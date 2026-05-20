Մեծ Բրիտանիայի անօդաչու թռչող սարքերի կենտրոնը հետաձգվել է, քանի որ Սթարմերը դադարեցնում է պաշտպանության համար նախատեսված միջոցները:
Բրիտանիայի առաջնորդի վաղուց խոստացված պաշտպանության ներդրումային ծրագիրը դեռևս չի իրականացել, և այն արդեն իսկ ունի իր հետևանքները։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայում անօդաչու թռչող սարքերի խոշոր կենտրոնի բացումը հետաձգվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության պաշտպանության ներդրումային ծրագրի շարունակական հետաձգումների պատճառով, ըստ հարցին ծանոթ չորս անձանց։
Պաշտպանության նախարարությունը Սուինդոնում գտնվող նախկին Honda գործարանի տարածքում մշակում է անօդաչու թռչող սարքերի փորձարկման հսկայական կենտրոն՝ բրիտանական արտադրությունը վերագործարկելու և Հարավարևմտյան Անգլիայի քաղաքը որպես պաշտպանական տեխնոլոգիաների կենտրոն վերափոխելու ջանքերի շրջանակներում։
Ուսումնական կենտրոնը նախատեսված է անօդաչու թռչող սարքերի փորձարկման համար ավելի քան 520,000 քառակուսի ոտնաչափ տարածքում, ինչը այն մի քանի անգամ ավելի մեծ է դարձնում, քան Լատվիայում ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի կենտրոնը և պոտենցիալ կարևոր է Եվրոպայի ավելի լայն անվտանգության համար։
Արդյունաբերության երկու ներկայացուցիչներ նշել են, որ տարածքը պետք է հասներ սկզբնական գործառնական հզորությանը փետրվարին, բայց դեռևս չէր բացվել մի շարք գործոնների համադրության պատճառով, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի վաղուց խոստացված Պաշտպանության ներդրումային ծրագրի (DIP) շարունակական հետաձգման պատճառով։
Քեյր Սթարմերը անընդհատ քննադատության է ենթարկվել 2025 թվականի վերջին խոստացված ծրագիրը առաջ չբերելու համար։ DIP-ը նախատեսված է կառավարությանը ֆինանսավորում հատկացնելու համար՝ հաջորդ տասը տարիների ընթացքում կառավարության կողմից պաշտպանության ոլորտի վերանայման ընթացքում բացահայտված մի շարք սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար։
Սակայն օբյեկտին ծանոթ երկու անձինք՝ նույն վերը նշված ոլորտի ներկայացուցիչներից մեկը և տեղական խորհրդականը, ասել են, որ Սուինդոնի գործարանի դադարեցման պատճառներից մեկն այն էր, որ Դաունինգ սթրիթը պլանավորել էր, որ Սթարմերը բացի օբյեկտը, երբ նա գործարկի DIP-ը, որը դեռևս անորոշության մեջ է։
Սթարմերն այժմ փորձում է կայունություն ցույց տալ, քանի որ բախվում է իր ղեկավարության առջև ծառացած շարունակական մարտահրավերների, որոնց շրջանակներում, ինչպես սպասվում է, նա կավելացնի պաշտպանության ծախսերը։
Այնուամենայնիվ, Դաունինգ սթրիթը դեռևս չի նշանակել DIP-ի թողարկման ամսաթիվ, ըստ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի, չնայած G7-ի և ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողովներից առաջ հայտարարություն անելու ճնշմանը։ Թիվ 10-ը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ, երբ դիմել են։
Քաղաքն արդեն իսկ մեծ ներդրումներ է ներգրավել անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում մասնագիտացած պաշտպանական տեխնոլոգիական ընկերություններից, այդ թվում՝ գերմանական Stark-ից, բրիտանական Flyby Technology ստարտափից և պորտուգալական Tekever-ից։
Նույն պաշտպանական ոլորտի ներկայացուցիչը նշել է, որ «հիասթափության աղբյուր» է այն, որ Սուինդոնին արդեն միացած ընկերությունները չեն կարողանում սկսել օգտագործել փորձարկման կենտրոնը, մինչդեռ մեկ այլ ներկայացուցիչ տեղական արդյունաբերությունը բնութագրել է որպես «խոչընդոտված» DIP-ի բացակայության պատճառով։
ՊՆ-ի առաջարկած կենտրոնը զբաղեցնում է շատ ավելի մեծ արդյունաբերական տարածքի միայն մի մասը, որը կառուցվում է նախկին ավտոգործարանի տարածքում ամերիկյան Panattoni լոգիստիկ մատակարարի կողմից։ Panattoni-ն հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
ՊՆ խոսնակը նշել է. «Մենք ներդրումներ ենք կատարում արագ և մասշտաբային՝ ծախսելով ավելի քան 4 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ ինքնավար համակարգերի վրա։ Սա ներառում է արդյունաբերական գործընկերների հետ աշխատանքը՝ այդ համակարգերը արագ փորձարկելու, մարզելու և մատակարարելու համար անհրաժեշտ հարմարություններն ու ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար»։
Նրանք հավելել են, որ DIP-ը «մեր զինված ուժերին կտրամադրի լավագույն սարքավորումները» և այն կհրապարակվի «հնարավորինս շուտ»։
