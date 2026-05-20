Ֆրանսիայի ամենաանպարկեշտ նախագահը ցանկանում է վերադառնալ. Լուսանկար

Ֆրանսուա Օլանդի նախագահական պաշտոնին վերադառնալու ուղին դժվար է, սակայն նրա կուսակցության ներքին բաժանումները հնարավորություն են տալիս։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսուա Օլանդն ավարտեց իր միակ նախագահական ժամկետը 2017 թվականին՝ ընդամենը մի քանի ամիս անց, երբ հավաքեց 4 տոկոսի ցածր վարկանիշ, և նրա պաշտոնավարման շրջանը այժմ արտերկրում առավել հիշվում է նրա հայտնի սքութերի հետ կրուասանով սիրավեպ ունենալու համար դերասանուհու հետ։
Սակայն 71-ամյա սոցիալիստը, որին քննադատները մականունով «Կործան» են անվանել՝ ի պատիվ տատանվող կրեմով աղանդերի, այժմ ցանկանում է վերադառնալ Ելիսեյան պալատ։
Օլանդը վերադարձավ քաղաքականություն առաջնագծում 2024 թվականին՝ խորհրդարանում տեղ գրավելով և վերջին շաբաթներին ոչ այնքան նուրբ ակնարկներ է արել, որ պատրաստվում է կրկին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում հաջորդ տարվա ընտրություններում, որոնք, ըստ հարցումների մեծ մասի, ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» հաղթելու մեծ հնարավորություն ունի։
«Ես պատրաստվում եմ», – ասել է Օլանդը «Մարիան» շաբաթաթերթին, որը անցյալ ամիս մեջբերումը հրապարակել էր իր առաջին էջում։
«[2027] նախագահական ընտրություններում խաղադրույքը մեծ է, պատմական։ Ֆրանսիայի, բայց ոչ միայն Ֆրանսիայի համար», – անցյալ ամիս ասել է Օլանդը սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութում։ «Ինչպես է ֆրանսիացիների քվեարկությունը որոշելու Եվրոպայի ապագան, և գուցե նույնիսկ համաշխարհային կայունությունը»։
Նա կանգնած է կտրուկ վերելքի առաջ։ Երկու հարցումներ ուսումնասիրել են 2027 թվականի վերադարձի հնարավորությունը, և երկուսում էլ նախկին նախագահը, կանխատեսվում էր, որ կստանա ձայների 10 տոկոսից պակաս, ինչը շատ ավելի քիչ է, քան ներկայիս առաջատարները և, հետևաբար, չի կարողանա որակավորվել երկրորդ փուլում երկու տեղերից մեկի համար։
Սակայն Օլանդն ունի նեղ ճանապարհ՝ դառնալ իր Սոցիալիստական կուսակցության մնացորդների մոխիրների թագավոր։ Սոցիալիստները այնքան են բաժանված ներքին պայքարով, որ չեն կարողանում համաձայնության գալ ո՛չ առաջադրվող թեկնածուի, ո՛չ էլ նրա ընտրության հարցում։ Եվ մրցակցությունը մեծ է նաև աջ կենտրոնամետների շրջանում, որտեղ մի քանի թեկնածուներ արդեն միացել են մրցավազքին։
Օլանդը հույս ունի, որ սոցիալիստների բաժանված լինելու և քաղաքական սպեկտրի տարբեր թեկնածուներով արդեն իսկ լիքը թեկնածուներով, նա կթվա չափավոր ընտրողների համար ամենահարմար տարբերակը։
«Եթե աջերը բաժանված լինեն, սոցիալ-դեմոկրատ թեկնածուի համար հնարավորություն կստեղծվի անցնելու երկրորդ փուլ», – ասել է Օլանդի ղեկավարության ներքո նախկին պետքարտուղար Անդրե Վալինին, որը մտերիմ է մնացել Ֆրանսիայի նախկին առաջնորդի հետ։
«Ես կարծում եմ, որ նա լավագույն թեկնածուն է», – ասել է Վալինին՝ մատնանշելով Օլանդի փորձը ճգնաժամերի կառավարման գործում, այդ թվում՝ 2015 թվականի ահաբեկչական հարձակումների ալիքը, որը հարվածեց Ֆրանսիային, և պետությունների ղեկավարների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ շփումները։
Գաղափարախոսական թերություններ
Սակայն Վալինին, կարծես, փոքրամասնության մեջ է։ Օլանդի թեկնածությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացնում սոցիալիստական շրջանակներում։
«Ես չեմ հավատում Օլանդի վերադարձին։ Վերադարձները դժվար են։ Եվ այնպես չէ, որ մեծ կարոտ կա», – ասել է կուսակցության ծանրքաշայիններից մեկը, որը անանուն է մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար։
Մեկ այլ կուսակցական գործիչ, որը նույնպես անանուն է մնացել՝ անկեղծորեն խոսելու Օլանդի հեղինակության մասին, ասել է, որ դեռևս ժողովրդականություն չի վայելում հրապարակայնորեն համաձայնվել նախկին նախագահի հետ՝ հաշվի առնելով, թե ինչպես է նրա պաշտոնավարման ավարտին ունեցած սարսափելի վարկանիշը (մեկ հարցում, որը հայտնի է նրանով, որ բնակչության միայն 4 տոկոսն էր գոհ Օլանդի նախագահությունից) ազդել կենտրոն-ձախ կուսակցության վրա Ելիսեյան պալատից հեռանալուց հետո նրա տարիների ընթացքում։
Սոցիալիստների ելույթը վերջին նախագահական ընտրություններում, որի ժամանակ Փարիզի նախկին քաղաքապետ Անն Իդալգոն հավաքեց ձայների երկու տոկոսից պակաս, այնքան թույլ էր, որ ստիպեց կուսակցությանը միանալ ավելի արմատական ուժերի հետ լայն ձախակողմյան դաշինքի, այդ թվում՝ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ձախակողմյան «Անխոնարհ Ֆրանսիա» շարժման հետ՝ խորհրդարանում ավելի ուժեղ ներկայություն վերականգնելու համար։
Կուսակցությունը դեռևս բաժանված է մնում այն հարցի շուրջ, թե որքանով պետք է համագործակցի այլ ձախակողմյան ուժերի հետ։
Սոցիալիստական կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը ցանկանում է, որ կուսակցությունը մասնակցի բաց նախնական ընտրությունների՝ ձայների բաժանումից խուսափելու և ձախերի՝ երկրորդ փուլ դուրս գալու հնարավորությունները բարելավելու համար, հավանաբար՝ «Ազգային միաբանություն»-ի Ջորդան Բարդելայի կամ Մարին Լե Պենի դեմ։ Աջ ծայրահեղ կուսակցությունը սպասում է Լե Պենի կողմից յուրացման համար դատավճռի բողոքարկման վճռին՝ տեսնելու, թե արդյոք նա կարող է առաջադրվել հաջորդ տարի նախագահի պաշտոնի համար։
Այդ առաջարկին դեմ են կուսակցության մեծ մասը, այդ թվում՝ Օլանդը, որոնք պնդում են, որ սոցիալիստները պետք է առաջադրեն իրենց սեփական թեկնածուին։ Ֆորը, որը չունի կուսակցության ներսում մեծամասնության աջակցությունը, մինչ օրս հրաժարվել է ամառվանից առաջ սոցիալիստ թեկնածուի առաջադրումը կամ նախնական ընտրություններին մասնակցությունը դնել ներքին քվեարկության։
Անցյալ ամիս կուսակցության ղեկավարության մոտավորապես մեկ երրորդը՝ Բորիս Վալոյի գլխավորությամբ, որը խորհրդարանում սոցիալիստական խմբակցության ղեկավարն էր և ձախակողմյան նախնական ընտրությունների հակառակորդը, հրաժարական տվեցին իրենց ներքին պաշտոններից՝ ի նշան կուսակցության ներսում ժողովրդավարության բացակայության դեմ բողոքի։
Կուսակցության որոշ անդամներ փոխարենը կոչ են արել սոցիալիստներին աջակցել ձախակողմյան կենտրոնամետ պատգամավոր Ռաֆայել Գլյուքսմանին, որը պաշտոնապես կուսակցության անդամ չէ, բայց վերջին երկու եվրոպական ընտրություններում գլխավորել է ցուցակը և ներկայումս հարցումների արդյունքում համարվում է ձախակողմյան կենտրոնամետ ամենաուժեղ թեկնածուն։
Սակայն սոցիալիստների նոր սերունդը ցանկանում է կուսակցությունն ավելի ձախ մղել։
Անցյալ ամիս կուսակցությունը ներկայացրեց իր «21-րդ դարի նախագիծը»՝ մի փաստաթուղթ, որը ներկայացնում է սոցիալիստների թարմացված գաղափարախոսական ճանապարհային քարտեզը։ Այն կոչ էր անում «հարկային արմատական արդարադատության քաղաքականության», կենսաթոշակային նվազագույն տարիքի իջեցման և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման։
«Մենք կարծում ենք, որ սոցիալ-դեմոկրատիայի դարաշրջանն անցել է, քանի որ այն աշխարհը, որը հիմք է հանդիսացել դրա համար, այլևս գոյություն չունի», – մամուլի ասուլիսում ասաց փաստաթուղթը մշակող Եվրախորհրդարանի անդամ Քլոե Ռիդելը։
Օլանդը համաձայն չէ
Նախկին նախագահը, որը դեռևս հպարտությամբ իրեն սոցիալ-դեմոկրատ է անվանում, խախտեց կուսակցական գծը՝ կենսաթոշակային տարիքը իջեցնելու հարցում, և պնդեց, որ անհրաժեշտ է անցնել այն ամենից, ինչ նա անվանում էր «հեշտ քաղաքականություն»։
«Բոլորը ցանկանում են, որ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացվի, բայց կան տնտեսական պայմաններ, որոնք պետք է հարգվեն», – անցյալ շաբաթ Ֆրանսիայի հանրային հեռուստատեսությամբ ասաց նա։
Օլանդի թեկնածության հիմնական հարցը կարող է լինել նախագահական ընտրություններից առաջ ժամանակացույցը, որոնք, ինչպես սպասվում է, տեղի կունենան 2027 թվականի ապրիլին։ Եթե չհայտնվի ուժեղ կենտրոն-ձախ թեկնածու, ապա թույլ ձեռքում ամենաուժեղ խաղաքարտը կարող է լինել ոչ ժողովրդական, բայց հայտնի և փորձառու գործիչը։
«Դեկտեմբերին է, որ պետք է հայտարարվեն թեկնածուները, իսկ հունվարին կամ փետրվարին՝ ամենաուժեղը», – անցյալ շաբաթ ասաց Օլանդը։
«Դրանից առաջ ամեն ինչ նախապատրաստություն է»։
