելի միասնական է։ Երեկվա երեկոն բացառիկ էր։ Իհարկե, մենք հնարավորինս շուտ կսկսենք աշխատել կառավարության հետ (…)՝ ժողովրդի օգտին արագ և սպասված առաջընթաց գրանցելու համար», – ավելացրեց նա։
«Շատ աշխատանք կա անելու, քանի որ Հունգարիան վերադառնում է եվրոպական ուղուն»։
Ֆոն դեր Լեյենն ասաց, որ Բրյուսելի և Բուդապեշտի միջև շփումները կսկսվեն «անմիջապես», բայց մերձեցման հիմնական փուլը պետք է սպասի մինչև Մադգարիայի պաշտոնական պաշտոնավարումը, ինչը, ինչպես սպասվում է, տեղի կունենա մայիսի կեսերին։
Ֆոն դեր Լեյենը և Մադգարը պատկանում են նույն քաղաքական ընտանիքին՝ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը (ԵԺԿ), բայց հունգարացի քաղաքական գործիչը իր քարոզարշավի ընթացքում հեռավորություն է պահպանել հանձնաժողովի ղեկավարից՝ Օրբանի ճամբարի հարձակումներից խուսափելու համար։
Իր հաղթական ելույթում Մադյարը խոստացավ կոտրել Ռուսաստանի ազդեցությունը երկրի վրա և Հունգարիան վերադարձնել եվրոպական հոսանքին։ Նա նաև խնդրեց մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնց նա համարում էր «Օրբանի խամաճիկներ», անհապաղ լքել իրենց պաշտոնները։
«Հունգարիան կրկին կլինի Հունգարիայի շահերը ներկայացնող ուժեղ դաշնակից, քանի որ մեր երկրի տեղը Եվրոպայում է», – ասաց Մադյարը։
Նա հայտարարեց, որ Բրյուսելը նրա երրորդ այցն է Վարշավայից և Վիեննայից հետո։
«Դուք արդեն կարող եք տեսնել, որ նա շատ հստակ է եվրոպական ուղու վրա», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Կենտրոնացում փողի վրա
Հարաբերությունների վերագործարկումը նախատեսված է Վիկտոր Օրբանի խափանարար վարչապետության էջը շրջելու համար, որը արմատապես վերաձևավորեց Հունգարիայի տեղը 27 անդամներից բաղկացած դաշինքում։
Եվրահանձնաժողովը մոտ 17 միլիարդ եվրո սառեցված է պահում համախմբման և COVID վերականգնման ֆոնդերում՝ Բուդապեշտի հետ օրենքի գերակայության, դատական անկախության, ակադեմիական ազատության, ապաստանի մասին օրենքի և ԼԳԲՏՔ+ իրավունքների վերաբերյալ մի շարք իրավական մարտահրավերների պատճառով։
Միևնույն ժամանակ, Հունգարիան զրկվում է ԵՄ-ի օրական 1 միլիոն եվրոյից՝ ապաստանի ընթացակարգերի վերաբերյալ իր երկարատև սահմանափակումները չվերացնելու համար։
Առանձին, Բուդապեշտը սպասում է Հանձնաժողովի կանաչ լույսին իր 16 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական ծրագրի համար՝ SAFE վարկային ծրագրի շրջանակներում։
Մագյարի համար եվրոպական գումարի տրամադրումը գերակա խնդիր է։ Նորընտիր վարչապետը կարծում է, որ գերմեծամասնությունը կօգնի իրեն ընդունել բարեփոխումները և բավարարել այն չափանիշները, որոնք Հանձնաժողովը սահմանել է որպես սառեցման ապասառեցման նախապայման։
«Մենք տուն կբերենք հունգարացի ժողովրդին հասանելիք ԵՄ միջոցները», – ասաց նա իր հաղթական ելույթում՝ եվրոպական դրոշներ թափահարող կողմնակիցների շրջանում։
Երկուշաբթի օրը ֆոն դեր Լեյենը հույս հայտնեց, որ Մագյարը կհաշվի առնի իր «հրապարակային մեկնաբանությունները» և ձեռք մեկնեց՝ լուծելու համար փշոտ հարցը։
«Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մենք ինտենսիվորեն աշխատենք նոր հունգարական կառավարության հետ՝ այն միջոցների (և բարեփոխումների) վերաբերյալ, որոնք պետք է իրականացվեն», – ասաց նա։
«Որովհետև հունգարացի ժողովուրդը արժանի է դրան»։
Սցենարը զուգահեռներ ունի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի 2023 թվականի վերջին տարած հաղթանակի հետ, որը հետագայում հանգեցրեց ԵՄ-ի 137 միլիարդ եվրոյի արտանետմանը։
Երկար անելիքների ցանկ
Մինչդեռ Մադյարը աչք ունի սառեցված ԵՄ միջոցների վրա, Օրբանի անելիքների ցանկում շատ ավելին կա, որը նա թողնում է իր հետևում։
Մյուս անդամ պետությունները սպասում են, որ նոր վարչապետը անհապաղ կվերացնի Օրբանի վիճելի վետոն Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ։ Արգելափակումը զայրացրել է մյուս առաջնորդներին, ովքեր այն համարում են անկեղծ համագործակցության սկզբունքի ակնհայտ խախտում։
Քարոզարշավի ընթացքում Օրբանը վարկը պայմանավորեց «Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարումների վերսկսմամբ՝ պնդելով, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այն դիտավորյալ փակ է պահում՝ ընտրություններին միջամտելու համար։ Հունգարիան, Սլովակիայի հետ միասին, նույն պատճառով արգելափակում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը։
Զելենսկին անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Դրուժբայի վերանորոգումը կավարտվի «այս գարնանը» և որ մատակարարման պատասխանատվությունը կընկնի «եվրոպացիների վրա»։
Հստակ չէ, թե արդյոք Մադյարը մտադիր է պահպանել Օրբանի պայմանը՝ հաստատման դիմաց։
Դիվանագետները ցանկանում են, որ վարկը արագ տրամադրվի՝ Ուկրաինային պաշտպանելու համար պատերազմական բյուջեի ցավոտ կրճատումներից և Ռուսաստանի էներգետիկ եկամուտները թուլացնելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից, որոնք կտրուկ աճել են Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով։
Կիպրոսը, որը ներկայումս նախագահում է ԵՄ Խորհրդում, մտադիր է վարկը և պատժամիջոցները դնել սեղանին «հենց որ պայմանները թույլ տան՝ երկու փաստաթղթերի արագ ավարտի նպատակով», – ասել է կիպրոսյան պաշտոնյան։
Այլ առկախված փաստաթղթեր են Ուկրաինայի անդամակցության գործընթացը, որին Օրբանը կտրականապես դեմ էր, և Կիևին տրամադրվող 6.6 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնությունը՝ որպես Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի (ԵԽՀ) մաս։
Բաց մի թողեք
Հունգարիան «միավորելու է Եվրոպան», իսկ ի՞նչ ազդեցություն է թողնելու Վաշինգտոն – Բրյուսել հարաբերությունների վրա
Եվրոպայի առաջնորդները այլևս չեն համապատասխանում պահի պահանջներին
Ինչպես հետևել Հունգարիայի ընտրություններին որպես պրոֆեսիոնալ