28/04/2026

EU – Armenia

ՀՀ ինքնիշխան տարածքի որևէ հատված փոխանցելու «տեղեկատվությունը» չի կարող համապատասխանել իրականությանը ի բնե

28/04/2026

«Մի շարք լրատվամիջոցներում տարածվել է «տեղեկատվություն», թե իբր սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, համաձայն որի՝ Հայաստանը փոխանցելու է Ալավերդի խոշորացված համայնքի Ջիլիզա գյուղը»։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը՝ ընդգծելով․

«Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ հատվածի որևէ այլ երկրի փոխանցելու մտադրության, ծրագրի կամ պայմանավորվածության մասին որևէ հայտարարություն, միտք կամ «տեղեկատվություն» չի կարող համապատասխանել իրականությանը ի բնե։

Հետևաբար ինչպես նախորդիվ, այդպես էլ այս և հետայսու նման բովանդակություն ունեցող ցանկացած հրապարակում հերքել ենք, հերքում ենք և կհերքենք դրանց մտացածին լինելու պատճառով»։

1 min read

ԱԺ հերթական ընտրությունների ընտրողների նախնական ցուցակները, ըստ ընտրական տեղամասերի, հրապարակված են

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ քարտեզը, այբուբենը և առաջին հայատառ նախադասությունը․ կենսաչափական անձնագրերը հասանելի կլինեն 2026-ի աշնանը. Լուսանկարներ

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արայիկ Հարությունյանը ծանոթացել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին. Լուսանկար

27/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

ԵՄ-ում խոսել են ընդլայնման մասին, Հայաստանն այս ցանկում ներառված չէ

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշոտ Փաշինյանն արդեն գրանցման հասցե ունի

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիային միանալը թույլ կտա Մոլդովային ավելի արագ միանալ ԵՄ-ին․ նախագահ․ Լուսանկար

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը դժգոհ է պատերազմը դադարեցնելու Իրանի առաջարկից

28/04/2026 infomitk@gmail.com