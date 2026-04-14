Օրբանի պարտության մեջ չափազանց շատ բան չկա մեկնաբանելու

Մագյարի հաղթանակը ազգային պահպանողականության մերժում չէ, և այն շատ հեռու է լիբերալ հաղթանակից։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը աշխուժացավ այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի Պետեր Մագյարը կիրակի օրը երկրի խորհրդարանական ընտրություններում ցնցող պարտություն կրեց գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանից։
Սա «լավ օր է», – լրագրողներին ասաց նա, – և «շատ հստակ ազդանշան աջակողմյան պոպուլիզմի դեմ»։
Բայց արդյո՞ք Մերզը ճիշտ է Մագյարի ցնցող հաղթանակը համարում է ազգային պահպանողականության մերժում և համաշխարհային ծայրահեղ աջ շարժման մերժում։ Ոչ այնքան։
Քանի որ Եվրոպայի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչները ուրախ են իրենց «սև ամոթի» անկման համար, և Օրբանին հարող շատ կուսակցություններ անհանգստանում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այժմ թունավոր է իրենց նկրտումների համար, նրանք բոլորը ռիսկի են դիմում չափազանց շատ բան մեկնաբանել Հունգարիայի ընտրությունների արդյունքը, որը շատ հեռու է ձախակողմյան լիբերալիզմի հաղթանակից։
Սա մրցավազք էր, որը ընթացավ տնտեսության և կոռուպցիայի հիմնական հարցերի շուրջ, որտեղ Մագյարն ինքը երկուշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում իր հաղթանակը վերագրեց «լավ տեսակի պոպուլիզմի»։ Եվ արդյունքը կլինի նոր հունգարական խորհրդարան, որը լիովին աջակողմյան, ազգայնական և ինքնիշխանական կլինի։
MAGA-ի համար, իհարկե, Մագյարի հաղթանակը դեռևս ցնցում էր համակարգի համար։ Երբ Մերցը երկուշաբթի օրը ելույթ ունեցավ, Վաշինգտոնում դեռևս սարսափելի լռություն էր տիրում շարժման ամենաուժեղ գաղափարախոսական եվրոպական դաշնակցի անկման կապակցությամբ, որին սիրով անվանում էին «Թրամփ Թրամփից առաջ»։ Եվ մինչ Եվրոպայի առաջնորդները, այդ թվում՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, շնորհավորում էին Մագյարին, ԱՄՆ նախագահը պահպանեց իր սեփական խորհուրդը։
Լռությունը շատ բան էր ասում, հնարավոր է՝ ենթադրելով, որ Վաշինգտոնը նույնպես Մագյարի հաղթանակը համարում էր պոպուլիստների համար անբարենպաստ միտման նախանշան։ Սովորաբար Թրամփը չի կարողանում զսպել իրեն աշխարհին իր յուրաքանչյուր անցողիկ միտքը պատմելուց։ Այս դեպքում այդպես չէ, և զարմանալի չէ։
Թրամփը և MAGA-ն մեծ ներդրումներ էին կատարել Հունգարիայում՝ փորձելով կշեռքի նժարը թեքել Օրբանի օգտին՝ ուրախությամբ խախտելով այլ երկրի ընտրություններին միջամտելու տաբուն։
ԱՄՆ նախագահը վեց անգամ աջակցել է իր գաղափարական հունգարացի հոգու ընկերոջը, այդ թվում՝ անցյալ ուրբաթ, քվեարկությունից երկու օր առաջ։ Եվ նա խոստացել է հունգարացիներին, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցել իրենց երկրին «լիարժեք տնտեսական հզորությամբ», եթե նրանք քվեարկեն Օրբանի օգտին։ «Մենք ոգևորված ենք ներդրումներ կատարել ապագա բարգավաճման մեջ, որը կստեղծվի Օրբանի շարունակական առաջնորդության շնորհիվ», – հայտարարել է Թրամփը իր Truth Social հարթակում։
Սա MAGA-ի վերջին քայլն էր հունգարացի առաջնորդի համար՝ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի երկօրյա այցից հետո, որը նա կատարեց Բուդապեշտ՝ վարչապետին աջակցելու համար։ Վաշինգտոնի կողմից Վենսի, և նրանից առաջ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ուղարկումը ցույց տվեց, թե որքան լուրջ էր վարչակազմը վերաբերվում հունգարական ընտրություններին։
«MAGA-ի համար այս տարվա երկու ամենակարևոր ընտրությունները Հունգարիայում և Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններն են», – ընտրարշավի ժամանակ ասել է բրիտանական Chatham House-ի ներկայացուցիչ Թիմոթի Աշը։
Այնուամենայնիվ, չնայած բոլոր համոզումներին, սպառնալիքներին և սարսափելի նախազգուշացումներին՝ արձագանքելով Օրբանի սեփական ուղերձին, որ առանց նրա և՛ Բրյուսելը, և՛ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կներքաշեին Հունգարիային սահմանի մյուս կողմում մոլեգնող պատերազմի մեջ, հունգարացիները չէին հավատում դրան։
Եվ այնուամենայնիվ, սա այն կործանարար հարվածը չէ ծայրահեղ աջակողմյան ուժերին, ինչպես այն ներկայացվում է։
Քաղաքական գործիչներն ու լրագրողները հաճախ շտապում են այս կամ այն ընտրությունները հայտարարել լայն և երկարատև միջազգային քաղաքական միտման սկիզբ։ Երբեմն դա ճիշտ է, և ընտրությունները, հատկապես այնպիսինները, որոնք տեսնում են այդպիսի դրամատիկ փոփոխություններ, կարող են իսկապես միտում սահմանող լինել։
Սակայն, ամենից հաճախ, ընտրությունները սերտորեն չեն համապատասխանում միջազգային միտումներին, այլ արտացոլում են տեղական քաղաքական և տնտեսական հանգամանքները կամ պարզապես ճոճանակի բնական, նեղ ճոճանակն են։
Վերջինս, հավանաբար, բացատրությունն էր բրիտանական Լեյբորիստական կուսակցության 2024 թվականի ջախջախիչ հաղթանակի համար, որը տեղի ունեցավ այն դեպքում, երբ նրանք ավելի քիչ ձայներ ստացան, քան 2019 թվականի ընտրական պարտության ժամանակ՝ 14 տարի ընդդիմության մեջ մնալուց հետո։
Դա ավելի շատ պահպանողականների մերժում էր, քան պահպանողականություն. վկայում էր Պահպանողական կուսակցության անհավանական ժողովրդականության մասին (նրանք կորցրեցին յոթ միլիոն ձայն 2019 թվականի համեմատ), քանի որ կուսակցությունն ինքն էլ խոստովանեց, որ իր պաշտոնավարման ժամանակը վատնեց։
Անկասկած, Մադյարի հաղթանակը դեռևս կդիտարկվի որպես պոպուլիզմի խորհրդանշական նահանջ, հնարավոր է՝ նույնիսկ ավելի շատ շնորհիվ համաշխարհային ծայրահեղ աջերի զանգվածային ջանքերի՝ Օրբանին աջակցելու նրա կարիքի պահին, և Վաշինգտոնի ավելի ու ավելի վճռական լինելու՝ ամբողջ Եվրոպայում նման մտածողությամբ քաղաքական գործիչների աջակցությունը մեծացնելու հարցում։
Ընտրությունների արդյունքներից առաջ պոպուլիստական շարժման որոշ անդամներ, ինչպես օրինակ՝ Օրբանի դաշնակից Ֆրենկ Ֆուրեդին, որը գլխավորում է Բրյուսելում գտնվող «Մաթիաս Կորվինուս Քոլեջիում» վերլուծական կենտրոնը, արդեն պատրաստ էին ընդունել, որ վարչապետի պարտությունը, անկասկած, վատ լուր կլինի։ «Եթե նա պարտվի, դա կդիտարկվի որպես գաղափարական կամ մտավոր հետընթաց», – ասել է Ֆուրեդին։
«Դուք պետք է հիշեք, որ Օրբանը անհամաչափ ազդեցիկ դեր է խաղում այս կուսակցություններից շատերի և նրանց առաջնորդների հեռանկարների առումով, ովքեր մեծ համակրանք ունեն նրա նկատմամբ», – ասել է նա։ «Կարծում եմ, որ պարտությունը ազդեցություն կունենա առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում՝ ամբողջ մայրցամաքային քաղաքական դինամիկայի վրա ազդելու առումով»։
Սա այն է, ինչ Մադյարի հաղթանակը, անկասկած, կարող է անել. այն Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոյին մեկուսացնում է Եվրոպական խորհրդում։ Այն, հավանաբար, կհիասթափեցնի մյուս եվրոսկեպտիկ պոպուլիստներին, և, ինչպես նշել է Ֆուրեդին, դա հեղինակության հարված է ամբողջ աշխարհի ծայրահեղ աջ շարժումների համար։ Այն նաև, հավանաբար, կխրախուսի Եվրոպայի պոպուլիստ առաջնորդներին հեռանալ MAGA-ից, ինչը տեղի է ունենում արագ տեմպերով անցյալ գարնանից ի վեր՝ ի պատասխան ԱՄՆ նախագահի տնտեսական ռիսկերի և Վենսի ագրեսիվ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթի։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Եվրոպայի պոպուլիստական հակված ընտրողների շրջանում Թրամփի նկատմամբ դժգոհությունը աճել է՝ նախազգուշացում աջակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունների համար, որոնք փորձում են ավելի լայն աջակցություն ստանալ, որ Թրամփին մոտենալը իր ռիսկերն ունի։ ԱՄՆ վարչակազմի հավանությունը հեռու է հաղթանակի երաշխիք լինելուց և կարող է մահվան համբույր դառնալ։
Սակայն երբ խոսքը վերաբերում է հունգարական քվեարկությանը, արդյունքը ոչ այնքան գաղափարախոսության, որքան աշխատատեղերի, տնտեսության անկայունացման, վատթարացող հանրային ծառայությունների և կոռուպցիայի նկատմամբ զայրույթի մասին է։
Ինչպես X-ում նշել է մադյարը, որն ինքն էլ Ուկրաինայի նկատմամբ պահպանողական կասկածամիտ է և, հավանաբար, չի խզի Օրբանի միգրացիոն քաղաքականությունը. Հունգարիայի պատմությունը «չի գրվում Վաշինգտոնում, Մոսկվայում կամ Բրյուսելում»։ Իսկ Հունգարիայում ընտրողները անհանգիստ էին դարձել։ Նրանք ավելի ու ավելի հոգնել էին Օրբանից և նրա իշխող «Ֆիդես» կուսակցությունից՝ 16 տարվա քաղաքական գերիշխանությունից հետո։
Իրոք, ցանկացած ազգային պահպանողական և պոպուլիստական առաջնորդի, կամ ընդհանրապես ցանկացած գործող պաշտոնատար անձի համար իրական դասը հետևյալն է. եթե չկարողանաք լուծել դրամապանակի հետ կապված խնդիրները, կարող եք պարտություն կրել։
Կամ, ինչպես ասում է Մադյարը. «Դուք պետք է մնաք ժողովրդի հետ»։
