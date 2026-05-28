28/05/2026

EU – Armenia

ԱԺ-ն «ինքնալուծարման» է գնացել

infomitk@gmail.com 28/05/2026 1 min read

Վերջին երկու օրերին պետության թիվ մեկ օրենսդիր կառույցը` Ազգային ժողովը, ուղղակի անտերության է մատնված` հնարավոր չի լինում նիստ գումարել՝ քվորումի բացակայության պատճառով։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Ազգընտիրները զբաղված են նախընտրական քարոզարշավով, երեկվա հերթական նիստին ընդամենը երեք հոգի էր եկել գրանցվելու՝ նիստը վարող ԱԺ փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը եւ վտարանդի ՔՊ-ականներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը:

Նախորդ օրն էլ միայն «Պատիվ ունեմ»-ից պատգամավորներ կային։ Մինչդեռ խորհրդարանը դեռ չի ավարտել իր աշխատանքները, եւ օրենսդիր աշխատանքի կոչված պատգամավորները պարտավոր են գոնե հերթական նիստերին մասնակցել։

Հետաքրքիր է՝ ԱԺ ղեկավարությունն այս օրերի բացակայությունների համար աշխատավարձից պահումներ կանի՞ յուրայիններից, ինչպես սովորաբար անում է ընդդիմադիրների բացակայության պարագայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վանաձորյան հանրահավաքում շատ մեծ էներգիա կար

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիչ թե շատ հաշվելու ունակ ոչ մի գործարար այդ ճանապարհից չի օգտվի. Նիկոլ Փաշինյանի հերթական բլեֆը

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Արցախի ներկայացուցչության շենքը «խլելու» որոշում կայացրած դատավորը․ ի՞նչ միլիոններ է հայտարարագրել. Լուսանկար

28/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը փորձել և փորձելու է թույլ չտալ, որպեսզի Մերձդնեստրը եվրոպական կողմնորոշում ընտրի

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին Թրամփին շտապ նամակ է ուղարկել՝ հայտնելով ՀՕՊ համակարգերի կրիտիկական պակասի մասին

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ռոսատոմը» Հայաստանին նոր ատոմային հզորություններ է առաջարկում

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորյան հանրահավաքում շատ մեծ էներգիա կար

28/05/2026 infomitk@gmail.com