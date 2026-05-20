Օրբանի հեռանալուց հետո ԵՄ-ն ձգտում է երկարաձգել պատժամիջոցների երկարաձգման ժամկետը

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վերահաստատման ժամկետը վեց ամսից մինչև մեկ տարի երկարաձգելու հարցը, երբ հաջորդ ամիս Բրյուսելում գումարվեն։
Վեցամսյա վերահաստատման ներկայիս պահանջը երկարաձգելու հեռանկարը ի հայտ եկավ անցյալ շաբաթ՝ փակ դռների հետևում՝ հունիսի կեսերին կայանալիք գագաթնաժողովին նախապատրաստվելու համար, ասացին քննարկումների մասին տեղեկացված հինգ դիվանագետներ և ԵՄ պաշտոնյաներ, որոնք անանուն մնացին՝ խիստ քաղաքական թեմայի շուրջ ազատ խոսելու համար։
Գործընթացը տարին մեկ անգամ երկարաձգելը կամրապնդի Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների ռեժիմի քաղաքական և իրավական հեղինակությունը՝ ի պատասխան Մոսկվայի 2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժելու որոշման։
Բրյուսելը դիտարկում է այս քայլը հիմա, երբ Վիկտոր Օրբանը պաշտոնից դուրս է, քանի որ Հունգարիայի նախկին վարչապետը մշտապես խոչընդոտել էր նման ցանկացած երկարաձգում և գործընթացն օգտագործել էր իր սեփական շահի համար։
Հյուսիսային Եվրոպայի մի քանի երկրներից մի քանի դիվանագետներ անցյալ շաբաթվա հանդիպման ժամանակ բարձրացրել են երկարաձգման հեռանկարը, ասել են դիվանագետներից երեքը։ ԵՄ մայրաքաղաքները կշարունակեն քննարկումները այս և հաջորդ շաբաթ՝ մայիսի 26-ին կայանալիք հաջորդ Ընդհանուր գործերի խորհրդից առաջ։
Պատժամիջոցները պահանջում են ԵՄ դաշինքի միաձայն աջակցությունը, ինչը նշանակում է, որ մեկ վետոն կչեղարկի Ռուսաստանի ռազմական տնտեսությունը խաթարելու և Կրեմլի կողմնակիցներին ճնշելու համար նախատեսված միջոցառումների 20 փաթեթները։
Վերջին չորս տարիների ընթացքում պատժամիջոցների շուրջ բանակցություններով զբաղվող դիվանագետները ստիպված են եղել յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ հաշվի առնել այդ ռիսկը՝ գիտակցելով, որ նման քայքայումը կունենա աղետալի հետևանքներ՝ թե՛ քաղաքական, թե՛ Ուկրաինայի արևելյան ճակատում։
Բարձր խաղադրույքները օգտակար լծակ ծառայեցին Օրբանի համար, ով լքեց պետական պաշտոնը անցյալ ամիս Հունգարիայի ազգային ընտրություններում իր 16-ամյա կառավարման ավարտից հետո։
Օրբանը բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել Բրյուսելի և իր եվրոպացի գործընկերների հետ՝ հաճախ օգտագործելով իր վետոն՝ քաղաքական գործարքներն ու արտաքին քաղաքականությունը խափանելու համար։ Ապրիլին ընտրություններում պարտվելուց առաջ նա կասեցրեց 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, որը նախատեսված էր ֆինանսական դժվարությունների մեջ գտնվող Ուկրաինայի պաշտպանությունը ֆինանսավորելու համար՝ մեղադրելով Կիևին ռուսական նավթը Հունգարիա և Սլովակիա տեղափոխող խողովակաշարի վերանորոգումը հետաձգելու մեջ: Վետոն վերացվեց Պետեր Մագյարի՝ Հունգարիայի նոր վարչապետ դառնալուց անմիջապես հետո։
Դիվանագետների արյան ճնշումը իջեցնելուց բացի, պատժամիջոցների երկարաձգման ժամկետը մինչև 12 ամիս երկարաձգելը նաև կթեթևացնի Բրյուսելի վարչական բեռը՝ միջոցառումները պահպանելու համար։
Ժամանակ վատնելու կարիք չկա
Բրյուսելը լիովին օգտվում է Օրբանի դուրս գալուց, քանի որ դաշինքի 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթն արդեն մշակվում է: Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները ցանկանում են ավելի հեռու գնալ։
Դիվանագետներից երկուսը նշել են, որ մինչև ԵՄ առաջնորդների Բրյուսել ժամանելը կարող է ներկայացվել մինի պատժամիջոցների փաթեթ, որը կուղղվի Ռուսաստանի ստվերային նավատորմին: Երրորդ դիվանագետն ասել է, որ փաթեթը կարող է նաև ուղղված լինել ռուսական պաշտպանական արդյունաբերությանը։
Եվրահանձնաժողովը ԵՄ մայրաքաղաքներին հնարավորություն կտա երկարաձգել երկարաձգման գործընթացը մինչև 12 ամիս կամ պահպանել իրավիճակը այնպես, ինչպես կա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հունիսին ԵՄ առաջնորդներից կհարցնի, թե արդյոք նրանք համաձայն են երկարաձգել պատժամիջոցների ժամկետը։
Այնուամենայնիվ, Օրբանի հեռանալը չի երաշխավորում հաջողություն։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հաճախ կանգնած էր հունգարացու կողքին։ Չեխիայի առաջնորդ Անդրեյ Բաբիշը նույնպես աջակցել է Օրբանի գործողություններին։
Այնուամենայնիվ, դիվանագետները հույս ունեն, որ Ֆիցոն և Բաբիշը ավելի զիջող կլինեն առանց Օրբանի։
