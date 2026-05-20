ԵՄ-ն մոտենում է միգրանտների վերադարձի համաձայնագրի կնքմանը

Եթե հաստատվի, միգրացիոն ծրագիրը երկրներին հնարավորություն կտա օգտագործել «վերադարձի կենտրոններ» նրանց համար, ում հրահանգվել է լքել ԵՄ-ն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն մոտենում է դաշինքից մերժված ապաստան խնդրողների թիվը մեծացնելուն ուղղված ծրագրի իրականացմանը։
Միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրունների կողմից ԵՄ միգրացիոն քաղաքականության խստացման ծրագրերի «բացակայող մասը» նկարագրված ծրագիրը, Խորհրդի, Խորհրդարանի և Հանձնաժողովի բանակցողները, ինչպես սպասվում է, համաձայնության կհասնեն չորեքշաբթի օրը կայանալիք բանակցությունների վերջնական փուլում։
Եվրահանձնաժողովի կողմից մեջբերված թվերի համաձայն, ԵՄ-ից մերժված ապաստան խնդրողների լքման մակարդակը կազմում է մոտ 20 տոկոս, չնայած Եվրոստատի վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ այն գերազանցում է 25 տոկոսը։
«Մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեն մնալու Եվրամիությունում, պետք է արդյունավետորեն վերադարձվեն», – ասել է Բրունները։ «Նոր կանոնները մեզ ավելի մեծ վերահսկողություն կտան այն բանի նկատմամբ, թե ով կարող է գալ ԵՄ, ով կարող է մնալ և ով պետք է լքի։ Սա է, ինչ ակնկալում են ԵՄ քաղաքացիները, և դա է, ինչ մենք պետք է իրականացնենք»։
Ավելի խիստ միգրացիոն քաղաքականությունը դարձել է Եվրոպայի հիմնական դիրքորոշումը՝ ավելի լայն աջակողմյան շրջադարձի մի մասը, և վերադարձների ցածր մակարդակը դարձել է ավելի խիստ միջոցառումների կողմնակից քաղաքական գործիչների քննարկման հիմնական թեման: ԵՄ մակարդակում արտաքսումների թվի ավելացումը բլոկի արտաքին սահմանները հատողների նկատմամբ վերահսկողությունը ուժեղացնելու փորձերի կենտրոնական առանձնահատկությունն է։
Եթե չորեքշաբթի օրը հաստատվի, կլինեն ավելի խիստ կանոններ անվտանգության սպառնալիք համարվող անձանց հետ վարվելու համար, ինչպես նաև կալանքի և երկարատև մուտքի արգելքի հնարավորություն: Կլինեն նաև պատժամիջոցներ նրանց համար, ովքեր չեն համագործակցում, և լիազորություններ՝ մարդկանց տները խուզարկելու համար։
Օրենքը նաև երկրներին կտա հնարավորություն ԵՄ տարածքը լքելու հրաման ստացած մարդկանց ուղարկել բլոկից դուրս գտնվող «վերադարձի կենտրոններ»։
Բրուները և ազգային միգրացիայի նախարարները դրանք անվանել են բլոկի միգրացիոն մարտահրավերների «նորարարական լուծում»։
Գերմանիան և Նիդեռլանդները ցանկանում են կենտրոնների ծրագրեր ունենալ մինչև 2026 թվականի վերջը: Իտալիան արդեն կառուցել է կենտրոններ Ալբանիայում՝ դիմումները մշակելու և մերժված ապաստան խնդրողներին վերադարձնելու համար, չնայած նրա ծրագրերը խրված են իրավական մարտահրավերների մեջ։
Սակայն ՀԿ-ները նշում են, որ այս կենտրոնները կարող են դառնալ անօրինական արտասահմանյան կալանավայրեր: Կենտրոնների տեղակայման վայրի և դրանց վերահսկման վերաբերյալ մանրամասների բացակայությունը «ռիսկի է ենթարկում դռները բաց թողնել իշխանության չարաշահման, մարդու իրավունքների խախտումների և Եվրոպայի սահմաններում ավելի շատ անկարգությունների համար», – ասել է Իմոջեն Սադբերին՝ «Միջազգային փրկարարական կոմիտե Բելգիա» ՀԿ-ի գործադիր տնօրենը:
Նախատեսված բարեփոխումները պառակտել են Եվրախորհրդարանը, քանի որ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) ապահովել է խորհրդարանի բանակցային դիրքորոշումը բանակցություններից առաջ՝ աջակողմյան խմբերի աջակցությամբ, այլ ոչ թե իր ավանդական կենտրոնամետ գործընկերների: Ավելի մեծ վրդովմունք առաջացավ, երբ հաղորդվեց, որ աջակողմյան խմբերը համակարգել են իրենց դիրքորոշումը WhatsApp խմբում:
Դա միգրացիոն ծրագիրը դարձրել է կայծակնային ձող՝ ԵԺԿ-ի կողմից աջակողմյան կուսակցությունների հետ մեծամասնություն կազմելու պատրաստակամության վերաբերյալ զայրույթի համար, որոնք երկար ժամանակ դուրս են մնացել եվրոպական որոշումների կայացումից:
Ֆրանսիացի «կանաչներ» կուսակցության Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մելիսա Կամարան կոչ արեց Խորհրդի Կիպրոսի նախագահությանը, որը ղեկավարում է բանակցությունները, «խելքի գալ և չկրկնել Եվրոպական խորհրդարանի ծայրահեղ աջ քաղաքական խմբերի հետ ամոթալի համաձայնագիր կնքելու պատմական և աններելի սխալը»։
Սակայն ծրագրերի կողմնակիցները պնդում են, որ գործունակ միգրացիոն համակարգը պահանջում է, որ դաշինքում մնալու իրավունք չունեցող մարդիկ հեռացվեն։
«Մենք շարունակում ենք հանձնառու լինել Եվրոպայի ցածր վերադարձի մակարդակին անդրադառնալ կայուն, անվտանգության վրա կենտրոնացած և գործառնական վերադարձի կանոնակարգ մշակելուն», – ասել է աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի բանակցող շվեդ Չարլի Վայմերսը։
Վերջին բաց հարցերից են՝ պահպանել արդյոք կապերը ԵՄ-ից դուրս գտնվող կազմակերպությունների, ինչպիսիք են Աֆղանստանում գտնվող թալիբները, արդյոք երկրներից կխնդրվի ճանաչել այլ երկրներից ստացված վերադարձի հրամանները, և երբ կիրականացվի բարեփոխումը։
Եթե չորեքշաբթի օրը համաձայնության հասնեն, տեքստը դեռևս պետք է հաստատվի Խորհրդի և Խորհրդարանի կողմից։
