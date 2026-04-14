Ինչպես է Օրբանը պարտվել Հունգարիայի ընտրություններում

Երկու տարի շարունակ հունգարացի առաջնորդը հետևում էր, թե ինչպես է իր աջակցությունը նվազում։
Երբ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը անցյալ շաբաթ կանգնած էր նրա կողքին և կանխատեսում, որ Հունգարիայի վարչապետը կհաղթի կիրակի օրը վերընտրվելիս, Օրբանը ձեռքի թեթև շարժում արեց, կարծես ասելով. «Ես այդքան էլ վստահ չեմ»։
2024 թվականի սկզբին իր մրցակից Պետեր Մագյարի հայտնվելուց ի վեր, հունգարացի առաջնորդը հետևում էր, թե ինչպես է իր աջակցությունը նվազում, ինչի հետևանքով նա շատ հետ է մնում ընտրատեղամասերում, երբ ընտրողները պատրաստվում էին քվեարկել ապրիլի 12-ին։ Մինչդեռ ընդդիմությունը միավորվեց Մագյարի շուրջ մեկ նպատակով՝ հեռացնել Օրբանին և նրա իշխող «Ֆիդես» կուսակցությանը։
Ահա, թե ինչպես է Հունգարիայի վարչապետը կորցրել իր ազդեցությունը 16 տարի իշխանությունից հետո։
Օրբանը կորցրել է հանրության վստահությունը
Օրբանի անկումը սկսվել է 2024 թվականին, այն բանից հետո, երբ կառավարությունը ներում է շնորհել մանկատան նախկին փոխտնօրենին, որը դատապարտվել էր երեխաների նկատմամբ սեռական բռնությունը թաքցնելու համար։
Արդյունքում առաջացած սկանդալը Մագյարին՝ այն ժամանակ միջին մակարդակի պետական ծառայող և Ֆիդեսի անդամ, հանրային ապստամբություն կազմակերպեց վարչապետի դեմ՝ հազարավոր ցուցարարների դուրս բերելով փողոցներ: Նրա մեդիա բլիցը ներառում էր իր կնոջ՝ Հուդիթ Վարգայի աուդիոձայնագրության հրապարակումը, որը հենց նոր էր հեռացվել արդարադատության նախարարի պաշտոնից, որտեղ նկարագրվում էր կառավարության ենթադրյալ միջամտությունը գործին։
Մեղադրանքները խաթարեցին Ֆիդեսի՝ որպես երեխաների պաշտպանի կերպարը: Դա առաջացրեց «բարոյականացնող կառավարության բարոյական ճգնաժամ», – ասաց Պետեր Կրեկոն, անկախ քաղաքական խորհրդատվական Political Capital-ի տնօրենը: «Այդ ժամանակվանից ի վեր մենք կարող ենք գրեթե հասկանալ, որ ինչ էլ որ կառավարությունն անի, ինչ էլ որ կառավարությունն ասի, դա ավելի քիչ արձագանք է գտնում հանրության մոտ»։
Օրբանը պարտվեց խաղի սկզբում
Մագյարը 2024 թվականի ներման սկանդալն օգտագործեց որպես ցատկահարթակ այդ տարվա Եվրախորհրդարանի ընտրությունների համար: Մի քանի բողոքի ցույցերից հետո նա սկսեց երկրով մեկ շրջագայություն՝ այցելելով Հունգարիայի գյուղեր, գյուղեր և քաղաքներ՝ երկրի լրատվամիջոցների մեծ մասի նկատմամբ Ֆիդեսի վերահսկողությունը խաթարելու համար և նվաճեց Եվրախորհրդարանի 21 տեղերից յոթը։
Այս տարի, երբ Մադյարը սկսեց հերթական շրջագայությունը, Օրբանը սկսեց իր սեփական հանրահավաքներից մեկը՝ իր առաջին հանրային հանրահավաքների շարքը՝ տարիներ շարունակ խիստ վերահսկվող, փակ դռների հետևում անցկացվող միջոցառումներից հետո: Նա ոչ միայն չկարողացավ մադյարի չափ շատ մարդկանց մոբիլիզացնել, այլև հաճախ բախվեց ցուցարարների հետ։
Մարտին Օրբանը կտրուկ քննադատեց սուլող ամբոխին՝ մեղադրելով նրանց «Ուկրաինայի հետ բարեկամական կառավարություն» ստեղծելու և Կիևին հունգարական փող տրամադրելու փորձ կատարելու մեջ։
Վարչապետի գոռոցների տեսանյութը վիրուսային դարձավ։ Հենց այդ պահին, «տեսնելով, թե ինչպես են հարյուրավոր մարդիկ սուլում նրան բեմի վրա», Օրբանը, հավանաբար, առաջին անգամ հասկացավ, որ իր աջակցությունը շատ հեռու է համընդհանուր լինելուց, ասաց Վիկտորիա Սերդյուլտը, HVG-ի վետերան լրագրող, որը ավելի քան երկու տասնամյակ լուսաբանել է հունգարական քաղաքականությունը: «Նա չկարողացավ գտնել այս հարցը լուծելու ճիշտ ձևը»։
Օրբանը պարտվեց արտաքին քաղաքականության հարցում
Օրբանը արտաքին քաղաքականությունը դրեց իր քարոզարշավի կենտրոնում: Նա մեղադրեց Կիևին Մադյարին որպես խամաճիկ նշանակելու և տնտեսությունը սաբոտաժի ենթարկելու մեջ՝ Հունգարիան ռուսական նավթից կտրելով։ Նա պնդում էր, որ Մադյարը հունգարացիներին կուղարկի Ուկրաինա կռվելու և քննադատում էր ԵՄ-ին՝ Կիևին աջակցելու համար հունգարական հարկատուների դոլարները ծախսելու փորձի համար։
Դա նրան հնարավորություն տվեց շրջելու պատմությունը, քանի որ հայտնվեցին հաղորդագրություններ Ռուսաստանի միջամտության մասին քարոզարշավին, ինչպես նաև բացահայտվեց, որ արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն իր մոսկովյան գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ կիսվել է ԵՄ ներքին քննարկումներով։
Օրբանի համար, ով իր քաղաքական կարիերան սկսել էր 1989 թվականին՝ պահանջելով խորհրդային բանակի հեռանալը, այս փոփոխությունը ծանր հարված էր։ «Ռուսներ, գնացեք տուն» արտահայտությունը արագ տարածվեց որպես Օրբանի դեմ կարգախոս։
Օրբանը պարտվեց տնտեսության հարցում
Քվեարկության մոտենալուն պես երկրի տնտեսական վիճակը դարձավ ընտրությունների կենտրոնական հարցը։ Տարիներ շարունակ աճը կանգ է առել, մինչդեռ գնաճը կտրուկ աճել է, իսկ իրական աշխատավարձերը նվազել։ Կենսապահովման ծախսերի ճգնաժամը, զուգորդված կրթության և առողջապահության ոլորտներում քրոնիկ թերներդրումների հետ, շատերի մոտ այնպիսի զգացողություն առաջացրեց, որ Օրբանի կառավարությունն այլևս չի աշխատում։
«Մարդիկ տեսնում են, որ դա գործող կառավարություն չէ», – ասաց Պետեր Մարկի-Զայը, որը 2022 թվականին գլխավորեց Հունգարիայի վարչապետի դեմ արշավը։ «Ահա թե ինչ փոխվեց»։
«Նրանք այնքան շատ են ատում Ֆիդեսին», – ավելացրեց նա։ «Չորս տարի առաջ այդպես չէր»։
Օրբանը պարտվեց սոցիալական ցանցերում
Օրբանը գերիշխում էր ավանդական լրատվամիջոցներում, որտեղ Ֆիդեսը, ըստ գնահատականների, վերահսկում է տարածքի մոտ 80 տոկոսը՝ հանրային լրատվամիջոցներում հավատարիմ մարդկանց տեղադրելով և Ֆիդեսին հարող գործարարներին հնարավորություն տալով ձեռք բերել հարյուրավոր տարածաշրջանային և ազգային լրատվամիջոցներ։
Սակայն նա շուտով հայտնվեց սոցիալական ցանցերում առաջ։
Facebook-ը Հունգարիայի ամենատարածված սոցիալական մեդիա հարթակն է, որը 2026 թվականի փետրվարին 9 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ունեցել է մոտ 4 միլիոն այցելություն: Մետայի կողմից իր հարթակներում քաղաքական գովազդի արգելքից հետո, Fidesz-ը՝ մինչ այդ քաղաքական գովազդի վրա ամենամեծ ծախսեր կատարողը, հայտնվեց անբարենպաստ վիճակում, քանի որ Մադյարը և նրա Tisza կուսակցությունը առաջ անցան վիրուսային տեսանյութերով և ընտրողներին ուղիղ կապով դիմելով։
Օրբանն ունի 1.6 միլիոն հետևորդ Մադյարի 930,000-ի համեմատ: Եվ այնուամենայնիվ, մարտ ամսին Մադյարը հրապարակել է 287 գրառում՝ առաջացնելով ավելի քան 14 միլիոն փոխազդեցություն, ինչը գրեթե կրկնակի ավելի է, քան Օրբանի 7.8 միլիոնը՝ 342 գրառումներից, ըստ ապրիլի 3-ին հրապարակված Telex հաշվարկի։
Կառավարությունը մեղադրել է Facebook-ին Fidesz-ին կապված հաշիվները խեղդելու մեջ, ինչը ընկերությունը հերքել է։
Օրբանը պարտվել է երիտասարդների քվեարկությանը
Օրբանի ամենամեծ սխալ հաշվարկը, հնարավոր է, երիտասարդ ընտրողներին օտարացնելն էր, ի թիվս այլ բաների՝ Բուդապեշտի գիշերային կյանքի վրա ճնշում գործադրելով։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ երիտասարդները զանգվածաբար դեմ են դուրս եկել նրա դեմ, մոտ երկու երրորդը աջակցել է ընդդիմությանը: «Շնորհակալություն հույսը վերադարձնելու համար, հույսը փոփոխության մեջ», – ասաց Մադյարը իր հաղթական ելույթում՝ դիմելով իր առջև կանգնած հազարավոր երիտասարդների:
Քվեարկությունից մեկ գիշեր առաջ Օրբանը վերջին կոչը հղեց երիտասարդ ընտրողներին: Նա ընդունեց, որ անցած տարիները «անարդար» են եղել նրանց նկատմամբ և ասաց, որ հասկանում է նրանց «ապստամբելու» ցանկությունը, բայց կոչ արեց նրանց իրենց դժգոհությունն ուղղել Բրյուսելի դեմ: Նա նաև խոստացավ կանխել Ուկրաինայի կողմից հունգարացի երիտասարդներին պատերազմի մեջ ներքաշելը և խոստացավ հարկերի կրճատում:
Շատ ուշ էր: Կիրակի երեկոյան երիտասարդները դուրս եկան Բուդապեշտի փողոցներ՝ նշելու նրա պարտությունը:
ԵՄ, Ուկրաինա, Ռուսաստան և միգրացիա. Հինգ եզրակացություն Պետեր Մագյարի մամուլի ասուլիսից
Պետեր Մագյարը մշակում է մեծ գործարք՝ Հունգարիայի և Բրյուսելի կապերը վերականգնելու համար, Տուսկը կօգնի
Հունգարիայի նորընտիր վարչապետ Պետեր Մագյարը պահանջում է, որ «Օրբանի խամաճիկները» հեռանան պաշտոնից